Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом - 22.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250722/1065760821.html
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом - 22.07.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-07-22T17:21
2025-07-22T17:21
эксклюзив
спецоперация
чугуев
купянск
волчанск
геннадий алехин
вооруженные силы украины
тцк
рсзо
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_aa3cf2b5acdc362a6a093817d1443f65.jpg
На северо-востоке Харьковской области подразделения двух группировок российской армии "Север" и "Запад" продолжают активно продвигаться в районе Купянска и Волчанска.С потерей сел Дегтярное и Меловое на границе с Белгородской областью противник оказался в крайне сложном и невыгодном положении. Командование ВСУ на этом участке осознавая, что теряет выгодные оборонительные рубежи в направлении Великого Бурлука и Купянска с севера, вынуждено срочно перебрасывать дополнительные резервы с других направлений, тем самым открывая окно возможностей для маневренных действий наших штурмовиков.На этом участке большую роль играют водные преграды. Именно вокруг рек Оскол, Северский Донец и Волчья развиваются основные события. К примеру, наши штурмовики основательно закрепляются у Волчанска на противоположном берегу реки Волчья, постепенно наращивая и расширяя плацдарм. В районе Волчанских Хуторов и Старицы "северяне" тоже стараются замкнуть зону огневого контроля между Волчанском и Купянском. Армия России активно давит противника ударными дронами и артиллерией, не давая ВСУ перебрасывать резервы. С этого плацдарма открывается Печенежское направление на Старый Салтов и на Чугуев.Судя по всему, именно Чугуев, наряду с Купянском и Волчанском, становится еще одним ключевым, довольно важным логистическим пунктом ВСУ под Харьковом. В ближайшее время он будет не мелькать, а постоянно находиться в сводках военкоров и Минобороны РФ. Накануне здесь основательно прилетело по зданиям ТЦК, в которых находятся пункты временной дислокации. К тому же рядом с Чугуевым в густой лесной зоне вдоль Северского Донца расположены коттеджи и базы отдыха, где проходит обучение и укомплектование подразделений территориальной обороны и диверсионно-разведывательных групп ВСУ.Основной базой для подготовки диверсантов считается учебный центр Училища национальной гвардии в Писаревке. У него разветвленная инфраструктура: казармы, учебные классы, добротный полигон и войсковое стрельбище. Не стоит забывать, что противник основательно заботится об укреплении железнодорожной ветки и автодороги, ведущей из Купянска через Шевченково в Чугуев, поэтому плотно минирует участки местности и строит линии обороны на этом направлении. Активно привлекает зарубежных специалистов и натовских инструкторов.Судя по поступающей информацией с Купянского участка, ВСУ все труднее становится сдерживать наступательные действия наших войск, поэтому оставшихся в городе мирных жителей будут использовать в качестве живого щита. В самом городе противник заблокировал все въезды и выезды, по всему периметру выставлены блокпосты и заградотряды. Утверждается, что подобные меры должны предотвратить дезертирство.Словом, обстановка на этом участке фронта накаляется с каждым днем. Наступательный порыв российской армии активно поддерживают наши ВКС, дальнобойная артиллерия, РСЗО, тяжелые огнеметные системы. В круглосуточном режиме они наносят комплексные удары, отсекая тыловые базы противника, уничтожая пути снабжения и переброску резервов. особо стоит отметить эффективную боевую работу наших беспилотников различных типов, в тесном взаимодействии с артиллеристами и средствами РЭБ.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250721/1065672652.html
чугуев
купянск
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_86:0:1053:725_1920x0_80_0_0_13bc1a39163edcd4139688af8c0ae4c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, чугуев, купянск, волчанск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, тцк, рсзо, беспилотники, авиация
Эксклюзив, Спецоперация, Чугуев, Купянск, Волчанск, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, ТЦК, РСЗО, беспилотники, авиация

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом

17:21 22.07.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
На северо-востоке Харьковской области подразделения двух группировок российской армии "Север" и "Запад" продолжают активно продвигаться в районе Купянска и Волчанска.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
С потерей сел Дегтярное и Меловое на границе с Белгородской областью противник оказался в крайне сложном и невыгодном положении. Командование ВСУ на этом участке осознавая, что теряет выгодные оборонительные рубежи в направлении Великого Бурлука и Купянска с севера, вынуждено срочно перебрасывать дополнительные резервы с других направлений, тем самым открывая окно возможностей для маневренных действий наших штурмовиков.
