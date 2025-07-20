https://ukraina.ru/20250720/ukraina-brosaet-na-peredovuyu-dazhe-mrtvykh-plennyy-iz-vsu-rasskazal-zhutkie-veschi-kak-vam-takoe-1065588581.html
Украина бросает на передовую даже мёртвых! Пленный из ВСУ рассказал жуткие вещи. Как вам такое?
Украина бросает на передовую даже мёртвых! Пленный из ВСУ рассказал жуткие вещи. Как вам такое? - 20.07.2025 Украина.ру
Украина бросает на передовую даже мёртвых! Пленный из ВСУ рассказал жуткие вещи. Как вам такое?
Зеленский совсем отчаялся и велел своим карателям из ловить без разбора. Украинский военнопленный на видео рассказал о том, как на передовую автобусами привозят Украина.ру, 20.07.2025
2025-07-20T14:04
2025-07-20T14:04
2025-07-20T14:04
видео
украина
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мобилизация
военнопленные
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Зеленский совсем отчаялся и велел своим карателям из ловить без разбора. Украинский военнопленный на видео рассказал о том, как на передовую автобусами привозят инвалидов и даже мёртвых людей. Обязательно посмотрите.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, крах всу, сво, новости сво сейчас, мобилизация, военнопленные, видео
Видео, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, крах ВСУ, СВО, новости СВО сейчас, мобилизация, военнопленные
Украина бросает на передовую даже мёртвых! Пленный из ВСУ рассказал жуткие вещи. Как вам такое?
Зеленский совсем отчаялся и велел своим карателям из ловить без разбора. Украинский военнопленный на видео рассказал о том, как на передовую автобусами привозят инвалидов и даже мёртвых людей. Обязательно посмотрите.