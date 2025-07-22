Почему обострение между Россией и США уже неизбежно и поднимутся ли жители Украины на бунт — Ищенко - 22.07.2025 Украина.ру
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Почему обострение между Россией и США уже неизбежно и поднимутся ли жители Украины на бунт — Ищенко
Почему обострение между Россией и США уже неизбежно и поднимутся ли жители Украины на бунт — Ищенко - 22.07.2025 Украина.ру
Почему обострение между Россией и США уже неизбежно и поднимутся ли жители Украины на бунт — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" поделился своим мнением о Украина.ру, 22.07.2025
2025-07-22T19:39
2025-07-22T19:39
видео
россия
сша
украина
ростислав ищенко
владимир зеленский
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набу
сап
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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" поделился своим мнением о борьбе, которую Зеленский стал вести с антикоррупционными органами на Украине, прокомментировал обострение отношений между Россией и США и ультиматум, выдвинутый президентом Дональдом Трампом, а также рассказал о проблеме с подачей воды в Донбассе: 00:19 – Борьба Зеленского с НАБУ и САП;04:35 – За счёт чего держится киевский режим; 14:07 – Обострение отношений между Россией и США; 22:52 – Проблема воды в Донбассе. *В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, россия, сша, украина, ростислав ищенко, владимир зеленский, дональд трамп, набу, сап, донбасс, сво, прогнозы сво, эксперты, коррупция, антикоррупционеры, международные отношения, международная политика, новости сво россия, водоснабжение, видео
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Почему обострение между Россией и США уже неизбежно и поднимутся ли жители Украины на бунт — Ищенко

19:39 22.07.2025
 
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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" поделился своим мнением о борьбе, которую Зеленский стал вести с антикоррупционными органами на Украине, прокомментировал обострение отношений между Россией и США и ультиматум, выдвинутый президентом Дональдом Трампом, а также рассказал о проблеме с подачей воды в Донбассе:
00:19 – Борьба Зеленского с НАБУ и САП;
04:35 – За счёт чего держится киевский режим;
14:07 – Обострение отношений между Россией и США;
22:52 – Проблема воды в Донбассе.
*В материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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