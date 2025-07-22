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Феномен личности в политике: философ раскрыл секрет влияния Сталина и Зеленского на массы

Феномен личности в политике: философ раскрыл секрет влияния Сталина и Зеленского на массы - 22.07.2025 Украина.ру

Феномен личности в политике: философ раскрыл секрет влияния Сталина и Зеленского на массы

Роль личности в политике остается одной из самых загадочных тем — одни лидеры меняют историю, другие исчезают бесследно. Об этом в беседе с шеф-редактором издания Украина.ру Захаром Виноградовым рассказал философ, политолог Владимир Видеманн

2025-07-22T12:30

2025-07-22T12:30

2025-07-22T12:30

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Отвечая на вопрос о влиянии личности на историю, Видеманн отметил, что "на разных этапах развития общества доминируют разные типы лидеров". В древности, по его словам, власть шаманов или фараонов основывалась на "суггестивном влиянии", тогда как в современном мире "психическое равноправие" снижает роль харизмы."Модель Плеханова исходит из марксистского понимания истории, где фактор психической силы выносится за скобки", — пояснил политолог. Однако, как показывает пример Сталина, даже в XX веке встречались лидеры, чье влияние выходило за рамки формальной власти.Журналист привел в пример случай, когда после смерти Сталина люди в Варшаве плакали, осознавая "потерю будущего". Видеманн объяснил это "массовой истерией" и идеологической суггестией, но не исключил, что некоторые личности обладают "особой магией" влияния."Зеленский — не клоун, а тонкий артист, который смог подчинить себе систему", — отметил эксперт, подчеркивая, что даже в эпоху цифровых технологий роль личности остается значимой.Полный текст интервью Владимир Видеманн: Прямо на наших глазах разворачивается невероятный кастинг на роль "царя горы" на сайте Украина.ру.О странном и, возможно, очень непростом будущем, которое ожидает нас к концу столетия - в беседе Захара Виноградова с Владимиром Видеманном О том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины".

https://ukraina.ru/20250511/renessans-tovarischa-stalina-v-melitopole-otkryli-pervyy-pamyatnik-organizatoru-velikoy-pobedy-1063044261.html

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