https://ukraina.ru/20250723/diktatura-po-demokraticheski-pochemu-zelenskiy-likvidiruet-nezavisimyy-antikorruptsionnyy-organ-1065790924.html

Диктатура по-демократически. Почему Зеленский ликвидирует независимый антикоррупционный орган

Диктатура по-демократически. Почему Зеленский ликвидирует независимый антикоррупционный орган - 23.07.2025 Украина.ру

Диктатура по-демократически. Почему Зеленский ликвидирует независимый антикоррупционный орган

На Украине продолжается передел силового блока и концентрация власти в руках Зеленского. На днях в офисах НАБУ и САП (главных антикоррупционных конторах, созданных "западными партнерами") прошли обыски и силовые задержания. Без суда и следствия, как и полагается в так называемом "демократическом и правовом государстве".

2025-07-23T10:51

2025-07-23T10:51

2025-07-23T10:51

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Во вторник, 22 июля, Верховная Рада, вопреки протестам общественников (читай "соросовских" выкормышей), проголосовала закон 12414 "с правками, которые "по факту ликвидировали всю независимость НАБУ и САП", как прокомментировал это решение парламента нардеп Железняк. А все началось 21 июля, когда СБУ и Генпрокуратура провели более 70 обысков в офисах НАБУ и у 15 сотрудников, включая руководителей межрегиональных управлений. Руслан Магомедрасулов, один из руководителей НАБУ, задержан по обвинению в посредничестве при продаже технической конопли в Дагестан и связях с российскими спецслужбами. Его отец имеет российское гражданство, что Магомедрасулов скрывал.Также задержан сотрудник элитного подразделения "Д-2", обвиняемый в шпионаже в пользу ФСБ. По версии СБУ, его курировал бывший заместитель главы охраны Януковича, связанный с Россией.СБУ утверждает, что в НАБУ внедрены агенты России, включая депутата от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Федора Христенко (обвинен в госизмене). Ему инкриминируют координацию влияния ФСБ на бюро. Часть сотрудников НАБУ подозревают в коррупции, торговле с Россией и даже государственной измене.В НАБУ заявили, что 70% обысков основаны на участии сотрудников в ДТП, произошедших несколько лет назад. Эти дела не связаны с обвинениями в госизмене, что указывает на искусственность поводов. Директор НАБУ Семен Кривонос прервал визит в Великобританию и вернулся на Украину. В бюро проводят внутреннюю проверку правовых оснований действий СБУ, опасаясь, что инцидент парализует работу институции.Transparency International осудила действия украинских силовиков как "массированное давление" на антикоррупционные органы. Послы G7 выразили также "серьезную обеспокоенность" и намерение обсудить ситуацию с украинским правительством.Но сами украинские эксперты и политики видят в этих событиях политический заказ и желание взять под одну "крышу" всю силовую вертикаль. Депутат Рады Анна Скороход назвала обыски "карательной операцией" против главы НАБУ Семена Кривоноса, который "отбился от рук" офиса президента Зеленского и его соратника Андрея Ермака. По ее данным, его планируют сместить. Ряд источников указывает, что атака на НАБУ связана с его расследованием в отношении экс-министра Алексея Чернышова (близкого к семье Зеленского). НАБУ подозревает его в коррупции, включая использование "криптокошельков" семьи президента. И вот теперь им за это прилетело от нелегитимного президента и парламента Украины...События вокруг НАБУ отражают глубокий раскол в украинском правительстве, а борьбу с российским влиянием используют как политический инструмент. Что по этому поводу думают украинские эксперты и политики – в обзоре соцсетей.Инвестбанкир Сергей ФурсаМногие люди упрекают НАБУ и САП в неэффективности. Но, учитывая как быстро и откровенно идет в Украине сейчас антиантикоррупционный блицкриг, работа НАБУ и САП очень пугает их потенциальных клиентов, а значит и эффективность гораздо выше, чем может показаться.Если для ограничения деятельности НАБУ готовы рискнуть европейской интеграцией и поддержкой партнеров во время войны, то страх очень велик, а значит, и работу НАБУ делает очень хорошую.