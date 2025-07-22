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Феномен личности в политике: философ раскрыл секрет влияния Сталина и Зеленского на массы
Феномен личности в политике: философ раскрыл секрет влияния Сталина и Зеленского на массы - 22.07.2025 Украина.ру
Феномен личности в политике: философ раскрыл секрет влияния Сталина и Зеленского на массы
Роль личности в политике остается одной из самых загадочных тем — одни лидеры меняют историю, другие исчезают бесследно. Об этом в беседе с шеф-редактором издания Украина.ру Захаром Виноградовым рассказал философ, политолог Владимир Видеманн
2025-07-22T12:30
2025-07-22T12:30
2025-07-22T12:30
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Отвечая на вопрос о влиянии личности на историю, Видеманн отметил, что "на разных этапах развития общества доминируют разные типы лидеров". В древности, по его словам, власть шаманов или фараонов основывалась на "суггестивном влиянии", тогда как в современном мире "психическое равноправие" снижает роль харизмы."Модель Плеханова исходит из марксистского понимания истории, где фактор психической силы выносится за скобки", — пояснил политолог. Однако, как показывает пример Сталина, даже в XX веке встречались лидеры, чье влияние выходило за рамки формальной власти.Журналист привел в пример случай, когда после смерти Сталина люди в Варшаве плакали, осознавая "потерю будущего". Видеманн объяснил это "массовой истерией" и идеологической суггестией, но не исключил, что некоторые личности обладают "особой магией" влияния."Зеленский — не клоун, а тонкий артист, который смог подчинить себе систему", — отметил эксперт, подчеркивая, что даже в эпоху цифровых технологий роль личности остается значимой.Полный текст интервью Владимир Видеманн: Прямо на наших глазах разворачивается невероятный кастинг на роль "царя горы" на сайте Украина.ру.О странном и, возможно, очень непростом будущем, которое ожидает нас к концу столетия - в беседе Захара Виноградова с Владимиром Видеманном О том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины".
https://ukraina.ru/20250511/renessans-tovarischa-stalina-v-melitopole-otkryli-pervyy-pamyatnik-organizatoru-velikoy-pobedy-1063044261.html
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новости, варшава, россия, иосиф сталин, владимир видеманн, владимир зеленский, украина.ру, философия, общество, развитие, политика, захар виноградов, главные новости, эксперты
Новости, Варшава, Россия, Иосиф Сталин, Владимир Видеманн, Владимир Зеленский, Украина.ру, философия, Общество, развитие, политика, Захар Виноградов, Главные новости, эксперты
Феномен личности в политике: философ раскрыл секрет влияния Сталина и Зеленского на массы
Роль личности в политике остается одной из самых загадочных тем — одни лидеры меняют историю, другие исчезают бесследно. Об этом в беседе с шеф-редактором издания Украина.ру Захаром Виноградовым рассказал философ, политолог Владимир Видеманн
Отвечая на вопрос о влиянии личности на историю, Видеманн отметил, что "на разных этапах развития общества доминируют разные типы лидеров". В древности, по его словам, власть шаманов или фараонов основывалась на "суггестивном влиянии", тогда как в современном мире "психическое равноправие" снижает роль харизмы.
"Модель Плеханова исходит из марксистского понимания истории, где фактор психической силы выносится за скобки", — пояснил политолог. Однако, как показывает пример Сталина, даже в XX веке встречались лидеры, чье влияние выходило за рамки формальной власти.
Журналист привел в пример случай, когда после смерти Сталина люди в Варшаве плакали, осознавая "потерю будущего". Видеманн объяснил это "массовой истерией" и идеологической суггестией, но не исключил, что некоторые личности обладают "особой магией" влияния.
"Зеленский — не клоун, а тонкий артист, который смог подчинить себе систему", — отметил эксперт, подчеркивая, что даже в эпоху цифровых технологий роль личности остается значимой.
О странном и, возможно, очень непростом будущем, которое ожидает нас к концу столетия - в беседе Захара Виноградова с Владимиром Видеманном О том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины".