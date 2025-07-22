https://ukraina.ru/20250722/1065760821.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом - 22.07.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-07-22T17:21

2025-07-22T17:21

2025-07-22T17:21

эксклюзив

спецоперация

чугуев

купянск

волчанск

геннадий алехин

вооруженные силы украины

тцк

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беспилотники

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На северо-востоке Харьковской области подразделения двух группировок российской армии "Север" и "Запад" продолжают активно продвигаться в районе Купянска и Волчанска.С потерей сел Дегтярное и Меловое на границе с Белгородской областью противник оказался в крайне сложном и невыгодном положении. Командование ВСУ на этом участке осознавая, что теряет выгодные оборонительные рубежи в направлении Великого Бурлука и Купянска с севера, вынуждено срочно перебрасывать дополнительные резервы с других направлений, тем самым открывая окно возможностей для маневренных действий наших штурмовиков.На этом участке большую роль играют водные преграды. Именно вокруг рек Оскол, Северский Донец и Волчья развиваются основные события. К примеру, наши штурмовики основательно закрепляются у Волчанска на противоположном берегу реки Волчья, постепенно наращивая и расширяя плацдарм. В районе Волчанских Хуторов и Старицы "северяне" тоже стараются замкнуть зону огневого контроля между Волчанском и Купянском. Армия России активно давит противника ударными дронами и артиллерией, не давая ВСУ перебрасывать резервы. С этого плацдарма открывается Печенежское направление на Старый Салтов и на Чугуев.Судя по всему, именно Чугуев, наряду с Купянском и Волчанском, становится еще одним ключевым, довольно важным логистическим пунктом ВСУ под Харьковом. В ближайшее время он будет не мелькать, а постоянно находиться в сводках военкоров и Минобороны РФ. Накануне здесь основательно прилетело по зданиям ТЦК, в которых находятся пункты временной дислокации. К тому же рядом с Чугуевым в густой лесной зоне вдоль Северского Донца расположены коттеджи и базы отдыха, где проходит обучение и укомплектование подразделений территориальной обороны и диверсионно-разведывательных групп ВСУ.Основной базой для подготовки диверсантов считается учебный центр Училища национальной гвардии в Писаревке. У него разветвленная инфраструктура: казармы, учебные классы, добротный полигон и войсковое стрельбище. Не стоит забывать, что противник основательно заботится об укреплении железнодорожной ветки и автодороги, ведущей из Купянска через Шевченково в Чугуев, поэтому плотно минирует участки местности и строит линии обороны на этом направлении. Активно привлекает зарубежных специалистов и натовских инструкторов.Судя по поступающей информацией с Купянского участка, ВСУ все труднее становится сдерживать наступательные действия наших войск, поэтому оставшихся в городе мирных жителей будут использовать в качестве живого щита. В самом городе противник заблокировал все въезды и выезды, по всему периметру выставлены блокпосты и заградотряды. Утверждается, что подобные меры должны предотвратить дезертирство.Словом, обстановка на этом участке фронта накаляется с каждым днем. Наступательный порыв российской армии активно поддерживают наши ВКС, дальнобойная артиллерия, РСЗО, тяжелые огнеметные системы. В круглосуточном режиме они наносят комплексные удары, отсекая тыловые базы противника, уничтожая пути снабжения и переброску резервов. особо стоит отметить эффективную боевую работу наших беспилотников различных типов, в тесном взаимодействии с артиллеристами и средствами РЭБ.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250721/1065672652.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, чугуев, купянск, волчанск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, тцк, рсзо, беспилотники, авиация