Журналист Кристина БердинскихМы снова в моменте, он уже был несколько раз за время полномасштабки, когда в мыслях высоких кабинетов выборы уже завтра или послезавтра, поэтому готовиться к ним уже сегодня или вчера или позавчера. Когда желание внутреннего контроля всего и вся, потому что сейчас такая удачная возможность, потому что населению не до этого, преобладает страх перед внешними вызовами. Если можно закрутить, переподчинить, почему бы и нет. Но мы далековато не в том моменте. ДРГ проникают (и уничтожаются) в Покровск, Келлог уже уехал и обстрелы уже вернулись. Трамп все еще меняет свое мнение, как ему хочется. США еще не ввели убийственные санкции. Европа еще не так смела, как нам бы хотелось. Нет признаков, указывающих, что Россия вот вот успокоится. Мы не проиграли, но и не выиграли. Вероятность, разных сценариев, плохих тоже, велика. И фокус снова на внутренних перераспределениях влияния. Но слишком рано еще что-то делить, пока у вас все еще многое могут забрать оккупанты.Украинский эксперт по вопросам борьбы с коррупцией, политик Анастасия РадинаОжидаемо, что вчерашние обыски с применением физического насилия и подозрения сотрудникам НАБУ стали фоном для полноценной атаки на НАБУ и САП. В законопроект #12414 (идет на второе чтение) только что добавили правки, которые делают САП декоративным институтом и предусматривают полную зависимость деятельности НАБУ и САП от воли Генерального прокурора. В частности, правками к законопроекту Генпрокурор наделяется полномочиями: быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам, предоставлять НАБУ обязательные письменные указания и истребовать материалы любых дел, передоверять востребованные дела любым прокурорам, передоверять расследование дел, относящихся к подследственности НАБУ другим органам. В случае голосования за эти изменения антикоррупционная инфраструктура Украины будет фактически уничтожена.Последствия принятия этого законопроекта для государства считаю катастрофическими. Иронично, что законопроект №12414 был зарегистрирован 16 января 2025 года (в этот же день в 2014 году были приняты так называемые "антимайданные законы" Верховной Радой при Януковиче, которые тогда рассматривались как антидемократические теми же по сути людьми, которые сегодня голосуют за закон по уничтожению антикоррупционной системы - Ред.)Политический аналитик Валерий ПекарНАБУ выглядит как неидеальный институт. Но он открывает нам путь в Европу. Неидеальные институты нужно улучшать, а не уничтожать.Аналитик Дмитрий НикифоровБизнесу НАБУ не нужно. Именно поэтому нет никакой внятной реакции на происходящее. Весь живой бизнес сидит в обеспечении ВСУ, тендерах, строительстве/восстановлении. Всё это, практически полностью, обложено коррупционной данью. И всех всё устраивает. Остаются не понятно как выживающие производители столешниц и загородных бассейнов. И армия ФОПов. Но им то НАБУ в принципе по фиг. Крупный бизнес и всякие там легальные производители нелегальных подакцизных товаров выжить без высоких коррупционеров в принципе не могут. Или НАБУ нужна контрабандистам? А у нас, по сути, весь рынок серо-чёрный. Так зачем нам НАБУ? Что б на самих себя выйти и потом не порешать? Очень умно.Политик Максим КухарВот настал праздник и на нашей улице — СБУ, ОГП и ГБР провели обыски в НАБУ. Вот оно обретение реальной Независимости нашей страной — когда ее силовые органы громят не подчиненные нашему народу силовые структуры. Работающие на государства — которые в 2022-м продали нас Москве с потрохами. И это очевидно — без разгрома силовых органов предателей в Украине, никакой войны нам не выиграть. Недопустимо, чтобы пока ЕС помогает РФ в войне новым пакетом лжесанкций, а США дает новый срок в 50 дней Путину, чтобы нас безнаказанно убивать — мы допускали в стране работу внутренних диверсантов под видом госконторы. По итогу обысков двум сотрудникам НАБУ вручили подозрения. Но это недоработка — надо было весь состав конторы отправить в ТЦК, а потом на фронт. Чтобы они на себе прочувствовали, как не хорошо работать на персонажей, которые оказывают их стране комедийно-косметическую поддержку.