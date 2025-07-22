https://ukraina.ru/20250722/pochemu-obostrenie-mezhdu-rossiey-i-ssha-uzhe-neizbezhno-i-podnimutsya-li-zhiteli-ukrainy-na-bunt--ischenko-1065769914.html

Почему обострение между Россией и США уже неизбежно и поднимутся ли жители Украины на бунт — Ищенко

Почему обострение между Россией и США уже неизбежно и поднимутся ли жители Украины на бунт — Ищенко - 22.07.2025 Украина.ру

Почему обострение между Россией и США уже неизбежно и поднимутся ли жители Украины на бунт — Ищенко

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" поделился своим мнением о Украина.ру, 22.07.2025

2025-07-22T19:39

2025-07-22T19:39

2025-07-22T19:39

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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" поделился своим мнением о борьбе, которую Зеленский стал вести с антикоррупционными органами на Украине, прокомментировал обострение отношений между Россией и США и ультиматум, выдвинутый президентом Дональдом Трампом, а также рассказал о проблеме с подачей воды в Донбассе: 00:19 – Борьба Зеленского с НАБУ и САП;04:35 – За счёт чего держится киевский режим; 14:07 – Обострение отношений между Россией и США; 22:52 – Проблема воды в Донбассе. *В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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