https://ukraina.ru/20250712/korruptsiya-imeni-zelenskogo-glavnye-vzyatochniki-i-moshenniki-sovremennoy-ukrainy-1065021523.html

Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины

Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины - 12.07.2025 Украина.ру

Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины

Издание Украина.ру приводит список самых высокопоставленных украинских коррупционеров. Среди них - депутат парламента, глава Антимонопольного комитета, экс-министр, бывший военком и даже действующий вице-премьер. Все они сколотили свой преступный капитал при президентстве Владимира Зеленского

2025-07-12T07:00

2025-07-12T07:00

2025-07-12T07:00

эксклюзив

украина

владимир зеленский

алексей чернышев

тцк

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0e/1063888697_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a1ef5f6b1ee1b3d7437f42f2bd1383b4.jpg

Квартирный вопрос вице-премьера ЧернышоваВице-премьер Алексей Чернышов – коррупционер если уж не самый вороватый, то точно самый статусный из тех, кого ловили в этой стране за последнее время.В 2022 году он был еще всего лишь министром развития общин и территорий, но уже тогда не упустил возможности поправить свое финансовое положение, благо деньги сами текли ему в руки. Всего-то и нужно было, чтобы жирные куски земли под Киевом отошли "нужной" фирме, которая обязалась там построить жилые дома и часть квартир отдать государству.За свои услуги Чернышов получил щедрое вознаграждение в виде целых восьми квартир в этих домах, которые обошлись ему общей сложности в 900 тыс. гривен (1,6 млн рублей) при реальной их стоимости в 15 млн.За это ему светит от 8 до 12 лет тюрьмы, но пока суд даже не стал отстранять его от должности и Чернышов продолжает заседать в правительстве.Не исключено, что посадка вице-премьера и не входила в планы тех, кто лоббировал это дело. Ранее Чернышова называли одним из претендентов на кресло главы Кабина, но теперь из-за уголовного дела об этих амбициях можно забыть.Трижды арестованный военком ОдессыПоследние годы явили миру новый подвид типичного украинского коррупционера, а именно сотрудника территориального центра комплектования, то есть военкомата. Чем выше место в этой иерархии, тем выше суммы взяток.Одним из самых колоритных на этот поприще является бывший одесский военком Евгений Борисов. Сначала на него завели дело о незаконном обогащении на 188 млн гривен. Выяснилось, что у скандального военкома было жилье и офисы в Испании, например, квартира площадью 857 кв. м на испанском курорте Марбелья за 4 млн евро и офис, там же, на 223,9 кв. м за 510 тыс. евро.Квартира официально была оформлен на мать Борисова, офис – на жену, однако такая хитрость не помогла. Решением суда это и другое имущество военкома было передано под временное управление Агентства по розыску и менеджменту активов.Аналогично поступили с автопарком Борисова - Mercedes-Benz EQV (2,9 млн гривен), Mercedes-Benz G 63 AMG (8,4 млн гривен) и Toyota Land Cruiser 200 (3 млн гривен).Когда его посадили в СИЗО по первому делу, он вскоре вышел под залог почти в 40 млн гривен, однако был сразу задержан снова под предлогом того, что Борисов намерен скрыться от следствия. Ему предъявили новое обвинение – легализация доходов в 142 млн гривен. На этот раз все повторилось – залог в 12 млн гривен, выход на свободу и сразу новое задержания.Борисов стал подозреваемым еще по одному делу. Несмотря на то, что военком и его семья ворочала миллионами в иностранной валюте, коррупционер из ТЦК не упускал случая "подзаработать" "по мелочи": он организовал на себя фиктивные выплаты за несуществующую небоевую травму. Всего он успел перечислить себе 165 480 гривен."Золотые" яйца экс-министра РезниковаЕсли одессита Борисов хоть и с третьей попытки, но все же упекли в следственный изолятор, то его начальник, теперь уже бывший министр обороны Алексей Резников по-прежнему ходит на свободе.Он лишился свой должности в 2023 году, после того как его фамилия стала мелькать в громких коррупционных скандалах.Один из них был связан с закупкой яиц для пропитания украинских военных по завышенным ценам. Так, за одно яйцо из бюджета Минобороны выплачивалось по 17 гривен (31,7 рублей), вместо рыночных 7 гривен (13 рублей).Кроме яиц по завышенным ценам закупали картофель (22 гривны за кг вместо 8-9), куриные бедра (120 гривен за кг вместо 80) и т.