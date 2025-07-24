https://ukraina.ru/20250724/doveryay-no-proveryay-evrokomissiya-zhelaet-proverit-zelenskogo-itogi-24-iyulya-1065897977.html

Доверяй, но проверяй: Еврокомиссия желает проверить Зеленского. Итоги 24 июля

Доверяй, но проверяй: Еврокомиссия желает проверить Зеленского. Итоги 24 июля - 24.07.2025 Украина.ру

Доверяй, но проверяй: Еврокомиссия желает проверить Зеленского. Итоги 24 июля

Еврокомиссия приветствует заявление Владимира Зеленского о восстановлении независимости антикоррупционных органов, но желает убедиться, что замечания ЕК учтены

2025-07-24T17:55

2025-07-24T17:55

2025-07-24T17:55

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владимир зеленский

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Европейская комиссия приветствует действия руководства Украины по исправлению ситуации вокруг САП и НАБУ, и в то же время сотрудничает с украинской стороной, чтобы убедиться, что её замечания должным образом учтены, заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во время общения с журналистами в Брюсселе 24 июля."Мы выразили нашу обеспокоенность и беспокойство. Мы видим, что украинское правительство приняло меры. Мы приветствуем эти действия", – отметил Мерсье.По его словам, Еврокомиссия работает с Киевом, "чтобы убедиться, что эти беспокойства по борьбе с коррупцией, которая является чрезвычайно важным приоритетом как для нас, так и для Украины, действительно должным образом учтены"."Мы, безусловно, понимаем, что украинская власть выбрала новый подход, предложила новый план действий или закон. Мы приветствуем тот факт, что украинское правительство действует, и мы работаем с ним, чтобы убедиться, что наши беспокойства, которые были четко изложены вчера и позавчера, действительно приняты во внимание", – подчеркнул Мерсье.Накануне, 23 июля, Владимир Зеленский заявил, что встретился встречи с руководителями силовых структур и НАБУ и САП и договорился с ними подготовить "план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине"."Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни – в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это всё не зря. Проанализировали все опасения, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано", – заявил Зеленский.Он пообещал, что в связи с этим внесёт в Верховную Раду "законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка".В этом законопроекте "не будет вмешательства в деятельность органов правопорядка и будут все нормы для независимости антикоррупционных институтов".При этом Зеленский не уточнил, о каких именно изменениях идёт речь, но эти изменения, по его словам, будут реализованы в рамках его стратегии трансформации государства.Так он ответил на прозвучавшую в тот же день критику со стороны Еврокомиссии, а также на прошедшие в стране протесты."Откровенная дискуссия премьер-министром Украины Юлией Свириденко и вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской интеграции Тарасом Качкой. Выразила серьёзную обеспокоенность последними событиями в сфере верховенства права, особенно изменениями, внесенными в законы о НАБУ и САП", – заявила 22 июля еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.В четверг, 24 июля, в 14:46 в своём телеграм-канале Зеленский уже пообещал, что только согласовал текст нового законопроекта по НАБУ и САП."Только что согласовал текст законопроекта, гарантирующего реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надёжную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Текст сбалансирован", — заявил Зеленским.При этом, именно "связями с Россией" украинские силовики оправдывали масштабные обыски у детективов НАБУ, а украинская власть — принятие законопроекта, де-факто уничтожающего неподконтрольность антикоррупционных органов.Зеленский заявил, что законопроект будет гарантировать "независимость" НАБУ и САП."Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины. Важно, что сохраняем единство.Важно, что сохраняем независимость.Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной", — сообщил Зеленский.При этом независимые украинские СМИ не верят в то, что НАБУ и САП вернут относительную независимость."Зеленский не вернёт полностью широкие полномочия НАБУ/САП, так как, это покажет активистам, слабость Зе перед западными кураторами. Об этом говорят многие наши источники Скорее всего Зеленский и Ермак попытаются как обычно "на****ь (обмануть — Ред.) партнёров"", — написал в 16:27 популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала сослались на источник в Офисе президента Украины."Конечно, он может вернуть всё обратно, так как успел извлечь и уничтожить все дела против своего окружения, но… Источник из Офиса Президента указывает, что Зеленский боится, что НАБУшники успели многое вывезти/спрятать (компромат, доказательную базу), так как знали про планы Ермака устроить захват этих силовых органов. Если НАБУшники провернули такой финт, то в какой-то момент всё это всплывет, когда глобалистам надо будет слить ЗеЕрмака. Сейчас СБУ рыскают как собаки, проверяют версию об утечки многих данных (компромата на Зе и Ермака) из НАБУ перед обысками", — указывалось в публикации.Также авторы "Легитимного" отметили, что западная пресса продолжают жёсткую критику Зеленского и Ермака.Так, "Легитимный" обратил внимание на публикацию британского издания The Telegraph, автор которого Оэун Мэттьюз призвал Зеленского уйти в отставку из-за происходящего с НАБУ и САП."Теперь есть риск того, что он (Зеленский - ред.) станет таким же, как и его коррумпированные предшественники, и он должен сложить полномочия ради Украины", — отметил колумнист.По мнению газеты, принятые Зеленским меры в отношении антикоррупционных органов Украины были "огромной и необоснованной ошибкой", которая была сделана на фоне потепления отношения президента США Дональда Трампа к Киеву."За последний год Зеленский использовал чрезвычайные полномочия в рамках закона о военном положении, чтобы изгонять, сажать в тюрьму и вести расследования против многих ведущих политических оппонентов и критиков. Оппозиционные СМИ были закрыты, и тысячи бизнесов были захвачены приспешниками Зеленского под предлогом предполагаемых связей с Россией", — указывалось в публикации.При этом новый украинский лидер, отмечалось в статье, мог бы помочь совершить "перезапуск" в отношениях с Россией, особенно если он готов защищать права русскоговорящих граждан Украины.О протестах в связи с законом о НАБУ и САП — в статье Василия Стоякина ""Картонный майдан" и внезапный кризис украинского режима".

https://ukraina.ru/20250724/merts-i-makron-vstrevozheny-zelenskim-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-24-iyulya-1065871178.html

https://ukraina.ru/20250724/postavit-tochku-chan-kayshi-i-mao-tszedun-50-vzroslykh-detey-glavnoe-na-utro-24-iyulya-1065855528.html

https://ukraina.ru/20250723/usloviya-storon-na-peregovorakh-30-volevye-resheniya-ssha-i-frontovye-uspekhi-armii-rf-itogi-23-iyulya--1065814784.html

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хроники, эксклюзив, владимир зеленский, андрей ермак, брюссель, киев, украина, набу, сап, еврокомиссия