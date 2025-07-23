https://ukraina.ru/20250723/udarnaya-gruppirovka-dlya-vsu-ekspert-o-tom-pochemu-zapadu-ne-khvatit-50-dney-dlya-perevooruzheniya-1065820523.html

Ударная группировка для ВСУ: эксперт о том, почему Западу не хватит 50 дней для перевооружения Украины

Ударная группировка для ВСУ: эксперт о том, почему Западу не хватит 50 дней для перевооружения Украины - 23.07.2025 Украина.ру

Ударная группировка для ВСУ: эксперт о том, почему Западу не хватит 50 дней для перевооружения Украины

Попытки Запада за 50 дней создать ударную группировку для ВСУ, способную изменить ход конфликта, обречены на провал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2025-07-23T17:14

2025-07-23T17:14

2025-07-23T17:14

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Корнев подчеркнул, что даже если Великобритания и Германия активизируют поставки, их усилий будет недостаточно без участия США. "50 дней - это не тот срок, за который можно перевооружить Украину", - заявил военный обозреватель.Эксперт также обратил внимание на ограниченные возможности европейских стран в организации масштабных поставок вооружений. По его словам, даже объединенные усилия Лондона и Берлина не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте."Конечно, что-то они поставить могут, но вряд ли это серьезно поменяет расклад сил на фронте. Просто количество боевой работы для ВС РФ будет чуть больше", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250723/bespilotniki-vsu-nanosyat-udary-po-regionam-rossii-kak-reshit-etu-problemu-1065789551.html

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