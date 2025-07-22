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Почему Сталина боялись даже его враги? Новое объяснение феномена советского вождя

Почему Сталина боялись даже его враги? Новое объяснение феномена советского вождя - 22.07.2025 Украина.ру

Почему Сталина боялись даже его враги? Новое объяснение феномена советского вождя

Феномен Иосифа Сталина продолжает вызывать спустя десятилетия после его смерти - его методы управления изучают политологи всего мира. Об этом в беседе с шеф-редактором издания Украина.ру Захаром Виноградовым рассказал философ, политолог Владимир Видеманн

2025-07-22T13:09

2025-07-22T13:09

2025-07-22T13:14

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Видеманн подчеркнул, что советский лидер "превратил партийный аппарат в инструмент персональной власти, что считалось невозможным согласно марксистской теории"."Секрет Сталина был в комбинации жестокости и прагматизма, - пояснил политолог. - Он уничтожал реальных и потенциальных соперников, но при этом продвигал компетентных управленцев, когда это было нужно системе. Этот баланс между террором и эффективностью до сих пор вызывает споры среди историков".Журналист привел пример с послевоенным восстановлением экономики. "Да, это было сделано жестокими методами, но сделано - и в кратчайшие сроки, - согласился Видеманн. - Именно эта двойственность и делает фигуру Сталина такой противоречивой".Полный текст интервью Владимир Видеманн: Прямо на наших глазах разворачивается невероятный кастинг на роль "царя горы" на сайте Украина.ру.О странном и, возможно, очень непростом будущем, которое ожидает нас к концу столетия - в беседе Захара Виноградова с Владимиром Видеманном О том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины".

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