https://ukraina.ru/20250719/ragulizm-kak-osobennost-natsionalnoy-korruptsii-1065564605.html

Рагулизм как особенность национальной коррупции

Рагулизм как особенность национальной коррупции - 19.07.2025 Украина.ру

Рагулизм как особенность национальной коррупции

Первым руководителем в Институте философии у меня был академик Куценко. Имя, как учил незабвенный отец Сергий, — это судьба. А звали академика Владимир Ильич.

2025-07-19T18:00

2025-07-19T18:00

2025-07-19T18:21

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Даже секретаршей у него была, естественно, Надежда Константиновна. Вот он и проявлял чудеса изобретательной строгости. За опоздание на работу, скажем, надо было на графитовой доске в отделе выписать триста определений заданного понятия.Запомнилось, как наш разгильдяйский аспирант вымучивал подноготную категорий "культура" и "коррупция". Среди сотен определений отложилось в памяти то, что первое понятие изначально трактовалось как "возделывание личности". Второе — как "растление личности".С тех пор прошло немало лет. Но эти азы этимологии до сих пор сильно помогают мне понять суть происходящего.Обратил внимание, что американская пресса, подутратившая было интерес к Украине, опять забита под завязку материалами о тамошней коррупции. Так бывало всегда, когда "за лужей" готовили очередную смену фигур на украинской "шахматной доске". Идеальный повод для их размена. Видимо, "впереди большие перемены". Посмотрим.А пока, с некоторой даже ностальгией, читаю подзабытые фамилии знаковых олигархов. Фукс (не путать с французским Фуко), Жеваго, Коломойский*, Злочевский… Всех немного знавал лично. С последним даже соседствовал в депутатском зале.Помню, как познакомились. Выяснил, что влиятельный народный избранник заканчивал училище ПВО имени А. С. Покрышкина. Думал, что это хороший повод для знакомства. Рассказал соседу в перерыве между сессиями, что отец, ещё в мою школьную бытность, познакомил с живой легендой державы — трижды Героем Советского Союза Александром Ивановичем Покрышкиным.Но газовый магнат меня не дослушал. Ему позвонили. Началась непростая процедура принятия звонка. Из нагрудного кармана появился золотой ключик. Им открылся золотой замочек на крокодиловом портфеле. Оттуда Николай Владиславович извлёк бархатный чехольчик. А уже из него появился звонящий телефон. Тоже в корпусе благородного металла. С камешками…Тут бы по сюжету добавить, что звонил ему некто Хантер Байден. Консультант депутата в фирме "Бурисма". Типа, просил поднять свою нищенскую зарплату. Но выдумывать не буду. Просто кто-то звонил.А я окончательно понял, что в стране заканчивается эпоха золотых звёзд. Набирает силу эпоха золотых телефонов…Я вполне понимаю западных оппонентов, которые неистово борются с нашей исторической памятью. Влиять на суровых обладателей золотых наград куда сложнее, чем на блудливых владельцев золотых мобил. Что и стало руководством к действию.Один из самых маститых и матёрых "решал", бывший украинский премьер Павел Лазаренко, тогда с горечью пожаловался автору на американскую несправедливость. Мол, впервые зелёные бумажки он принял не из рук председателя родного колхоза "Заря коммунизма". Совсем нет! Ему их чемоданами заносили "американские партнёры", когда он уже был главой правительства незалежной. А потом в этом его же и обвинили…И вот опять. Целые гроздья известных украинских фамилий в далёких заокеанских изданиях. Оно им надо? Причём список постоянно обновляется нуворишами новой волны и явными симпатизантами самих Штатов. Вроде вице-премьера Чернышова, или экс-министра обороны Резникова, или главы Антимонопольного комитета Кириленко. Не говоря уже про всяких рядовых одесских военкомов, типа брутального Борисова или кокетливой депутатки Кормышкиной. А тут ещё и патентованному американофилу — главе Центра по борьбе с коррупцией Шабунину — "шьют" статью по её поощрению…Ясно, что новая волна выглядит бледновато на фоне былых мастодонтов. Тех объединяли газ, нефть, закрома. Этих же объединяют дорогие яйца для армии, дешёвые участки для друзей, отмазки от фронта и нужные подсказки судьям…Хотя и те, и другие по типичным житейским аксессуарам неотличимы: офшоры на Мальте, виллы в Майами, бентли во дворе… Впрочем, хищные вещи века не отличаются разнообразием. Но сейчас не об этом. Повторяю, зачем янки, погружённым по ноздри в собственные проблемы, отвлекаться на этих курьёзных персонажей?Сначала я было предположил, что в этом проснувшемся интересе замешаны, как в кексе, чьи-то личные яйца. В смысле, какие-то обиды, амбиции, позиции. Тот же Павел Фукс чем-то обидел Трампа, а тот же Николай Злочевский чем-то помог Байдену. Ясно, что и то, и другое рано или поздно аукнется. А уж Беня Коломойский оттоптался по целой раскладке чужих достоинств. Но всё же не личный фактор здесь выглядит главным. Чувствуется некий системный напряг.Могу предположить, что за океаном сменилась не только власть, но и некоторые принципы её функционирования.Для демократов чужая коррупция была привлекательна двумя аспектами. Во-первых, как инструмент управления колониальными территориями и их вождями. В Штатах, как известно, коррупции нет. Там есть официальный лоббизм.Внешне всё выглядит как типичный коррупционный обмен влияния на деньги, но является законным актом, с которого выплачиваются стандартные налоги. Поэтому с этих железобетонных правовых позиций всегда можно упрекнуть или прессануть вассалов. Тех, кто забыл, "чьих он будет", или впал в блудняк жадности. Это как респектабельная мадам официального заведения с девушками может "накрошить батон" на вульгарную бандершу подпольного борделя с девками.