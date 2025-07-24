Доверяй, но проверяй: Еврокомиссия желает проверить Зеленского. Итоги 24 июля - 24.07.2025 Украина.ру
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Доверяй, но проверяй: Еврокомиссия желает проверить Зеленского. Итоги 24 июля
Доверяй, но проверяй: Еврокомиссия желает проверить Зеленского. Итоги 24 июля - 24.07.2025 Украина.ру
Доверяй, но проверяй: Еврокомиссия желает проверить Зеленского. Итоги 24 июля
Еврокомиссия приветствует заявление Владимира Зеленского о восстановлении независимости антикоррупционных органов, но желает убедиться, что замечания ЕК учтены
2025-07-24T17:55
2025-07-24T17:55
хроники
эксклюзив
владимир зеленский
андрей ермак
брюссель
киев
украина
набу
сап
еврокомиссия
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Европейская комиссия приветствует действия руководства Украины по исправлению ситуации вокруг САП и НАБУ, и в то же время сотрудничает с украинской стороной, чтобы убедиться, что её замечания должным образом учтены, заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во время общения с журналистами в Брюсселе 24 июля."Мы выразили нашу обеспокоенность и беспокойство. Мы видим, что украинское правительство приняло меры. Мы приветствуем эти действия", – отметил Мерсье.По его словам, Еврокомиссия работает с Киевом, "чтобы убедиться, что эти беспокойства по борьбе с коррупцией, которая является чрезвычайно важным приоритетом как для нас, так и для Украины, действительно должным образом учтены"."Мы, безусловно, понимаем, что украинская власть выбрала новый подход, предложила новый план действий или закон. Мы приветствуем тот факт, что украинское правительство действует, и мы работаем с ним, чтобы убедиться, что наши беспокойства, которые были четко изложены вчера и позавчера, действительно приняты во внимание", – подчеркнул Мерсье.Накануне, 23 июля, Владимир Зеленский заявил, что встретился встречи с руководителями силовых структур и НАБУ и САП и договорился с ними подготовить "план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине"."Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни – в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это всё не зря. Проанализировали все опасения, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано", – заявил Зеленский.Он пообещал, что в связи с этим внесёт в Верховную Раду "законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка".В этом законопроекте "не будет вмешательства в деятельность органов правопорядка и будут все нормы для независимости антикоррупционных институтов".При этом Зеленский не уточнил, о каких именно изменениях идёт речь, но эти изменения, по его словам, будут реализованы в рамках его стратегии трансформации государства.Так он ответил на прозвучавшую в тот же день критику со стороны Еврокомиссии, а также на прошедшие в стране протесты."Откровенная дискуссия премьер-министром Украины Юлией Свириденко и вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской интеграции Тарасом Качкой. Выразила серьёзную обеспокоенность последними событиями в сфере верховенства права, особенно изменениями, внесенными в законы о НАБУ и САП", – заявила 22 июля еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.В четверг, 24 июля, в 14:46 в своём телеграм-канале Зеленский уже пообещал, что только согласовал текст нового законопроекта по НАБУ и САП."Только что согласовал текст законопроекта, гарантирующего реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надёжную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Текст сбалансирован", — заявил Зеленским.При этом, именно "связями с Россией" украинские силовики оправдывали масштабные обыски у детективов НАБУ, а украинская власть — принятие законопроекта, де-факто уничтожающего неподконтрольность антикоррупционных органов.Зеленский заявил, что законопроект будет гарантировать "независимость" НАБУ и САП."Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины. Важно, что сохраняем единство.Важно, что сохраняем независимость.Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной", — сообщил Зеленский.При этом независимые украинские СМИ не верят в то, что НАБУ и САП вернут относительную независимость."Зеленский не вернёт полностью широкие полномочия НАБУ/САП, так как, это покажет активистам, слабость Зе перед западными кураторами. Об этом говорят многие наши источники Скорее всего Зеленский и Ермак попытаются как обычно "на****ь (обмануть — Ред.) партнёров"", — написал в 16:27 популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала сослались на источник в Офисе президента Украины."Конечно, он может вернуть всё обратно, так как успел извлечь и уничтожить все дела против своего окружения, но… Источник из Офиса Президента указывает, что Зеленский боится, что НАБУшники успели многое вывезти/спрятать (компромат, доказательную базу), так как знали про планы Ермака устроить захват этих силовых органов. Если НАБУшники провернули такой финт, то в какой-то момент всё это всплывет, когда глобалистам надо будет слить ЗеЕрмака. Сейчас СБУ рыскают как собаки, проверяют версию об утечки многих данных (компромата на Зе и Ермака) из НАБУ перед обысками", — указывалось в публикации.