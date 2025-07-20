https://ukraina.ru/20250720/ukraina-brosaet-na-peredovuyu-dazhe-mrtvykh-plennyy-iz-vsu-rasskazal-zhutkie-veschi-kak-vam-takoe-1065588581.html

Украина бросает на передовую даже мёртвых! Пленный из ВСУ рассказал жуткие вещи. Как вам такое?

Украина бросает на передовую даже мёртвых! Пленный из ВСУ рассказал жуткие вещи. Как вам такое? - 20.07.2025 Украина.ру

Украина бросает на передовую даже мёртвых! Пленный из ВСУ рассказал жуткие вещи. Как вам такое?

Зеленский совсем отчаялся и велел своим карателям из ловить без разбора. Украинский военнопленный на видео рассказал о том, как на передовую автобусами привозят Украина.ру, 20.07.2025

2025-07-20T14:04

2025-07-20T14:04

2025-07-20T14:04

видео

украина

вооруженные силы украины

всу

потери всу

крах всу

сво

новости сво сейчас

мобилизация

военнопленные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/14/1065588438_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_57c2b6cf9a991717cf410171f7667eb2.jpg

Зеленский совсем отчаялся и велел своим карателям из ловить без разбора. Украинский военнопленный на видео рассказал о том, как на передовую автобусами привозят инвалидов и даже мёртвых людей. Обязательно посмотрите.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, крах всу, сво, новости сво сейчас, мобилизация, военнопленные, видео