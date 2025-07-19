https://ukraina.ru/20250719/glavnye-sobytiya-18-iyulya-chem-zapomnilsya-den-1065536512.html
Главные события 18 июля. Чем запомнился день
Главные события 18 июля. Чем запомнился день - 19.07.2025 Украина.ру
Главные события 18 июля. Чем запомнился день
Телеграм-канал Украина.ру перечислил главные события минувшей пятницы
2025-07-19T03:47
2025-07-19T03:47
2025-07-19T03:47
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🟥 Житель Феодосии задержан за передачу СБУ и военной разведке Украины сведений о местах дислокации военных объектов и расположении ПВО, сообщило крымское управление ФСБ;🟥 ВС РФ продолжают наступать к восточным окраинам Новопавловки в Днепропетровской области. В районе Зелёного Гая Харьковской области отмечено самовольное оставление позиций ВСУ. Встречные бои за Кондратовку в Сумской области — ВСУ терпят все новые неудачи;🟥 За 7,5 месяца этого года под контролем ВС РФ оказалась территория размером практически с Люксембург;🟥 Россия почти уничтожила украинский парк танков М1 "Абрамс";🟥 Система ПВО Patriot, которую Германия хочет отправить Украине, будет готова только через 6-8 месяцев;🟦 На Украине на одного новорождённого приходится трое умерших;🟦 Первый с 2022 год самолёт сел в аэропорту Геленджика;🟦 Президент России Владимир Путин изменил порядок проверки граждан России, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но предположительно могут продолжать пользоваться украинским паспортом;🟦 Канцлер Германии Мерц сомневается, что Украина вступит в ЕС до 2034 года;🟦 Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций против России.Больше новостей дня представлено о обзоре Путин обсудил Украину с Эрдоганом. Главные новости к вечеру 18 июля.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250718/ukraine-pridetsya-voevat-v-khudshikh-usloviyakh-ekspert-rasskazal-o-tekuschey-situatsii-na-fronte-1065531875.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, россия, владимир путин, сво, украина, фридрих мерц, фсб, ес, m1 abrams, зрк patriot, антироссийские санкции
Новости, Украина.ру, Россия, Владимир Путин, СВО, Украина, Фридрих Мерц, ФСБ, ЕС, M1 Abrams, ЗРК Patriot, антироссийские санкции
Главные события 18 июля. Чем запомнился день
Телеграм-канал Украина.ру перечислил главные события минувшей пятницы
🟥 Житель Феодосии задержан за передачу СБУ и военной разведке Украины сведений о местах дислокации военных объектов и расположении ПВО, сообщило крымское управление ФСБ;
🟥 ВС РФ продолжают наступать к восточным окраинам Новопавловки в Днепропетровской области. В районе Зелёного Гая Харьковской области отмечено самовольное оставление позиций ВСУ. Встречные бои за Кондратовку в Сумской области — ВСУ терпят все новые неудачи;
🟥 За 7,5 месяца этого года под контролем ВС РФ оказалась территория размером практически с Люксембург;
🟥 Россия почти уничтожила украинский парк танков М1 "Абрамс";
🟥 Система ПВО Patriot, которую Германия хочет отправить Украине, будет готова только через 6-8 месяцев;
🟦 На Украине на одного новорождённого приходится трое умерших;
🟦 Первый с 2022 год самолёт сел в аэропорту Геленджика;
🟦 Президент России Владимир Путин изменил порядок проверки граждан России, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но предположительно могут продолжать пользоваться украинским паспортом;
🟦 Канцлер Германии Мерц сомневается, что Украина вступит в ЕС до 2034 года;
🟦 Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций против России.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.