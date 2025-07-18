https://ukraina.ru/20250718/pochemu-dazhe-sredi-soratnikov-zelenskogo-mnogo-tekh-kto-budet-radovatsya-likvidatsii-ukrainy--ischenko-1065477081.html
Почему даже среди соратников Зеленского много тех, кто будет радоваться ликвидации Украины — Ищенко
Почему даже среди соратников Зеленского много тех, кто будет радоваться ликвидации Украины — Ищенко - 18.07.2025 Украина.ру
Почему даже среди соратников Зеленского много тех, кто будет радоваться ликвидации Украины — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, повлияют ли на переговорный процесс с Россией кадровые перестановки в правительстве Украины, а также проанализировал готовность европейских стран к войне с Россией:
2025-07-18T07:59
2025-07-18T07:59
2025-07-18T07:59
видео
украина
россия
европа
ростислав ищенко
трамп и зеленский
шос
впк
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00:19 - Кадровые перестановки в кабинете министров Украины.04:24 - Кто оплатит счёт за оружие для Украины и каковы перспективы у европейского ВПК?16:30 - Готова ли Европа воевать с Россией? 18:50 - Аренда участка Зангезурского коридора и участие Армении в ШОС.21:35 - Важен ли Зангезурский коридор для России? 25:07 - Как завершение СВО может повлиять на ситуацию в Закавказье?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, европа, ростислав ищенко, трамп и зеленский, шос, впк, видео
Видео, Украина, Россия, Европа, Ростислав Ищенко, Трамп и Зеленский, ШОС, ВПК
Почему даже среди соратников Зеленского много тех, кто будет радоваться ликвидации Украины — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, повлияют ли на переговорный процесс с Россией кадровые перестановки в правительстве Украины, а также проанализировал готовность европейских стран к войне с Россией:
00:19 - Кадровые перестановки в кабинете министров Украины.
04:24 - Кто оплатит счёт за оружие для Украины и каковы перспективы у европейского ВПК?
16:30 - Готова ли Европа воевать с Россией?
18:50 - Аренда участка Зангезурского коридора и участие Армении в ШОС.
21:35 - Важен ли Зангезурский коридор для России?
25:07 - Как завершение СВО может повлиять на ситуацию в Закавказье?