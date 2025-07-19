Главные события 18 июля. Чем запомнился день - 19.07.2025 Украина.ру
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Главные события 18 июля. Чем запомнился день
Главные события 18 июля. Чем запомнился день - 19.07.2025 Украина.ру
Главные события 18 июля. Чем запомнился день
Телеграм-канал Украина.ру перечислил главные события минувшей пятницы
2025-07-19T03:47
2025-07-19T03:47
новости
украина.ру
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украина
фридрих мерц
фсб
ес
m1 abrams
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🟥 Житель Феодосии задержан за передачу СБУ и военной разведке Украины сведений о местах дислокации военных объектов и расположении ПВО, сообщило крымское управление ФСБ;🟥 ВС РФ продолжают наступать к восточным окраинам Новопавловки в Днепропетровской области. В районе Зелёного Гая Харьковской области отмечено самовольное оставление позиций ВСУ. Встречные бои за Кондратовку в Сумской области — ВСУ терпят все новые неудачи;🟥 За 7,5 месяца этого года под контролем ВС РФ оказалась территория размером практически с Люксембург;🟥 Россия почти уничтожила украинский парк танков М1 "Абрамс";🟥 Система ПВО Patriot, которую Германия хочет отправить Украине, будет готова только через 6-8 месяцев;🟦 На Украине на одного новорождённого приходится трое умерших;🟦 Первый с 2022 год самолёт сел в аэропорту Геленджика;🟦 Президент России Владимир Путин изменил порядок проверки граждан России, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но предположительно могут продолжать пользоваться украинским паспортом;🟦 Канцлер Германии Мерц сомневается, что Украина вступит в ЕС до 2034 года;🟦 Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций против России.Больше новостей дня представлено о обзоре Путин обсудил Украину с Эрдоганом. Главные новости к вечеру 18 июля.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250718/ukraine-pridetsya-voevat-v-khudshikh-usloviyakh-ekspert-rasskazal-o-tekuschey-situatsii-na-fronte-1065531875.html
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Новости
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новости, украина.ру, россия, владимир путин, сво, украина, фридрих мерц, фсб, ес, m1 abrams, зрк patriot, антироссийские санкции
Новости, Украина.ру, Россия, Владимир Путин, СВО, Украина, Фридрих Мерц, ФСБ, ЕС, M1 Abrams, ЗРК Patriot, антироссийские санкции

Главные события 18 июля. Чем запомнился день

03:47 19.07.2025
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . POOL
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Телеграм-канал Украина.ру перечислил главные события минувшей пятницы
🟥 Житель Феодосии задержан за передачу СБУ и военной разведке Украины сведений о местах дислокации военных объектов и расположении ПВО, сообщило крымское управление ФСБ;
🟥 ВС РФ продолжают наступать к восточным окраинам Новопавловки в Днепропетровской области. В районе Зелёного Гая Харьковской области отмечено самовольное оставление позиций ВСУ. Встречные бои за Кондратовку в Сумской области — ВСУ терпят все новые неудачи;
🟥 За 7,5 месяца этого года под контролем ВС РФ оказалась территория размером практически с Люксембург;
🟥 Россия почти уничтожила украинский парк танков М1 "Абрамс";
🟥 Система ПВО Patriot, которую Германия хочет отправить Украине, будет готова только через 6-8 месяцев;
🟦 На Украине на одного новорождённого приходится трое умерших;
🟦 Первый с 2022 год самолёт сел в аэропорту Геленджика;
🟦 Президент России Владимир Путин изменил порядок проверки граждан России, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но предположительно могут продолжать пользоваться украинским паспортом;
🟦 Канцлер Германии Мерц сомневается, что Украина вступит в ЕС до 2034 года;
🟦 Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций против России.
Больше новостей дня представлено о обзоре Путин обсудил Украину с Эрдоганом. Главные новости к вечеру 18 июля.
- РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Вчера, 21:29
Украине придется воевать в худших условиях: эксперт рассказал о текущей ситуации на фронтеДипломатические попытки урегулирования конфликта не принесли результатов, а военная ситуация для Украины продолжает ухудшаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин
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