Во-вторых, всегда не лишний маленький дополнительный приварок. Тот же Хантер получал в украинском газовом холдинге миллионную (в долларах) зарплату. Или Билл Клинтон, получавший от украинских олигархов соразмерные гонорары за лекции о былых президентских шалостях.Демократы так же не привередливы к размеру заработка, как их символ — осёл — к качеству пищи.Но вот республиканские "слоны" куда щепетильнее. Для них забугорная коррупция выглядит не очевидным инструментом влияния. А ещё и вредным. Дело в том, что почти вся мировая коррупция построена на долларе. А доллар не должен обогащать чужих. Только своих! Иначе не сделать Америку великой.Кроме того, республиканцы, в отличие от демократов, не любят заморачиваться мелким кэшем. Их страсть — "большие сделки". Оборонные заказы, энерготрафик, природные ресурсы — вот где настоящие "деньги лежат".То есть налицо понятное нам различие между респами и демонами, как между Остапом Бендером и Шурой Балагановым. Вы, наверное, помните. Это ведь в великом фильме "Джентльмены удачи" была фраза: "Пошлины — это вам не мелочь по карманам тырить".Действительно, зачем заморачиваться на собственные зелёные деньги "через Владивосток", точнее, "через Жмеринку" — в виде откатов от тех же украинских аборигенов. Можно забирать их напрямую через увеличение объёма военных заказов на порядок, а цен военной продукции - в разы.Видимо, поэтому нынешние американские начальники и стали сворачивать украинскую коррупцию. Невзирая на личности — свой это сукин сын или чужой. Но есть нюансы.В незалежной, как и в Штатах, тоже нет коррупции. Хоть и по разным причинам. В последних, как отмечал, коррупция растворена в нормах закона. На Украине её растворили в нормах самой Covers life. Именно здесь родилось самое ёмкое и своеобычное определение феномена: "коррупция — это то, в чём ты не участвуешь". А поскольку в ней замешан весь бомонд, то её и как бы не существует.Поэтому и вице-премьер, которого не без помощи американских структур доказательно обвиняют в соответствующих грешках, так и остаётся при высоком статусе. За общепринятый образ жизни не наказывают.А ещё приходится с изумлением наблюдать "круговорот коррупции в западном мире". А точнее, прецеденты её межстранового опыления.В Штатах, ещё раз повторюсь, оплата услуги политиков деньгами бизнесменов — как бы и не стимулирующая награда. Обыкновенный лоббизм. Тогда, с помощью многомудрых израильтян, и придумали схему оплаты "щенками". То есть детьми. Пресловутый список Эпштейна — это не только про изощрённый разврат. Это — про изощрённую коррупцию! Здесь, кстати, коррупция в полной мере встречается со своим базовым определением — "растлением".Колоссальная ошибка Трампа в том, что он этот список придержал. Нет, он сам там отсутствует. Большой и красивый мачо не подвержен мелочному блуду. Но как расчётливый бизнесмен, он спрятал этот козырь в рукаве против своих оппонентов. А в политике отрывают не только рукава, но и руки. Тот же Такер Карлсон объяснит, что некоторые ошибки хуже преступления…Припоминаю, что подобный список был и на Украине. Сам встречался с детишками-жертвами. Они, горя местью, были готовы открыто дать в суде показания против тех "гадских папиков". Но тогда президент Янукович (своеобразный мини-аватар Трампа) не дал ход расследованию. Думал использовать компромат для укрепления власти.А потом затейники из того списка и снесли его. Весьма похожее может произойти и в Штатах. Уже через два года — на промежуточных выборах в Конгресс. Предупреждаю: и список не сработает, и жертвы насилия (о которых почему-то там не вспоминают) подрастеряют жажду мести. Но это их проблемы…А пока вижу процесс "рагулизации" коррупции в Штатах. Суть рагуля в том, что он в своих влажных мечтах управляет коррупцией. На самом же деле она полностью управляет им. Даже не "управляет", а брезгливо подтирается. Как Пантагрюэль подтирался пушистыми утятами.Дело в том, что этой тварью управлять в принципе нельзя. Её можно методично давить, третировать, уничтожать. Боюсь, не только законом, который часто перед ней "немеет". Думаю, больше — культурой.Из определений нашего аспиранта в начале статьи вытекало, что "коррупция" и "культура" — сообщающиеся сосуды. Чем интенсивнее и выше "возделывание личности", тем меньше возможностей её растления и опошления. И наоборот. В коррупцию легко погрузиться. Но из неё крайне сложно всплыть. Если нет спасательного круга культуры.Закон в России многие годы почти не меняется. Меняется общий социо-культурный фон среды людей. Он и выталкивает на "свет божий" немыслимые хоромы, автопарки, заграничные счета и нескромные причуды скромных представителей власти. Не понявшие этой тенденции становятся жертвами. Не столько закона, сколько культуры общежития.Даже министры снимаются с хлебных должностей и стреляются не только потому, что плохо работают. А потому, что "плохо" живут. Точнее, неприлично "хорошо". Исходя из новых социокультурных канонов. Эх, Рублёвка, Рублёвочка…Вот нам грозят с Запада какими-то ужасными "сюрпризами". Восемнадцатой волной санкций! А не страшно! Их "сюрпризы" — рагульское местечковое колдовство. Карпатские мольфары, аппалачские шаманы. Рагули… Неприятно, но не смертельно. Если на твоей стороне сама культура.Жить в режиме возделывания куда перспективнее, чем в режиме растления. А золотые звёзды всё же посильнее мотиватор, чем золотые мобилы…* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Блеск и нищета криворожской школы дипломатии

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

мнения, украина, мальта, америка, дональд трамп, игорь коломойский, николай злочевский