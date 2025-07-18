https://ukraina.ru/20250718/desyat-stepashek-i-chetyre-karkushi-pochemu-otstavka-shmygalya-ne-povliyaet-na-politiku-ukrainy-1065452262.html
"Десять Степашек и четыре Каркуши": почему отставка Шмыгаля не повлияет на политику Украины
"Десять Степашек и четыре Каркуши": почему отставка Шмыгаля не повлияет на политику Украины - 18.07.2025 Украина.ру
"Десять Степашек и четыре Каркуши": почему отставка Шмыгаля не повлияет на политику Украины
В Киев прибыл спецпредставитель Дональда Трампа генерал Кит Келлог — по данным источников, его визит связан с предстоящей сменой украинского правительства. Но повлияет ли это на переговорный процесс между Россией и Украиной? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-07-18T05:20
2025-07-18T05:20
2025-07-18T05:20
новости
украина
киев
россия
краснов
дональд трамп
кит келлог
украина.ру
госдума
кабмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065318870_0:107:994:666_1920x0_80_0_0_602ca00b90f8d514c79984ae8f415195.jpg
"За годы в эфире программы "Спокойной ночи, малыши" сменилось множество кукол — десять Степашек, пять Хрюш и четыре Каркуши. Но программа продолжалась, и поколения детей не замечали подмены", — провёл аналогию эксперт. Он подчеркнул, что с Украиной ситуация аналогична: "Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело".Краснов напомнил о неоправдавшихся ожиданиях от предыдущих кадровых перестановок: "То ожидалось, что придёт дурачок, который всё развалит. То предрекали появление адеквата, который пойдёт на компромиссы. Однако реальность раз за разом доказывала, что все эти надежды несбыточны".Эксперт обратил внимание на важный принцип: "Куклы не принимают решений. Решения принимают те, кто дергает за ниточки". По его словам, надежды на изменение политики Украины после смены правительства безосновательны."Хватит надеяться, что кто-то в стане наших врагов, соперников или даже партнёров придёт решать за нас наши проблемы. Если мы сами не готовы защитить свои интересы, никто не станет делать это за нас", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.О том, что означают перестановки в украинском правительстве — в материале Елены Кирюшкиной "Юля-2 и проамериканский Кабмин. Что означает назначение Юлии Свириденко премьером Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250717/udar-po-umerovu-i-lobbi-akhmetova-pavliv-raskryl-istinnye-prichiny-kadrovykh-perestanovok-na-ukraine-1065444789.html
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065318870_0:0:994:747_1920x0_80_0_0_880151ece8144bc47320bdbbad4032b7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, россия, краснов, дональд трамп, кит келлог, украина.ру, госдума, кабмин, правительство, кабинет министров, власти украины, главные новости
Новости, Украина, Киев, Россия, Краснов, Дональд Трамп, Кит Келлог, Украина.ру, Госдума, Кабмин, правительство, Кабинет министров, власти Украины, Главные новости
"Десять Степашек и четыре Каркуши": почему отставка Шмыгаля не повлияет на политику Украины
В Киев прибыл спецпредставитель Дональда Трампа генерал Кит Келлог — по данным источников, его визит связан с предстоящей сменой украинского правительства. Но повлияет ли это на переговорный процесс между Россией и Украиной? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"За годы в эфире программы "Спокойной ночи, малыши" сменилось множество кукол — десять Степашек, пять Хрюш и четыре Каркуши. Но программа продолжалась, и поколения детей не замечали подмены", — провёл аналогию эксперт.
Он подчеркнул, что с Украиной ситуация аналогична: "Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело".
Краснов напомнил о неоправдавшихся ожиданиях от предыдущих кадровых перестановок: "То ожидалось, что придёт дурачок, который всё развалит. То предрекали появление адеквата, который пойдёт на компромиссы. Однако реальность раз за разом доказывала, что все эти надежды несбыточны".
Эксперт обратил внимание на важный принцип: "Куклы не принимают решений. Решения принимают те, кто дергает за ниточки". По его словам, надежды на изменение политики Украины после смены правительства безосновательны.
"Хватит надеяться, что кто-то в стане наших врагов, соперников или даже партнёров придёт решать за нас наши проблемы. Если мы сами не готовы защитить свои интересы, никто не станет делать это за нас", — резюмировал собеседник издания.