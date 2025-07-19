https://ukraina.ru/20250719/glavnye-sobytiya-18-iyulya-chem-zapomnilsya-den-1065536512.html

Главные события 18 июля. Чем запомнился день

Главные события 18 июля. Чем запомнился день - 19.07.2025 Украина.ру

Главные события 18 июля. Чем запомнился день

Телеграм-канал Украина.ру перечислил главные события минувшей пятницы

2025-07-19T03:47

2025-07-19T03:47

2025-07-19T03:47

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🟥 Житель Феодосии задержан за передачу СБУ и военной разведке Украины сведений о местах дислокации военных объектов и расположении ПВО, сообщило крымское управление ФСБ;🟥 ВС РФ продолжают наступать к восточным окраинам Новопавловки в Днепропетровской области. В районе Зелёного Гая Харьковской области отмечено самовольное оставление позиций ВСУ. Встречные бои за Кондратовку в Сумской области — ВСУ терпят все новые неудачи;🟥 За 7,5 месяца этого года под контролем ВС РФ оказалась территория размером практически с Люксембург;🟥 Россия почти уничтожила украинский парк танков М1 "Абрамс";🟥 Система ПВО Patriot, которую Германия хочет отправить Украине, будет готова только через 6-8 месяцев;🟦 На Украине на одного новорождённого приходится трое умерших;🟦 Первый с 2022 год самолёт сел в аэропорту Геленджика;🟦 Президент России Владимир Путин изменил порядок проверки граждан России, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но предположительно могут продолжать пользоваться украинским паспортом;🟦 Канцлер Германии Мерц сомневается, что Украина вступит в ЕС до 2034 года;🟦 Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций против России.Больше новостей дня представлено о обзоре Путин обсудил Украину с Эрдоганом. Главные новости к вечеру 18 июля.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250718/ukraine-pridetsya-voevat-v-khudshikh-usloviyakh-ekspert-rasskazal-o-tekuschey-situatsii-na-fronte-1065531875.html

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новости, украина.ру, россия, владимир путин, сво, украина, фридрих мерц, фсб, ес, m1 abrams, зрк patriot, антироссийские санкции