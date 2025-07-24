https://ukraina.ru/20250724/kartonnyy-maydan-i-vnezapnyy-krizis-ukrainskogo-rezhima-1065876485.html

"Картонный майдан" и внезапный кризис украинского режима

"Картонный майдан" и внезапный кризис украинского режима - 24.07.2025 Украина.ру

"Картонный майдан" и внезапный кризис украинского режима

Ещё недавно ничто не предвещало ничего – Зеленский прогнул под себя Трампа, Трамп прогнул под себя Европу… Нарисовалась новая схема, при которой Зеленский получит карт-бланш на продолжение войны до последнего украинца (по крайней мере – на время) и, вероятно, на что-то ещё. И тут… Внезапно на горизонте замаячило что-то нехорошее

2025-07-24T16:27

2025-07-24T16:27

2025-07-24T16:35

мнения

запад

россия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

набу

сап

офис президента

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065888967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2eb628ee9c5bef0105307b2ef0b70ad2.jpg

В вечернем обращении 23 июля Зеленский, вместо сообщения о подписании закона о новом статусе антикоррупционных коррупционеров, внезапно заявил:"Я предложу парламенту законопроект, который станет важной частью усилий по обеспечению эффективности и независимости правоохранительной системы. Он будет содержать все необходимые положения для гарантии самостоятельности антикоррупционных органов и исключения любого российского влияния на их работу".Вот оно как бывает... Вчера ты президент мира, позволяющий себе ругаться с президентом США прямо в Овальном кабинете, а сегодня ты испугался скачущих студентов (события уже получили название "картонная революция", ибо участники митингов держат в руках картонки с лозунгами) и готов оправдать людей, которых только что этим же самым ртом обвинил в том, что они российские шпионы.Нет, раньше Зеленский тоже шёл на уступки. Он, например, долго отказывался от понижения возраста мобилизации (о чём сейчас жалеет, наверное, ибо неблагодарные твари на майданах и майданчиках явно не боятся ТЦК). Но выглядело это совсем иначе – не как уступка общественному недовольству, а как защита будущего Украины от подлых европейских союзников, которые вместо того, чтобы дать больше денег и оружия, требуют жизни украинской молодёжи.А сейчас уступка выглядит именно следствием испуга, хотя совершенно непонятно, чего тут бояться."Картонный майдан" сам по себе ещё более безопасен, чем все предыдущие майданы. Потому что тогда за майданом стояли толпы западноукраинских майданарбайтеров, мотивированных в смысле подраться и при этом располагающих массой свободного времени. Сейчас за детворой никого нет – былые майданарбайтеры выйти на Майдан не могут по разным, но более чем уважительным причинам.Угрозы с Запада ещё более пустые, чем угрозы с того же самого Запада, адресованные России в 2014 году.В заявления Трампа о тотальной коррупции на военных поставках нет оснований не верить, но...С одной стороны, 90% всего воровства происходит в США. Украинская власть разворовывает оставшееся. Он этим заняться не хочет?С другой стороны, а причём тут вообще НАБУ, САП и прочая "антикоррупционная" мишпуха?Борьбой с коррупцией они сроду не занимались и сроду же не были независимыми. Достаточно вспомнить, что первый глава НАБУ Артём Сытник был официально, решением суда, признан коррупционером и занимал главный пост в антикоррупционной иерархии именно в таком качестве (просто потому, что для смещения его с поста нужно было пройти сложную процедуру).Ключ к сердцу и кошельку "борцов с коррупцией" нашёл ещё Пётр Порошенко, а в последнее время НАБУ и САП прямо выполняли указания Банковой. Так что новый закон просто привёл юридический статус этих органов в соответствие с фактическим. Запад же, который создавал антикоррупционную вертикаль для внешнего контроля украинской власти, изначально был не при делах.Этому суждению вроде бы противоречит история с экс-министром Алексеем Чернышовым, дело против которого было возбуждено именно НАБУ – он ведь считается одним из теневых "кошельков" бывшего президента. Но есть веские основания полагать, что никакой отсебятины НАБУ тут не допустила и дело было в противостоянии разных групп влияния в окружении "лидера нации".