Бывший Генпрокурор Юрий ЛуценкоТо, что НАБУ так и не стало эффективным антикоррупционным органом – факт. То, что оно все больше теряет независимость – тоже факт. В марте 2023 года Глава Офиса смог провести лояльного человека на должность руководителя НАБУ. Результатом явилось торможение и даже прикрытие дел против отдельных властных "менеджеров". Но механизмы независимости детективов продолжали плодить проблемы Банковой. Последней каплей стало дело вице-премьера Чернышева и кварталовца Миндича. Именно поэтому "вдруг" оказалось, что руководитель детективов НАБУ Скомаров подозревается в деятельности в пользу России, которую координировал нардеп ОПЗЖ Христенко.Причем сам Христенко сбежал из Украины и вывез семью Скомарова еще 3 года назад. Еще один работник Бюро, как оказалось, 10 лет назад общался с охранником Януковича. Еще один торговал коноплей из России. Еще пару совершили дтп пару лет назад. Нормально ли проверять НАБУ в рамках этих и других производств? Да. Никто не может действовать вне закона. И у СБУ есть полное право действовать в рамках своих полномочий.Хотя обыски без санкции суда – зло, которое нужно прекращать. Но последние обыски в НАБУ/САП – это не отдельные действия против коррумпированных работников. Это атака против принципа независимости антикоррупционных органов, соавтором закона о которых я, кстати, был. Прогнозирую, что за этим обыском последуют изменения законодательства под оберткой перезагрузки НАБУ и САП. Вероятно – и перезагрузка недоперезагруженного БЭБ. Таким образом, Офис хочет не просто лояльных руководителей антикоррупционных органов. Цель – формирование перед выборами подконтрольной карательной системы в стиле ДБР. Больше всего вкуривает, что все это вытесняет из повестки события на фронте. Достаточно посмотреть на продвижение врага под Покровском, чтобы понять неадекватность нашей властной авторократии.Украинский политик Алексей КучеренкоНаблюдаю за истерикой относительно того, что кто-то "ликвидирует" САП и НАБУ – полный бред и манипуляция со стороны определенной "когорты". Нет там в этом (законопроекте) ничего похожего. Ни о какой "ликвидации" речь не идет. Речь идет об определенных полномочиях Генерального прокурора в случае откровенного бездействия или несостоятельности этих органов. Яркий пример – 9 лет НАБУ и САП имитируют расследование по "Роттердам+". Результат нулевой. Другой пример – это комедия по обвинению Коболева в незаконных премиях на 800 млн грн из Нафтогаза. Пшик! Авантюрист бегает по конференциям и пиарится – а Нафтогаз без денег и без газа. Третий пример – практически все аудиты энергокомпаний со стороны ГАСУ закрыты под предлогом "досудебного расследования". Три года я как депутат и глава ВСК не могу на них посмотреть, а там акты о многомиллиардных нарушениях. А теперь Офис Генпрокурора будет иметь возможность брать эти дела под свой контроль – вот все, что я вижу в этой "измене".Политтехнолог Олег ПостернакНАБУ и его многочисленная когорта работников неприкосновенны и привилегированные. За нарушение закона и работу против государственной безопасности должно быть мгновенное наказание. Сегодня утром СБУ вместе с Офисом генпрокурора провели масштабные обыски у некоторых детективов НАБУ в разных регионах Украины. У правоохранителей есть основания полагать, что они с особой активностью работали в Россию. Это огромный удар по репутации этого заведения. Очевидно, она нуждается в полной перезагрузке и аудите. Общество не готово финансировать контору с государственными изменниками и "блатными" коррупционерами.О коррупции на Украине, а так же о деятельности антикоррупционных органов - в статье Павла Котова и Захара Виноградова "Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины"

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