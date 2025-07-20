Украина бросает на передовую даже мёртвых! Пленный из ВСУ рассказал жуткие вещи. Как вам такое? - 20.07.2025 Украина.ру
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Украина бросает на передовую даже мёртвых! Пленный из ВСУ рассказал жуткие вещи. Как вам такое?
Украина бросает на передовую даже мёртвых! Пленный из ВСУ рассказал жуткие вещи. Как вам такое? - 20.07.2025 Украина.ру
Украина бросает на передовую даже мёртвых! Пленный из ВСУ рассказал жуткие вещи. Как вам такое?
Зеленский совсем отчаялся и велел своим карателям из ловить без разбора. Украинский военнопленный на видео рассказал о том, как на передовую автобусами привозят Украина.ру, 20.07.2025
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Зеленский совсем отчаялся и велел своим карателям из ловить без разбора. Украинский военнопленный на видео рассказал о том, как на передовую автобусами привозят инвалидов и даже мёртвых людей. Обязательно посмотрите.
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видео, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, крах всу, сво, новости сво сейчас, мобилизация, военнопленные, видео
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Украина бросает на передовую даже мёртвых! Пленный из ВСУ рассказал жуткие вещи. Как вам такое?

14:04 20.07.2025
 
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Зеленский совсем отчаялся и велел своим карателям из ловить без разбора. Украинский военнопленный на видео рассказал о том, как на передовую автобусами привозят инвалидов и даже мёртвых людей. Обязательно посмотрите.
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