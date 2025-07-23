Ударная группировка для ВСУ: эксперт о том, почему Западу не хватит 50 дней для перевооружения Украины - 23.07.2025 Украина.ру
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Ударная группировка для ВСУ: эксперт о том, почему Западу не хватит 50 дней для перевооружения Украины
Ударная группировка для ВСУ: эксперт о том, почему Западу не хватит 50 дней для перевооружения Украины - 23.07.2025 Украина.ру
Ударная группировка для ВСУ: эксперт о том, почему Западу не хватит 50 дней для перевооружения Украины
Попытки Запада за 50 дней создать ударную группировку для ВСУ, способную изменить ход конфликта, обречены на провал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2025-07-23T17:14
2025-07-23T17:14
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Корнев подчеркнул, что даже если Великобритания и Германия активизируют поставки, их усилий будет недостаточно без участия США. "50 дней - это не тот срок, за который можно перевооружить Украину", - заявил военный обозреватель.Эксперт также обратил внимание на ограниченные возможности европейских стран в организации масштабных поставок вооружений. По его словам, даже объединенные усилия Лондона и Берлина не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте."Конечно, что-то они поставить могут, но вряд ли это серьезно поменяет расклад сил на фронте. Просто количество боевой работы для ВС РФ будет чуть больше", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250723/bespilotniki-vsu-nanosyat-udary-po-regionam-rossii-kak-reshit-etu-problemu-1065789551.html
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Ударная группировка для ВСУ: эксперт о том, почему Западу не хватит 50 дней для перевооружения Украины

17:14 23.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Попытки Запада за 50 дней создать ударную группировку для ВСУ, способную изменить ход конфликта, обречены на провал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
"Запад до сих пор не смог обеспечить поставку того, что требуется ВСУ для сколько-нибудь серьезной боевой деятельности за короткий срок", - отметил эксперт. "У них это всегда растягивается на долгий период времени".
Корнев подчеркнул, что даже если Великобритания и Германия активизируют поставки, их усилий будет недостаточно без участия США. "50 дней - это не тот срок, за который можно перевооружить Украину", - заявил военный обозреватель.
Эксперт также обратил внимание на ограниченные возможности европейских стран в организации масштабных поставок вооружений. По его словам, даже объединенные усилия Лондона и Берлина не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.
"Конечно, что-то они поставить могут, но вряд ли это серьезно поменяет расклад сил на фронте. Просто количество боевой работы для ВС РФ будет чуть больше", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.
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Беспилотники ВСУ наносят удары по регионам России. Как решить эту проблемуУдары беспилотниками ВСУ вглубь территории России происходят уже не первый год. Но, в отличие от предыдущих попыток, которые преимущественно носили одиночный характер, в последнее время противник использует тактику массированного и скоординированного удара по множеству целей.
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17:20В Харьковской области нейтрализовано подразделение запрещенного в России "РДК"*
17:14Ударная группировка для ВСУ: эксперт о том, почему Западу не хватит 50 дней для перевооружения Украины
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