Почему даже среди соратников Зеленского много тех, кто будет радоваться ликвидации Украины — Ищенко - 18.07.2025 Украина.ру
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Почему даже среди соратников Зеленского много тех, кто будет радоваться ликвидации Украины — Ищенко
Почему даже среди соратников Зеленского много тех, кто будет радоваться ликвидации Украины — Ищенко - 18.07.2025 Украина.ру
Почему даже среди соратников Зеленского много тех, кто будет радоваться ликвидации Украины — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, повлияют ли на переговорный процесс с Россией кадровые перестановки в правительстве Украины, а также проанализировал готовность европейских стран к войне с Россией:
2025-07-18T07:59
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европа
ростислав ищенко
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00:19 - Кадровые перестановки в кабинете министров Украины.04:24 - Кто оплатит счёт за оружие для Украины и каковы перспективы у европейского ВПК?16:30 - Готова ли Европа воевать с Россией? 18:50 - Аренда участка Зангезурского коридора и участие Армении в ШОС.21:35 - Важен ли Зангезурский коридор для России? 25:07 - Как завершение СВО может повлиять на ситуацию в Закавказье?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, европа, ростислав ищенко, трамп и зеленский, шос, впк, видео
Видео, Украина, Россия, Европа, Ростислав Ищенко, Трамп и Зеленский, ШОС, ВПК

Почему даже среди соратников Зеленского много тех, кто будет радоваться ликвидации Украины — Ищенко

07:59 18.07.2025
 
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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, повлияют ли на переговорный процесс с Россией кадровые перестановки в правительстве Украины, а также проанализировал готовность европейских стран к войне с Россией:
00:19 - Кадровые перестановки в кабинете министров Украины.
04:24 - Кто оплатит счёт за оружие для Украины и каковы перспективы у европейского ВПК?
16:30 - Готова ли Европа воевать с Россией?
18:50 - Аренда участка Зангезурского коридора и участие Армении в ШОС.
21:35 - Важен ли Зангезурский коридор для России?
25:07 - Как завершение СВО может повлиять на ситуацию в Закавказье?
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