https://ukraina.ru/20250718/pochemu-dazhe-sredi-soratnikov-zelenskogo-mnogo-tekh-kto-budet-radovatsya-likvidatsii-ukrainy--ischenko-1065477081.html

Почему даже среди соратников Зеленского много тех, кто будет радоваться ликвидации Украины — Ищенко

Почему даже среди соратников Зеленского много тех, кто будет радоваться ликвидации Украины — Ищенко - 18.07.2025 Украина.ру

Почему даже среди соратников Зеленского много тех, кто будет радоваться ликвидации Украины — Ищенко

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, повлияют ли на переговорный процесс с Россией кадровые перестановки в правительстве Украины, а также проанализировал готовность европейских стран к войне с Россией:

2025-07-18T07:59

2025-07-18T07:59

2025-07-18T07:59

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00:19 - Кадровые перестановки в кабинете министров Украины.04:24 - Кто оплатит счёт за оружие для Украины и каковы перспективы у европейского ВПК?16:30 - Готова ли Европа воевать с Россией? 18:50 - Аренда участка Зангезурского коридора и участие Армении в ШОС.21:35 - Важен ли Зангезурский коридор для России? 25:07 - Как завершение СВО может повлиять на ситуацию в Закавказье?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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