Возмущение же Запада деланное. Они там не за борьбу с коррупцией, они за институциональный дизайн (что бы это ни значило) переживают... Чтобы были формально независимые антикоррупционные органы, а от кого они независимы и борются ли они с коррупцией – не так уж важно.В конце концов, у Запада нет "методов против Кости Сапрыкина".Это удивительно, конечно, ведь режим Зеленского находится на полном обеспечении Запада. Достаточно прекратить военную и финансовую помощь...Запад не может прекратить помощь, поскольку является пленником своей же политико-идеологической позиции. Они заявили, что сдерживают "российскую агрессию" при помощи поддержки Украины и что Россия не может выиграть. Тем самым они поставили себя в зависимость от текущего киевского режима.Даже просто замена Зеленского на Залужного создаёт угрозу краха режима и прекращения войны на условиях, неприемлемых для Запада. Украинское общество, разумеется, уже готово принять Залужного (его мнения, правда, никто не спрашивает), но захочет и сможет ли Залужный перехватить управление страной? И как он поведёт себя потом? Считается ведь, что Залужный, в отличие от Зеленского, больше склонен к компромиссам. То, что предел компромиссов, возможных для любого киевского режима, намного ниже требований Москвы, особой роли не играет.Некоторую озабоченность может вызвать только то, что на Западе совершенно не произвела впечатления информация о связях детективов НАБУ с российскими спецслужбами. Всегда производила, а сейчас не произвела... Серьёзное отступление от позиции. Кстати, заметьте, что Офис президента предвидел негативную реакцию со стороны Запада и принял меры. Но они, ко всеобщему удивлению, не сработали. Или агентам влияния Запада можно быть также агентами России?В общем, Зеленский мог чувствовать себя в относительной безопасности. Но – ровно до вчерашнего вечера, когда продемонстрировал свой испуг. Эта внезапная слабость подорвала позиции сторонников бывшего президента и резко усилила его конкурентов и оппонентов. Такого не прощают. Акела промахнулся. Либо сами порвут, либо скормят Шер-хану (кто бы им ни был).Алексей Гончаренко* (представитель оппозиционной "Европейской солидарности") и Ярослав Железняк ("соросёнок" из "Голоса", который просто обязан грудью стоять за НАБУ) уже заговорили о необходимости на следующей же неделе провернуть фарш назад.Судя по всему, в Офисе президента уже поняли, что Зеленский сделал что-то не то и включили антикриз. Вот уже "слуга" Александр Федиенко на пальцах разъясняет, что никакой отмены принятого закона не будет, а новый проект о (не)зависимости коррупционеров рассмотрят в августе. Т.е. изменения в принятый Радой закон всё же будут внесены. Так себе антикриз, если честно, если помнить, что Рада в поданные из ОП документы обычно отсебятину не вносит.Так или иначе, трон под императором галактики (одной очень далёкой) зашатался, и предположения Хёрша, ещё вчера опиравшиеся непонятно на что, приобрели черты реалистичности.P.S.: В XXI веке уже не первый раз складывающаяся на Украине авторитарная диктатура (а внутренних механизмов предотвращения её появления нет – не рабы, потому что...) сталкивается с Deus ex machina** в виде недовольства Запада. Так было в 2000-2004 годах с режимом Кучмы, в 2014 – с режимом Януковича, в 2019 – с режимом Порошенко. Правда, результатом каждый раз становится формирование ещё более жестокой диктатуры.* Лицо, внесённое в список террористов и экстремистов в России** "Бог из машины" (лат.)О предположениях Хёрша относительно замены Владимира Зеленского на Валерия Залужного можно прочитать в статье Василия Стоякина " Рокировка Зеленского на Залужного: pro & contra"

https://ukraina.ru/20250724/sho-za-fignya-sbu-vzyalos-za-nabu-ili-kak-kum-zelenskogo-sprovotsiroval-protiv-nego-protesty-v-kieve-1065814075.html

https://ukraina.ru/20250723/zelenskiy-igraet-s-ognm-zapad-ne-stal-molchat-nascht-nabu-i-sap-1065821377.html

https://ukraina.ru/20250724/korruptsiya-imeni-zelenskogo-glavnye-vzyatochniki-i-moshenniki-sovremennoy-ukrainy-1065021523.html

https://ukraina.ru/20201030/1029437560.html

запад

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, запад, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, набу, сап, офис президента, коррупция, переворот, акции протеста, ес, сша