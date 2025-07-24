Доверяй, но проверяй: Еврокомиссия желает проверить Зеленского. Итоги 24 июля
© audiovisual.ec.europa.euВладимир Зеленский с Украины и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите 6 марта 2025 года
© audiovisual.ec.europa.eu
Еврокомиссия приветствует заявление Владимира Зеленского о восстановлении независимости антикоррупционных органов, но желает убедиться, что замечания ЕК учтены
Европейская комиссия приветствует действия руководства Украины по исправлению ситуации вокруг САП и НАБУ, и в то же время сотрудничает с украинской стороной, чтобы убедиться, что её замечания должным образом учтены, заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во время общения с журналистами в Брюсселе 24 июля.
"Мы выразили нашу обеспокоенность и беспокойство. Мы видим, что украинское правительство приняло меры. Мы приветствуем эти действия", – отметил Мерсье.
По его словам, Еврокомиссия работает с Киевом, "чтобы убедиться, что эти беспокойства по борьбе с коррупцией, которая является чрезвычайно важным приоритетом как для нас, так и для Украины, действительно должным образом учтены".
"Мы, безусловно, понимаем, что украинская власть выбрала новый подход, предложила новый план действий или закон. Мы приветствуем тот факт, что украинское правительство действует, и мы работаем с ним, чтобы убедиться, что наши беспокойства, которые были четко изложены вчера и позавчера, действительно приняты во внимание", – подчеркнул Мерсье.
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Накануне, 23 июля, Владимир Зеленский заявил, что встретился встречи с руководителями силовых структур и НАБУ и САП и договорился с ними подготовить "план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине".
"Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни – в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это всё не зря. Проанализировали все опасения, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано", – заявил Зеленский.
Он пообещал, что в связи с этим внесёт в Верховную Раду "законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка".
В этом законопроекте "не будет вмешательства в деятельность органов правопорядка и будут все нормы для независимости антикоррупционных институтов".
При этом Зеленский не уточнил, о каких именно изменениях идёт речь, но эти изменения, по его словам, будут реализованы в рамках его стратегии трансформации государства.
Так он ответил на прозвучавшую в тот же день критику со стороны Еврокомиссии, а также на прошедшие в стране протесты.
"Откровенная дискуссия премьер-министром Украины Юлией Свириденко и вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской интеграции Тарасом Качкой. Выразила серьёзную обеспокоенность последними событиями в сфере верховенства права, особенно изменениями, внесенными в законы о НАБУ и САП", – заявила 22 июля еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
В четверг, 24 июля, в 14:46 в своём телеграм-канале Зеленский уже пообещал, что только согласовал текст нового законопроекта по НАБУ и САП.
"Только что согласовал текст законопроекта, гарантирующего реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надёжную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Текст сбалансирован", — заявил Зеленским.
При этом, именно "связями с Россией" украинские силовики оправдывали масштабные обыски у детективов НАБУ, а украинская власть — принятие законопроекта, де-факто уничтожающего неподконтрольность антикоррупционных органов.
Зеленский заявил, что законопроект будет гарантировать "независимость" НАБУ и САП.
"Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины. Важно, что сохраняем единство.Важно, что сохраняем независимость.Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной", — сообщил Зеленский.
При этом независимые украинские СМИ не верят в то, что НАБУ и САП вернут относительную независимость.
"Зеленский не вернёт полностью широкие полномочия НАБУ/САП, так как, это покажет активистам, слабость Зе перед западными кураторами. Об этом говорят многие наши источники Скорее всего Зеленский и Ермак попытаются как обычно "на****ь (обмануть — Ред.) партнёров"", — написал в 16:27 популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Авторы канала сослались на источник в Офисе президента Украины.
"Конечно, он может вернуть всё обратно, так как успел извлечь и уничтожить все дела против своего окружения, но… Источник из Офиса Президента указывает, что Зеленский боится, что НАБУшники успели многое вывезти/спрятать (компромат, доказательную базу), так как знали про планы Ермака устроить захват этих силовых органов. Если НАБУшники провернули такой финт, то в какой-то момент всё это всплывет, когда глобалистам надо будет слить ЗеЕрмака. Сейчас СБУ рыскают как собаки, проверяют версию об утечки многих данных (компромата на Зе и Ермака) из НАБУ перед обысками", — указывалось в публикации.
Также авторы "Легитимного" отметили, что западная пресса продолжают жёсткую критику Зеленского и Ермака.
Вчера, 18:00Условия сторон на переговорах 3.0, "волевые решения" США и фронтовые успехи армии РФ. Итоги 23 июля Россия и Украина уже озвучили темы, которые намерены поднять во время третьего раунда переговоров в Стамбуле. Западные СМИ успели спрогнозировать, увенчается ли беседа Москвы и Киева успехом. США вновь заявили о длительности украинского конфликта и намерены "восстановить мир через силу". Украинцы массово протестуют против сокращения полномочий НАБУ
Так, "Легитимный" обратил внимание на публикацию британского издания The Telegraph, автор которого Оэун Мэттьюз призвал Зеленского уйти в отставку из-за происходящего с НАБУ и САП.
"Теперь есть риск того, что он (Зеленский - ред.) станет таким же, как и его коррумпированные предшественники, и он должен сложить полномочия ради Украины", — отметил колумнист.
По мнению газеты, принятые Зеленским меры в отношении антикоррупционных органов Украины были "огромной и необоснованной ошибкой", которая была сделана на фоне потепления отношения президента США Дональда Трампа к Киеву.
"За последний год Зеленский использовал чрезвычайные полномочия в рамках закона о военном положении, чтобы изгонять, сажать в тюрьму и вести расследования против многих ведущих политических оппонентов и критиков. Оппозиционные СМИ были закрыты, и тысячи бизнесов были захвачены приспешниками Зеленского под предлогом предполагаемых связей с Россией", — указывалось в публикации.
При этом новый украинский лидер, отмечалось в статье, мог бы помочь совершить "перезапуск" в отношениях с Россией, особенно если он готов защищать права русскоговорящих граждан Украины.
О протестах в связи с законом о НАБУ и САП — в статье Василия Стоякина ""Картонный майдан" и внезапный кризис украинского режима".
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