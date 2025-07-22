Почему Сталина боялись даже его враги? Новое объяснение феномена советского вождя
13:09 22.07.2025 (обновлено: 13:14 22.07.2025)
Феномен Иосифа Сталина продолжает вызывать спустя десятилетия после его смерти - его методы управления изучают политологи всего мира. Об этом в беседе с шеф-редактором издания Украина.ру Захаром Виноградовым рассказал философ, политолог Владимир Видеманн
"Сталин создал уникальную систему власти, где формальные институты были подчинены неформальным механизмам контроля, - отметил эксперт. - Его сила была в способности балансировать между различными группировками".
Видеманн подчеркнул, что советский лидер "превратил партийный аппарат в инструмент персональной власти, что считалось невозможным согласно марксистской теории".
"Секрет Сталина был в комбинации жестокости и прагматизма, - пояснил политолог. - Он уничтожал реальных и потенциальных соперников, но при этом продвигал компетентных управленцев, когда это было нужно системе. Этот баланс между террором и эффективностью до сих пор вызывает споры среди историков".
Журналист привел пример с послевоенным восстановлением экономики. "Да, это было сделано жестокими методами, но сделано - и в кратчайшие сроки, - согласился Видеманн. - Именно эта двойственность и делает фигуру Сталина такой противоречивой".
Полный текст интервью Владимир Видеманн: Прямо на наших глазах разворачивается невероятный кастинг на роль "царя горы" на сайте Украина.ру.
О странном и, возможно, очень непростом будущем, которое ожидает нас к концу столетия - в беседе Захара Виноградова с Владимиром Видеманном О том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины".
1 февраля, 08:00ИсторияКонституция СССР 1924 года. Победа Сталина над украинскими "конфедералистами"Образование Советского Союза, как известно началось с неудачи сталинского "плана автономизации" Украины, Белоруссии, республик Закавказья путём их "формального вступления" в состав РСФСР. Однако в дальнейшем при работе над первой Конституцией СССР Иосифу Сталину удалось взять верх над "конфедералистами"
Подписывайся на