https://ukraina.ru/20250718/desyat-stepashek-i-chetyre-karkushi-pochemu-otstavka-shmygalya-ne-povliyaet-na-politiku-ukrainy-1065452262.html

"Десять Степашек и четыре Каркуши": почему отставка Шмыгаля не повлияет на политику Украины

"Десять Степашек и четыре Каркуши": почему отставка Шмыгаля не повлияет на политику Украины - 18.07.2025 Украина.ру

"Десять Степашек и четыре Каркуши": почему отставка Шмыгаля не повлияет на политику Украины

В Киев прибыл спецпредставитель Дональда Трампа генерал Кит Келлог — по данным источников, его визит связан с предстоящей сменой украинского правительства. Но повлияет ли это на переговорный процесс между Россией и Украиной? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-07-18T05:20

2025-07-18T05:20

2025-07-18T05:20

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"За годы в эфире программы "Спокойной ночи, малыши" сменилось множество кукол — десять Степашек, пять Хрюш и четыре Каркуши. Но программа продолжалась, и поколения детей не замечали подмены", — провёл аналогию эксперт. Он подчеркнул, что с Украиной ситуация аналогична: "Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело".Краснов напомнил о неоправдавшихся ожиданиях от предыдущих кадровых перестановок: "То ожидалось, что придёт дурачок, который всё развалит. То предрекали появление адеквата, который пойдёт на компромиссы. Однако реальность раз за разом доказывала, что все эти надежды несбыточны".Эксперт обратил внимание на важный принцип: "Куклы не принимают решений. Решения принимают те, кто дергает за ниточки". По его словам, надежды на изменение политики Украины после смены правительства безосновательны."Хватит надеяться, что кто-то в стане наших врагов, соперников или даже партнёров придёт решать за нас наши проблемы. Если мы сами не готовы защитить свои интересы, никто не станет делать это за нас", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.О том, что означают перестановки в украинском правительстве — в материале Елены Кирюшкиной "Юля-2 и проамериканский Кабмин. Что означает назначение Юлии Свириденко премьером Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250717/udar-po-umerovu-i-lobbi-akhmetova-pavliv-raskryl-istinnye-prichiny-kadrovykh-perestanovok-na-ukraine-1065444789.html

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