Также авторы "Легитимного" отметили, что западная пресса продолжают жёсткую критику Зеленского и Ермака.Так, "Легитимный" обратил внимание на публикацию британского издания The Telegraph, автор которого Оэун Мэттьюз призвал Зеленского уйти в отставку из-за происходящего с НАБУ и САП."Теперь есть риск того, что он (Зеленский - ред.) станет таким же, как и его коррумпированные предшественники, и он должен сложить полномочия ради Украины", — отметил колумнист.По мнению газеты, принятые Зеленским меры в отношении антикоррупционных органов Украины были "огромной и необоснованной ошибкой", которая была сделана на фоне потепления отношения президента США Дональда Трампа к Киеву."За последний год Зеленский использовал чрезвычайные полномочия в рамках закона о военном положении, чтобы изгонять, сажать в тюрьму и вести расследования против многих ведущих политических оппонентов и критиков. Оппозиционные СМИ были закрыты, и тысячи бизнесов были захвачены приспешниками Зеленского под предлогом предполагаемых связей с Россией", — указывалось в публикации.При этом новый украинский лидер, отмечалось в статье, мог бы помочь совершить "перезапуск" в отношениях с Россией, особенно если он готов защищать права русскоговорящих граждан Украины.О протестах в связи с законом о НАБУ и САП — в статье Василия Стоякина ""Картонный майдан" и внезапный кризис украинского режима".
https://ukraina.ru/20250724/merts-i-makron-vstrevozheny-zelenskim-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-24-iyulya-1065871178.html
https://ukraina.ru/20250724/postavit-tochku-chan-kayshi-i-mao-tszedun-50-vzroslykh-detey-glavnoe-na-utro-24-iyulya-1065855528.html
https://ukraina.ru/20250723/usloviya-storon-na-peregovorakh-30-volevye-resheniya-ssha-i-frontovye-uspekhi-armii-rf-itogi-23-iyulya--1065814784.html
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Егор Леев
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, владимир зеленский, андрей ермак, брюссель, киев, украина, набу, сап, еврокомиссия
Хроники, Эксклюзив, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Брюссель, Киев, Украина, НАБУ, САП, Еврокомиссия

Доверяй, но проверяй: Еврокомиссия желает проверить Зеленского. Итоги 24 июля

17:55 24.07.2025
 
© audiovisual.ec.europa.euВладимир Зеленский с Украины и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите 6 марта 2025 года
Владимир Зеленский с Украины и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите 6 марта 2025 года
© audiovisual.ec.europa.eu
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Еврокомиссия приветствует заявление Владимира Зеленского о восстановлении независимости антикоррупционных органов, но желает убедиться, что замечания ЕК учтены
Европейская комиссия приветствует действия руководства Украины по исправлению ситуации вокруг САП и НАБУ, и в то же время сотрудничает с украинской стороной, чтобы убедиться, что её замечания должным образом учтены, заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во время общения с журналистами в Брюсселе 24 июля.
"Мы выразили нашу обеспокоенность и беспокойство. Мы видим, что украинское правительство приняло меры. Мы приветствуем эти действия", – отметил Мерсье.
По его словам, Еврокомиссия работает с Киевом, "чтобы убедиться, что эти беспокойства по борьбе с коррупцией, которая является чрезвычайно важным приоритетом как для нас, так и для Украины, действительно должным образом учтены".
"Мы, безусловно, понимаем, что украинская власть выбрала новый подход, предложила новый план действий или закон. Мы приветствуем тот факт, что украинское правительство действует, и мы работаем с ним, чтобы убедиться, что наши беспокойства, которые были четко изложены вчера и позавчера, действительно приняты во внимание", – подчеркнул Мерсье.
Фридрих Мерц Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
13:17
Мерц и Макрон встревожены Зеленским, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 24 июляКанцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон планируют разговор с Владимиром Зеленским по поводу ограничения работы антикоррупционых органов на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Накануне, 23 июля, Владимир Зеленский заявил, что встретился встречи с руководителями силовых структур и НАБУ и САП и договорился с ними подготовить "план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине".
"Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни – в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это всё не зря. Проанализировали все опасения, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано", – заявил Зеленский.
Он пообещал, что в связи с этим внесёт в Верховную Раду "законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка".
В этом законопроекте "не будет вмешательства в деятельность органов правопорядка и будут все нормы для независимости антикоррупционных институтов".