На этом участке большую роль играют водные преграды. Именно вокруг рек Оскол, Северский Донец и Волчья развиваются основные события. К примеру, наши штурмовики основательно закрепляются у Волчанска на противоположном берегу реки Волчья, постепенно наращивая и расширяя плацдарм. В районе Волчанских Хуторов и Старицы "северяне" тоже стараются замкнуть зону огневого контроля между Волчанском и Купянском. Армия России активно давит противника ударными дронами и артиллерией, не давая ВСУ перебрасывать резервы. С этого плацдарма открывается Печенежское направление на Старый Салтов и на Чугуев.
Судя по всему, именно Чугуев, наряду с Купянском и Волчанском, становится еще одним ключевым, довольно важным логистическим пунктом ВСУ под Харьковом. В ближайшее время он будет не мелькать, а постоянно находиться в сводках военкоров и Минобороны РФ. Накануне здесь основательно прилетело по зданиям ТЦК, в которых находятся пункты временной дислокации. К тому же рядом с Чугуевым в густой лесной зоне вдоль Северского Донца расположены коттеджи и базы отдыха, где проходит обучение и укомплектование подразделений территориальной обороны и диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
Основной базой для подготовки диверсантов считается учебный центр Училища национальной гвардии в Писаревке. У него разветвленная инфраструктура: казармы, учебные классы, добротный полигон и войсковое стрельбище. Не стоит забывать, что противник основательно заботится об укреплении железнодорожной ветки и автодороги, ведущей из Купянска через Шевченково в Чугуев, поэтому плотно минирует участки местности и строит линии обороны на этом направлении. Активно привлекает зарубежных специалистов и натовских инструкторов.
Судя по поступающей информацией с Купянского участка, ВСУ все труднее становится сдерживать наступательные действия наших войск, поэтому оставшихся в городе мирных жителей будут использовать в качестве живого щита. В самом городе противник заблокировал все въезды и выезды, по всему периметру выставлены блокпосты и заградотряды. Утверждается, что подобные меры должны предотвратить дезертирство.
Словом, обстановка на этом участке фронта накаляется с каждым днем. Наступательный порыв российской армии активно поддерживают наши ВКС, дальнобойная артиллерия, РСЗО, тяжелые огнеметные системы. В круглосуточном режиме они наносят комплексные удары, отсекая тыловые базы противника, уничтожая пути снабжения и переброску резервов. особо стоит отметить эффективную боевую работу наших беспилотников различных типов, в тесном взаимодействии с артиллеристами и средствами РЭБ.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Борис Рожин (СВО) - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Вчера, 16:11
Военный эксперт Борис Рожин: До конца лета Россия освободит юг Донбасса, а до конца года займет ПокровскЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияЧугуевКупянскВолчанскГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныТЦКРСЗОбеспилотникиавиация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22Москва и Киев готовятся к переговорам на фоне поражений ВСУ и погрома НАБУ. Итоги 22 июля
18:07Трамп нашёл способ отказаться от ультиматума в 50 дней, при помощи давления пришлось привлечь Зеленского
17:50Зеленский подписал закон о лишении НАБУ и САП независимости
17:21Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом
17:21Ударом ВСУ в Белгородской области ранены три человека, в том числе двое несовершеннолетних — Гладков
17:07ЕС не остановит финансирование Украины из-за действий в отношении НАБУ и САП, — спикер Еврокомиссии
16:36Сотрудников НАБУ избили при задержаниях
16:10Эксперт: Освобождение Часового Яра откроет путь к Константиновке
16:08В Кировоградской области детей катали в аварийной маршрутке с опасным прицепом
16:06В Северной Осетии ввели усиленные меры безопасности из-за угрозы теракта против военных
16:01Киев в панике: власти усилили охрану правительственного квартала из-за угрозы "прорыва" сотрудников НАБУ
16:00Главные новости к 16:00
15:58Сорокин: Массированный удар и РЭБ — ответ на дроновые заслоны ВСУ
15:44В Харькове запланировали парад-ЛГБТ*
15:30Николай Сорокин: После Малиновки Гуляйпольское направление ждут серьёзные изменения
15:25В Киеве усилены блокпосты - боятся облавы силовиков из НАБУ
15:17Германия грозит России тревожащими поползновениями — Лавров
15:10Пятерых несовершеннолетних жителей Красноуральска будут судить за терроризм
15:03Отслуживший по контракту участник СВО из Великого Новгорода решил повоевать на стороне врагов России
15:02Антикоррупционный фронт пал: Киев берет НАБУ под полный контроль
Лента новостейМолния