https://ukraina.ru/20250719/rostislav-ischenko-esli-u-armenii-budut-plokhie-otnosheniya-s-rossiey-azerbaydzhan-i-turtsiya-zaberut-svoe-1065526019.html

Ростислав Ищенко: Если у Армении будут плохие отношения с Россией, Азербайджан и Турция заберут свое

Ростислав Ищенко: Если у Армении будут плохие отношения с Россией, Азербайджан и Турция заберут свое - 19.07.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если у Армении будут плохие отношения с Россией, Азербайджан и Турция заберут свое

Зангезурский коридор позволяет обойти наиболее сложные с точки зрения военно-политической проблематики регионы. Поэтому для Турции и Азербайджана он принципиален. Для России более принципиальна позиция Армении. Потому что переориентация Армении на Запад, безусловно, России не выгодна. То есть не смертельна, но не выгодна.

2025-07-19T08:00

2025-07-19T08:00

2025-07-19T08:00

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армения

турция

россия

никол пашинян

ростислав ищенко

владимир зеленский

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, в США заявили о готовности управлять Зангезурским коридором в течение 100 лет на армянской территории. В то же время Армения подала заявку на участие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В чем смысл этой игры?- У Пашиняна пока нет никаких гарантий поддержки со стороны Запада. Несколько раз в критической ситуации он обращался к Западу за поддержкой против Азербайджана, Турции. И каждый раз получал поддержку добрым словом. У Армении не только сложная политическая, но и очень сложная экономическая ситуация. Вне сотрудничества с Россией, с другими странами СНГ, с странами ШОС, армянская экономика просто отсутствует. Нужна альтернатива в виде Европейского союза. Пашинян борется за то, чтобы Армению туда приняли.Пашинян приостановил членство Армении в ОДКБ, но пока не вышел. Он рассчитывает на углубление сотрудничества с Западом. Но для этого надо, чтобы США нашли финансовые. Военно-политические возможности, а самое главное политическое мужество влезть в Закавказье и арендовать Зангезурский коридор. Потому что это удар не столько по интересам России, а по Ирану и Турции.А вести антииранскую игру в Закавказье США могут только с опорой на Турцию. Армении, которая находится в тисках между Турцией и Азербайджаном, нужна хоть какая-то внешняя поддержка и внешние рынки.Пока нет альтернативы, Пашинян вполне разумно пытается сохранить то, что есть.- Важен ли для России Зангезурский коридор?- Он важен Турции и Азербайджану, потому что это территория, которая отделяет Турцию от Азербайджана и не позволяет напрямую провести газо-нефтепроводы в Среднюю Азию. И организовать тесное экономическое сотрудничество по доставке среднеазиатских энергоносителей через территорию Азербайджана и Турции на европейский рынок.Проект доставки азербайджанских энергоносителей реализован, но их мало, нужны среднеазиатские. Но для этого нужны отличные отношения с Ираном, которых нет ни у Турции, ни у Азербайджана. За транзит через иранскую территорию будет предъявлен крупный счет.Кроме того, газопроводы пройдут через территорию Иранского Курдистана и Азербайджана и Турецкого Курдистана, а там всегда было неспокойно. Надо будет обеспечивать их гарантированную военную защиту.Зангезурский коридор позволяет обойти наиболее сложные с точки зрения военно-политической проблематики регионы. Поэтому для Турции и Азербайджана он принципиален. Для России более принципиальна позиция Армении. Потому что переориентация Армении на Запад, безусловно, России не выгодна. То есть не смертельна, но не выгодна. Поскольку власть Пашиняна достаточно нестабильна, в Армении сильная оппозиция, то понятно, что Россия будет просчитывать разные варианты дальнейшего развития событий. Удержится ли Пашинян у власти, как поведёт себя его потенциальный сменщик, будет он более радикальным русофобом или наоборот русофилом, какие силы могут в Армении в принципе прийти к власти, как может меняться или не меняться армянская внешняя политика. Это Россию интересует.Все остальное вытекает из всего комплекса взаимоотношений с Арменией. Будут хорошие отношения, вопрос Зангезурского коридора сам собой исчезнет. Во всяком случае его коммерческой эксплуатации в невыгодном для России духе.Будут плохие отношения, Армении придется договариваться с Азербайджаном и Турцией, выполняя их принципиальное требование.- Как завершение СВО может повлиять на ситуацию в Закавказье?- Мы не знаем, как завершится украинский кризис. Можно завершить боевые действия, но при этом сохранится состояние политической напряжённости, и свобода рук на Кавказе, тем более в Закавказье, не появится или будет неполной. Поэтому надо вначале завершить, потом уже оценивать обстановку.Пока что Европа склонна продолжать с нами конфликт после войны. То есть независимо от того, как закончатся боевые действия на Украине, Европа склонна находиться в противостоянии с Россией. Но это пока. А вот когда завершатся боевые действия, тогда посмотрим, какую позицию Европа займёт.Исходя из этого, будем решать, насколько может быть повышена российская активность в Закавказье и Средней Азии, насколько это своевременно, и где надо повышать эту активность в первую очередь. Или, может быть, вообще надо ориентироваться на возможное китайско-американское столкновение на Тихом океане и усиливать свои позиции в этом регионе. В России много проблем, не только Армения. И уж тем более не Зангезурский коридор первоочередная из них.Смотрите полную версию интервью Ростислава Ищенко Почему даже среди соратников Зеленского много тех, кто будет радоваться ликвидации Украины — Ищенко

https://ukraina.ru/20250718/1065479084.html

https://ukraina.ru/20250718/destruktivnost-antiukrainstvo-i--oppozitsionnyy-proekt--chto-govoryat-na-ukraine-ob-aleksee-1065429471.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, армения, турция, россия, никол пашинян, ростислав ищенко, владимир зеленский, шос, снг, одкб