При этом Зеленский не уточнил, о каких именно изменениях идёт речь, но эти изменения, по его словам, будут реализованы в рамках его стратегии трансформации государства.
Так он ответил на прозвучавшую в тот же день критику со стороны Еврокомиссии, а также на прошедшие в стране протесты.
"Откровенная дискуссия премьер-министром Украины Юлией Свириденко и вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской интеграции Тарасом Качкой. Выразила серьёзную обеспокоенность последними событиями в сфере верховенства права, особенно изменениями, внесенными в законы о НАБУ и САП", – заявила 22 июля еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
Третий раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
09:31
Поставить точку, Чан Кайши и Мао Цзэдун, 50 взрослых "детей". Главное на утро 24 июляНа переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле обсудили обмен пленными, возвращение детей и личную встречу президента России Владимира Путина и главы украинского режима Владимира Зеленского
В четверг, 24 июля, в 14:46 в своём телеграм-канале Зеленский уже пообещал, что только согласовал текст нового законопроекта по НАБУ и САП.
"Только что согласовал текст законопроекта, гарантирующего реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надёжную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Текст сбалансирован", — заявил Зеленским.
При этом, именно "связями с Россией" украинские силовики оправдывали масштабные обыски у детективов НАБУ, а украинская власть — принятие законопроекта, де-факто уничтожающего неподконтрольность антикоррупционных органов.
Зеленский заявил, что законопроект будет гарантировать "независимость" НАБУ и САП.
"Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины. Важно, что сохраняем единство.Важно, что сохраняем независимость.Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной", — сообщил Зеленский.
При этом независимые украинские СМИ не верят в то, что НАБУ и САП вернут относительную независимость.
"Зеленский не вернёт полностью широкие полномочия НАБУ/САП, так как, это покажет активистам, слабость Зе перед западными кураторами. Об этом говорят многие наши источники Скорее всего Зеленский и Ермак попытаются как обычно "на****ь (обмануть — Ред.) партнёров"", — написал в 16:27 популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Авторы канала сослались на источник в Офисе президента Украины.
"Конечно, он может вернуть всё обратно, так как успел извлечь и уничтожить все дела против своего окружения, но… Источник из Офиса Президента указывает, что Зеленский боится, что НАБУшники успели многое вывезти/спрятать (компромат, доказательную базу), так как знали про планы Ермака устроить захват этих силовых органов. Если НАБУшники провернули такой финт, то в какой-то момент всё это всплывет, когда глобалистам надо будет слить ЗеЕрмака. Сейчас СБУ рыскают как собаки, проверяют версию об утечки многих данных (компромата на Зе и Ермака) из НАБУ перед обысками", — указывалось в публикации.
Также авторы "Легитимного" отметили, что западная пресса продолжают жёсткую критику Зеленского и Ермака.
Украина в международном контексте - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Вчера, 18:00
Условия сторон на переговорах 3.0, "волевые решения" США и фронтовые успехи армии РФ. Итоги 23 июля Россия и Украина уже озвучили темы, которые намерены поднять во время третьего раунда переговоров в Стамбуле. Западные СМИ успели спрогнозировать, увенчается ли беседа Москвы и Киева успехом. США вновь заявили о длительности украинского конфликта и намерены "восстановить мир через силу". Украинцы массово протестуют против сокращения полномочий НАБУ
Так, "Легитимный" обратил внимание на публикацию британского издания The Telegraph, автор которого Оэун Мэттьюз призвал Зеленского уйти в отставку из-за происходящего с НАБУ и САП.
"Теперь есть риск того, что он (Зеленский - ред.) станет таким же, как и его коррумпированные предшественники, и он должен сложить полномочия ради Украины", — отметил колумнист.
По мнению газеты, принятые Зеленским меры в отношении антикоррупционных органов Украины были "огромной и необоснованной ошибкой", которая была сделана на фоне потепления отношения президента США Дональда Трампа к Киеву.
"За последний год Зеленский использовал чрезвычайные полномочия в рамках закона о военном положении, чтобы изгонять, сажать в тюрьму и вести расследования против многих ведущих политических оппонентов и критиков. Оппозиционные СМИ были закрыты, и тысячи бизнесов были захвачены приспешниками Зеленского под предлогом предполагаемых связей с Россией", — указывалось в публикации.
При этом новый украинский лидер, отмечалось в статье, мог бы помочь совершить "перезапуск" в отношениях с Россией, особенно если он готов защищать права русскоговорящих граждан Украины.
О протестах в связи с законом о НАБУ и САП — в статье Василия Стоякина ""Картонный майдан" и внезапный кризис украинского режима".
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