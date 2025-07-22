https://ukraina.ru/20250722/1065760821.html
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом - 22.07.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-07-22T17:21
2025-07-22T17:21
2025-07-22T17:21
эксклюзив
спецоперация
чугуев
купянск
волчанск
геннадий алехин
вооруженные силы украины
тцк
рсзо
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_aa3cf2b5acdc362a6a093817d1443f65.jpg
На северо-востоке Харьковской области подразделения двух группировок российской армии "Север" и "Запад" продолжают активно продвигаться в районе Купянска и Волчанска.С потерей сел Дегтярное и Меловое на границе с Белгородской областью противник оказался в крайне сложном и невыгодном положении. Командование ВСУ на этом участке осознавая, что теряет выгодные оборонительные рубежи в направлении Великого Бурлука и Купянска с севера, вынуждено срочно перебрасывать дополнительные резервы с других направлений, тем самым открывая окно возможностей для маневренных действий наших штурмовиков.На этом участке большую роль играют водные преграды. Именно вокруг рек Оскол, Северский Донец и Волчья развиваются основные события. К примеру, наши штурмовики основательно закрепляются у Волчанска на противоположном берегу реки Волчья, постепенно наращивая и расширяя плацдарм. В районе Волчанских Хуторов и Старицы "северяне" тоже стараются замкнуть зону огневого контроля между Волчанском и Купянском. Армия России активно давит противника ударными дронами и артиллерией, не давая ВСУ перебрасывать резервы. С этого плацдарма открывается Печенежское направление на Старый Салтов и на Чугуев.Судя по всему, именно Чугуев, наряду с Купянском и Волчанском, становится еще одним ключевым, довольно важным логистическим пунктом ВСУ под Харьковом. В ближайшее время он будет не мелькать, а постоянно находиться в сводках военкоров и Минобороны РФ. Накануне здесь основательно прилетело по зданиям ТЦК, в которых находятся пункты временной дислокации. К тому же рядом с Чугуевым в густой лесной зоне вдоль Северского Донца расположены коттеджи и базы отдыха, где проходит обучение и укомплектование подразделений территориальной обороны и диверсионно-разведывательных групп ВСУ.Основной базой для подготовки диверсантов считается учебный центр Училища национальной гвардии в Писаревке. У него разветвленная инфраструктура: казармы, учебные классы, добротный полигон и войсковое стрельбище. Не стоит забывать, что противник основательно заботится об укреплении железнодорожной ветки и автодороги, ведущей из Купянска через Шевченково в Чугуев, поэтому плотно минирует участки местности и строит линии обороны на этом направлении. Активно привлекает зарубежных специалистов и натовских инструкторов.Судя по поступающей информацией с Купянского участка, ВСУ все труднее становится сдерживать наступательные действия наших войск, поэтому оставшихся в городе мирных жителей будут использовать в качестве живого щита. В самом городе противник заблокировал все въезды и выезды, по всему периметру выставлены блокпосты и заградотряды. Утверждается, что подобные меры должны предотвратить дезертирство.Словом, обстановка на этом участке фронта накаляется с каждым днем. Наступательный порыв российской армии активно поддерживают наши ВКС, дальнобойная артиллерия, РСЗО, тяжелые огнеметные системы. В круглосуточном режиме они наносят комплексные удары, отсекая тыловые базы противника, уничтожая пути снабжения и переброску резервов. особо стоит отметить эффективную боевую работу наших беспилотников различных типов, в тесном взаимодействии с артиллеристами и средствами РЭБ.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250721/1065672652.html
чугуев
купянск
волчанск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_86:0:1053:725_1920x0_80_0_0_13bc1a39163edcd4139688af8c0ae4c3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, спецоперация, чугуев, купянск, волчанск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, тцк, рсзо, беспилотники, авиация
Эксклюзив, Спецоперация, Чугуев, Купянск, Волчанск, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, ТЦК, РСЗО, беспилотники, авиация
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
На северо-востоке Харьковской области подразделения двух группировок российской армии "Север" и "Запад" продолжают активно продвигаться в районе Купянска и Волчанска.
С потерей сел Дегтярное и Меловое на границе с Белгородской областью противник оказался в крайне сложном и невыгодном положении. Командование ВСУ на этом участке осознавая, что теряет выгодные оборонительные рубежи в направлении Великого Бурлука и Купянска с севера, вынуждено срочно перебрасывать дополнительные резервы с других направлений, тем самым открывая окно возможностей для маневренных действий наших штурмовиков.
На этом участке большую роль играют водные преграды. Именно вокруг рек Оскол, Северский Донец и Волчья развиваются основные события. К примеру, наши штурмовики основательно закрепляются у Волчанска на противоположном берегу реки Волчья, постепенно наращивая и расширяя плацдарм. В районе Волчанских Хуторов и Старицы "северяне" тоже стараются замкнуть зону огневого контроля между Волчанском и Купянском. Армия России активно давит противника ударными дронами и артиллерией, не давая ВСУ перебрасывать резервы. С этого плацдарма открывается Печенежское направление на Старый Салтов и на Чугуев.
Судя по всему, именно Чугуев, наряду с Купянском и Волчанском, становится еще одним ключевым, довольно важным логистическим пунктом ВСУ под Харьковом. В ближайшее время он будет не мелькать, а постоянно находиться в сводках военкоров и Минобороны РФ. Накануне здесь основательно прилетело по зданиям ТЦК, в которых находятся пункты временной дислокации. К тому же рядом с Чугуевым в густой лесной зоне вдоль Северского Донца расположены коттеджи и базы отдыха, где проходит обучение и укомплектование подразделений территориальной обороны и диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
Основной базой для подготовки диверсантов считается учебный центр Училища национальной гвардии в Писаревке. У него разветвленная инфраструктура: казармы, учебные классы, добротный полигон и войсковое стрельбище. Не стоит забывать, что противник основательно заботится об укреплении железнодорожной ветки и автодороги, ведущей из Купянска через Шевченково в Чугуев, поэтому плотно минирует участки местности и строит линии обороны на этом направлении. Активно привлекает зарубежных специалистов и натовских инструкторов.
Судя по поступающей информацией с Купянского участка, ВСУ все труднее становится сдерживать наступательные действия наших войск, поэтому оставшихся в городе мирных жителей будут использовать в качестве живого щита. В самом городе противник заблокировал все въезды и выезды, по всему периметру выставлены блокпосты и заградотряды. Утверждается, что подобные меры должны предотвратить дезертирство.
Словом, обстановка на этом участке фронта накаляется с каждым днем. Наступательный порыв российской армии активно поддерживают наши ВКС, дальнобойная артиллерия, РСЗО, тяжелые огнеметные системы. В круглосуточном режиме они наносят комплексные удары, отсекая тыловые базы противника, уничтожая пути снабжения и переброску резервов. особо стоит отметить эффективную боевую работу наших беспилотников различных типов, в тесном взаимодействии с артиллеристами и средствами РЭБ.