Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины
© ФотоЗеленский - мания величия
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Издание Украина.ру приводит список самых высокопоставленных украинских коррупционеров. Среди них - депутат парламента, глава Антимонопольного комитета, экс-министр, бывший военком и даже действующий вице-премьер. Все они сколотили свой преступный капитал при президентстве Владимира Зеленского
Квартирный вопрос вице-премьера Чернышова
Вице-премьер Алексей Чернышов – коррупционер если уж не самый вороватый, то точно самый статусный из тех, кого ловили в этой стране за последнее время.
В 2022 году он был еще всего лишь министром развития общин и территорий, но уже тогда не упустил возможности поправить свое финансовое положение, благо деньги сами текли ему в руки. Всего-то и нужно было, чтобы жирные куски земли под Киевом отошли "нужной" фирме, которая обязалась там построить жилые дома и часть квартир отдать государству.
За свои услуги Чернышов получил щедрое вознаграждение в виде целых восьми квартир в этих домах, которые обошлись ему общей сложности в 900 тыс. гривен (1,6 млн рублей) при реальной их стоимости в 15 млн.
За это ему светит от 8 до 12 лет тюрьмы, но пока суд даже не стал отстранять его от должности и Чернышов продолжает заседать в правительстве.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Чернышов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Чернышов
Не исключено, что посадка вице-премьера и не входила в планы тех, кто лоббировал это дело. Ранее Чернышова называли одним из претендентов на кресло главы Кабина, но теперь из-за уголовного дела об этих амбициях можно забыть.
Трижды арестованный военком Одессы
Последние годы явили миру новый подвид типичного украинского коррупционера, а именно сотрудника территориального центра комплектования, то есть военкомата. Чем выше место в этой иерархии, тем выше суммы взяток.
Одним из самых колоритных на этот поприще является бывший одесский военком Евгений Борисов. Сначала на него завели дело о незаконном обогащении на 188 млн гривен. Выяснилось, что у скандального военкома было жилье и офисы в Испании, например, квартира площадью 857 кв. м на испанском курорте Марбелья за 4 млн евро и офис, там же, на 223,9 кв. м за 510 тыс. евро.
© Евгений Борисов/Социальные сети
© Евгений Борисов/Социальные сети
Квартира официально была оформлен на мать Борисова, офис – на жену, однако такая хитрость не помогла. Решением суда это и другое имущество военкома было передано под временное управление Агентства по розыску и менеджменту активов.
Аналогично поступили с автопарком Борисова - Mercedes-Benz EQV (2,9 млн гривен), Mercedes-Benz G 63 AMG (8,4 млн гривен) и Toyota Land Cruiser 200 (3 млн гривен).
Когда его посадили в СИЗО по первому делу, он вскоре вышел под залог почти в 40 млн гривен, однако был сразу задержан снова под предлогом того, что Борисов намерен скрыться от следствия. Ему предъявили новое обвинение – легализация доходов в 142 млн гривен. На этот раз все повторилось – залог в 12 млн гривен, выход на свободу и сразу новое задержания.
Борисов стал подозреваемым еще по одному делу. Несмотря на то, что военком и его семья ворочала миллионами в иностранной валюте, коррупционер из ТЦК не упускал случая "подзаработать" "по мелочи": он организовал на себя фиктивные выплаты за несуществующую небоевую травму. Всего он успел перечислить себе 165 480 гривен.
"Золотые" яйца экс-министра Резникова
Если одессита Борисов хоть и с третьей попытки, но все же упекли в следственный изолятор, то его начальник, теперь уже бывший министр обороны Алексей Резников по-прежнему ходит на свободе.
Он лишился свой должности в 2023 году, после того как его фамилия стала мелькать в громких коррупционных скандалах.
Один из них был связан с закупкой яиц для пропитания украинских военных по завышенным ценам. Так, за одно яйцо из бюджета Минобороны выплачивалось по 17 гривен (31,7 рублей), вместо рыночных 7 гривен (13 рублей).
Кроме яиц по завышенным ценам закупали картофель (22 гривны за кг вместо 8-9), куриные бедра (120 гривен за кг вместо 80) и т.д.
Учитывая, что поставки в армию исчисляются миллиардами гривен, попытки поживиться на них могут принести неплохие барыши.