д.Учитывая, что поставки в армию исчисляются миллиардами гривен, попытки поживиться на них могут принести неплохие барыши.Резников пытался оправдываться – все дело, уверял он, в технической ошибке со стороны поставщика, однако проверяющие органы подтвердили, что покупка яиц по 17 гривен за штуку действительно имела место.Сначала он пытался отделаться малой кровью, отдав на заклание своего заместителя и ответственного за закупки, однако вскоре и сам был вынужден подать в отставку."Малиновые" хоромы борца с монополиямиВ "нулевые" будущий глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко служил в прокуратуре и наверняка так бы там и остался, если бы не приход к власти в стране Владимира Зеленского. Тот лично предложил ему возглавить на контролируемой Киевом территории ДНР украинскую администрацию, а потом отрядил его бороться с монополиями.Именно в этот период, писали местные СМИ, Кириленко и его семья начали обзаводиться недвижимость. Всего элитных домов в столице и на Закарпатье у него скопилось на общую сумму в 70 млн гривен.Примечательно, что часть квартир, загородных вилл и люксовых авто были записаны на его тещу и тестя. Последний уверял, что сам покупал все это с женой на деньги, вырученные за торговлю малиной.Правоохранительные органы до сих пор пытаются привлечь Кириленко к ответственности и даже ходатайствовали о заключении чиновника под стражу, но он вышел под залог. Данное дело тянется до сих пор, а руководитель антимонопольного комитета спокойно продолжает работу на своем посту.Yves Saint Laurent для "корабельной сосны"Попадаются на коррупции и украинские парламентарии. В октябре прошлого года подозрение в незаконном обогащении получила депутат от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева, в 2023 году вышедшая замуж за депутат Николаевского облсовета Юрия Кормышкина и взявшая его фамилию.Это та самая "баба рабочая, как корабельная сосна", как в 2020-м ее между собой назвали руководители парламентских "слуг народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко. Тогда запись этого диалога утекла в сеть и вызвала скандал.В последние годы выяснилось, что 46-летняя Кормышкина не отказывается от дорогих подарков, а именно от 20 млн гривен и часов за 310 тыс. гривен. Также депутата неоднократно видели в парламенте с брендовыми аксессуарами, например, сумочкой Yves Saint Laurent за 70 тыс. гривен.По данным следствия, официальные доходы Кормышкиной – чуть более 2 млн гривен, что не помешало ей в 2021-2022 гг. купить активы на сумму, гораздо превышающие эти два миллиона.Никаких последствий для депутата эта история не имела. Ее взяли на поруки Арахамия и глава Николаевской обладминистрации Николай Ким, а в качестве меры пресечения определили личное обязательство. Депутатский мандат Кормышкина не сложила.БонусПонятно, что перечислить в рамках одной статьи всех украинских топ-казнокрадов не представляется никакой возможности. Но есть те, без кого в таком перечне не обойтись.Стоит оговориться, что за руку Владимира Зеленского никто не ловил, уголовных дел не возбуждал. Но слухи упорно ходят. О дворце в Великобритании, вилле в Италии, потраченном его женой миллионе в нью-йоркском ювелирном магазине, о расхищении западной помощи.Даже если все это и неправда, фейки и дезинформация, дыма без огня не бывает. Известно, к примеру, что Зеленский, уже будучи президентом, продолжал зарабатывать на своем бизнесе в России, поэтому приписываемые ему коррупционные преступления вполне коррелируются с его личностью.В любом случае, и с этим спорить бесполезно, Зеленский является тем, кто эту коррупционную систему покрывает, направляет и отчасти даже организовывает. Вся декларируемая борьба со взяточничеством оказалась пустым звуком, а продолжающиеся боевые действия стали настоящим клондайком для украинских любителей залезть в казну.Так или иначе, тема причастности Зеленского к коррупции еще ждет своего исследователя.Подборка интересных цитат, выражений и мыслей по поводу Украины и ее власти - в материале "Чрезвычайно тупой, лилипут и клоун, биологический мусор". Кто на Украине так называл Зеленского.

https://ukraina.ru/20250703/chego-khochet-ukraina-i-chto-zelenskomu-poobeschali-v-evrope-ischenko-o-maniakalnom-uporstve-kieva-1064602555.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, владимир зеленский, алексей чернышев, тцк, коррупция