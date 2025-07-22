Почему Сталина боялись даже его враги? Новое объяснение феномена советского вождя - 22.07.2025 Украина.ру
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Почему Сталина боялись даже его враги? Новое объяснение феномена советского вождя
Почему Сталина боялись даже его враги? Новое объяснение феномена советского вождя - 22.07.2025 Украина.ру
Почему Сталина боялись даже его враги? Новое объяснение феномена советского вождя
Феномен Иосифа Сталина продолжает вызывать спустя десятилетия после его смерти - его методы управления изучают политологи всего мира. Об этом в беседе с шеф-редактором издания Украина.ру Захаром Виноградовым рассказал философ, политолог Владимир Видеманн
2025-07-22T13:09
2025-07-22T13:14
новости
россия
иосиф сталин
владимир видеманн
захар виноградов
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контроль
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Видеманн подчеркнул, что советский лидер "превратил партийный аппарат в инструмент персональной власти, что считалось невозможным согласно марксистской теории"."Секрет Сталина был в комбинации жестокости и прагматизма, - пояснил политолог. - Он уничтожал реальных и потенциальных соперников, но при этом продвигал компетентных управленцев, когда это было нужно системе. Этот баланс между террором и эффективностью до сих пор вызывает споры среди историков".Журналист привел пример с послевоенным восстановлением экономики. "Да, это было сделано жестокими методами, но сделано - и в кратчайшие сроки, - согласился Видеманн. - Именно эта двойственность и делает фигуру Сталина такой противоречивой".Полный текст интервью Владимир Видеманн: Прямо на наших глазах разворачивается невероятный кастинг на роль "царя горы" на сайте Украина.ру.О странном и, возможно, очень непростом будущем, которое ожидает нас к концу столетия - в беседе Захара Виноградова с Владимиром Видеманном О том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины".
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новости, россия, иосиф сталин, владимир видеманн, захар виноградов, украина.ру, управление, ссср, контроль, восстановление, экономика, власть, советская власть, эксперты, философия
Новости, Россия, Иосиф Сталин, Владимир Видеманн, Захар Виноградов, Украина.ру, управление, СССР, контроль, восстановление, экономика, власть, Советская власть, эксперты, философия

Почему Сталина боялись даже его враги? Новое объяснение феномена советского вождя

13:09 22.07.2025 (обновлено: 13:14 22.07.2025)
 
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- РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости
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Феномен Иосифа Сталина продолжает вызывать спустя десятилетия после его смерти - его методы управления изучают политологи всего мира. Об этом в беседе с шеф-редактором издания Украина.ру Захаром Виноградовым рассказал философ, политолог Владимир Видеманн
"Сталин создал уникальную систему власти, где формальные институты были подчинены неформальным механизмам контроля, - отметил эксперт. - Его сила была в способности балансировать между различными группировками".
Видеманн подчеркнул, что советский лидер "превратил партийный аппарат в инструмент персональной власти, что считалось невозможным согласно марксистской теории".
"Секрет Сталина был в комбинации жестокости и прагматизма, - пояснил политолог. - Он уничтожал реальных и потенциальных соперников, но при этом продвигал компетентных управленцев, когда это было нужно системе. Этот баланс между террором и эффективностью до сих пор вызывает споры среди историков".
Журналист привел пример с послевоенным восстановлением экономики. "Да, это было сделано жестокими методами, но сделано - и в кратчайшие сроки, - согласился Видеманн. - Именно эта двойственность и делает фигуру Сталина такой противоречивой".
Полный текст интервью Владимир Видеманн: Прямо на наших глазах разворачивается невероятный кастинг на роль "царя горы" на сайте Украина.ру.
О странном и, возможно, очень непростом будущем, которое ожидает нас к концу столетия - в беседе Захара Виноградова с Владимиром Видеманном О том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины".
- РИА Новости, 1920, 01.02.2025
1 февраля, 08:00История
Конституция СССР 1924 года. Победа Сталина над украинскими "конфедералистами"Образование Советского Союза, как известно началось с неудачи сталинского "плана автономизации" Украины, Белоруссии, республик Закавказья путём их "формального вступления" в состав РСФСР. Однако в дальнейшем при работе над первой Конституцией СССР Иосифу Сталину удалось взять верх над "конфедералистами"
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