Резников пытался оправдываться – все дело, уверял он, в технической ошибке со стороны поставщика, однако проверяющие органы подтвердили, что покупка яиц по 17 гривен за штуку действительно имела место.
Сначала он пытался отделаться малой кровью, отдав на заклание своего заместителя и ответственного за закупки, однако вскоре и сам был вынужден подать в отставку.
"Малиновые" хоромы борца с монополиями
В "нулевые" будущий глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко служил в прокуратуре и наверняка так бы там и остался, если бы не приход к власти в стране Владимира Зеленского. Тот лично предложил ему возглавить на контролируемой Киевом территории ДНР украинскую администрацию, а потом отрядил его бороться с монополиями.
© сайт президента Украины
© сайт президента Украины
Именно в этот период, писали местные СМИ, Кириленко и его семья начали обзаводиться недвижимость. Всего элитных домов в столице и на Закарпатье у него скопилось на общую сумму в 70 млн гривен.
Примечательно, что часть квартир, загородных вилл и люксовых авто были записаны на его тещу и тестя. Последний уверял, что сам покупал все это с женой на деньги, вырученные за торговлю малиной.
Правоохранительные органы до сих пор пытаются привлечь Кириленко к ответственности и даже ходатайствовали о заключении чиновника под стражу, но он вышел под залог. Данное дело тянется до сих пор, а руководитель антимонопольного комитета спокойно продолжает работу на своем посту.
Yves Saint Laurent для "корабельной сосны"
Попадаются на коррупции и украинские парламентарии. В октябре прошлого года подозрение в незаконном обогащении получила депутат от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева, в 2023 году вышедшая замуж за депутат Николаевского облсовета Юрия Кормышкина и взявшая его фамилию.
Это та самая "баба рабочая, как корабельная сосна", как в 2020-м ее между собой назвали руководители парламентских "слуг народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко. Тогда запись этого диалога утекла в сеть и вызвала скандал.
В последние годы выяснилось, что 46-летняя Кормышкина не отказывается от дорогих подарков, а именно от 20 млн гривен и часов за 310 тыс. гривен. Также депутата неоднократно видели в парламенте с брендовыми аксессуарами, например, сумочкой Yves Saint Laurent за 70 тыс. гривен.
© Facebook(запрещен в РФ) Ирины Кормышкиной) Фото: Ирина Кормышкина, нардеп
© Facebook(запрещен в РФ) Ирины Кормышкиной)
Фото: Ирина Кормышкина, нардеп
По данным следствия, официальные доходы Кормышкиной – чуть более 2 млн гривен, что не помешало ей в 2021-2022 гг. купить активы на сумму, гораздо превышающие эти два миллиона.
Никаких последствий для депутата эта история не имела. Ее взяли на поруки Арахамия и глава Николаевской обладминистрации Николай Ким, а в качестве меры пресечения определили личное обязательство. Депутатский мандат Кормышкина не сложила.
Бонус
Понятно, что перечислить в рамках одной статьи всех украинских топ-казнокрадов не представляется никакой возможности. Но есть те, без кого в таком перечне не обойтись.
Стоит оговориться, что за руку Владимира Зеленского никто не ловил, уголовных дел не возбуждал. Но слухи упорно ходят. О дворце в Великобритании, вилле в Италии, потраченном его женой миллионе в нью-йоркском ювелирном магазине, о расхищении западной помощи.
Даже если все это и неправда, фейки и дезинформация, дыма без огня не бывает. Известно, к примеру, что Зеленский, уже будучи президентом, продолжал зарабатывать на своем бизнесе в России, поэтому приписываемые ему коррупционные преступления вполне коррелируются с его личностью.
В любом случае, и с этим спорить бесполезно, Зеленский является тем, кто эту коррупционную систему покрывает, направляет и отчасти даже организовывает. Вся декларируемая борьба со взяточничеством оказалась пустым звуком, а продолжающиеся боевые действия стали настоящим клондайком для украинских любителей залезть в казну.
Так или иначе, тема причастности Зеленского к коррупции еще ждет своего исследователя.
Подборка интересных цитат, выражений и мыслей по поводу Украины и ее власти - в материале "Чрезвычайно тупой, лилипут и клоун, биологический мусор". Кто на Украине так называл Зеленского.
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