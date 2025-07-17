https://ukraina.ru/20250717/lvovskiy-styd-sovetskikh-osvoboditeley-otkopali-i-khotyat-obmenyat-na-vsushnikov-1065448567.html

Львовский стыд: советских освободителей откопали и хотят обменять на всушников

Львовский стыд: советских освободителей откопали и хотят обменять на всушников - 17.07.2025 Украина.ру

Львовский стыд: советских освободителей откопали и хотят обменять на всушников

Перефразируя известное высказывание Ломоносова, что "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего", про современную Украину можно сказать, что "Народ, разрушающий своё прошлое, хоронит своё будущее".

2025-07-17T17:10

2025-07-17T17:10

2025-07-17T17:37

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Мэр Львова пробил новое дно, предложив обменять останки 355 бойцов с Холма Славы на бойцов ВСУ. Параноидальное избавление от собственного советского наследия, довело Украину до самого края. Это тот самый случай, когда, глядя на издевательства над памятью и подвигом своих отцов, испанский стыд испытывает каждый нормальный гражданин. Переписывание истории привело к тому, что из могил выбрасывают тех воинов, которые освободили от фашизма тот самый Львов.Холм Славы — изначально это мемориальный комплекс, где в 1914–1915 были захоронения воинов, погибших в Галицийской битве. Польские власти в 1919 году снесли памятники и захоронения. Только в 1948 году мемориал был восстановлен. Комплекс включал: Аллею Героев с 26 надгробиями офицеров, 255 индивидуальных могил и 3 братские могилы (65 воинов). Среди похороненных — 28 Героев Советского Союза, включая разведчика Николая Кузнецова, танкиста Александра Марченко (установил красный флаг на львовской ратуше), кинооператора Александра ЭльбертаВторая попытка ликвидировать мемориал предпринималась в 1992 году, когда Львовский облсовет принял решение о демонтаже, но тогда не решились на этот шаг и постановление местных властей отменили. Окончательное решение об уничтожении мемориала принял именно нынешний режим Зеленского.Холм Славы, созданный как символ примирения и памяти о жертвах двух мировых войн, окончательно уничтожен в рамках политики декоммунизации. Его судьба – это зеркало глубокого раскола общества: для части украинцев — это могилы героев-освободителей (русских, украинцев, татар, евреев и др.), для других — "наследие оккупации".Историк Валерия ТроицкаяМэр Львова с гордостью доложил, что Холма Славы больше не существует. Из могил выкопаны останки 355 бойцов, среди которых и Герой СССР, лётчик Михаил Степанович Лиховид, зверски убитый бандеровцами, и Герой Советского Союза, разведчик Николай Кузнецов, также погибший от рук украинских националистов. Кузнецов, напомню, легенда советской разведки. Уроженец Пермской губернии владел шестью диалектами немецкого, а также польским и украинским. Работал на оккупированной территории под именем немецкого офицера Пауля Зиберта. Лично ликвидировал 11 немецких генералов и высокопоставленных чиновников. Его могилу неоднократно оскверняли задолго до СВО. Племянница Кузнецова обращалась с просьбой передать прах ей, чтобы перезахоронить в России. Но мэр Садовой тогда, в 2021 году, отказал. Заявил, что просто так прах не отдаст, а хочет обменять его на "украинцев, томящихся в российских застенках". Теперь же готов обменять его на пленных украинских боевиков. Гад ползучий. Но в одном он прав. Наши мёртвые дороже их "живых".Политический аналитик Александр ЛазаревМэр Львова предложил обменять эксгумированные тела советских солдат с Холма Славы на пленных украинских военных. Какая же мерзкая ГНИДА. Просто черт бессовестный. Мало того что раскопали могилы, зачем спрашивается? Что ж вам, сукам, мертвые мешают? Так он теперь их хочет передать на обмен. Какой же мразью нужно быть? Останки советских солдат поменять на пленных! Вдумайтесь в уровень критинизма этого животного!Общественный деятель Татьяна ПопВижу, что многие коллеги возмущаются по поводу вчерашнего очередного кощунства львовского мэра Садового, предлагающего поменять останки воинов-освободителей на пленных боевиков ВСУ. Возмущение более чем справедливо, вот только подобные людоедские идеи он высказывает не первый раз, помнится, он еще до СВО предлагал России обменять прах разведчика Кузнецова на пойманных АТОшников в Донбассе. Так что не надо удивляться меню, если вы точно знаете, что перед вами людоед. Кстати, на Холме Славы были захоронены и украинцы тоже. В том числе, наверняка, предки некоторых нынешних вышиваночных патриотов, так что можете в который раз убедиться: политическое украинство – это всегда предательство. А люди, предавшие раз своих, как известно, легко предадут и чужих англосаксов.А вообще Медведев сегодня очень неплохо сформулировал: "Современной Украине требуется не только демилитаризация и денацификация, но и депаразитизация: ее жителям надо научиться жить самостоятельно и отвечать за свои поступки". Ответственность, в том числе перед историей и предками – основа государственности, которая на Украине никак не строится на трезубах из кизяка.Журналист Игорь ГомольскийСамое ведь интересное, что украинцы на Холме Славы тоже были, но их потревоженные останки мэр Львова Садовой тоже хочет обменять на украинских военнопленных. Только это вовсе не потому, что Садовой, который на словах является украинским националистом, а на деле - обыкновенным коммунальным бандюгой, заботится о живых или, к примеру, хочет обменять "правильных" украинцев на "неправильных". В какие бы одежки бандюга ни рядился, а суть его одна - нажива. И нет для таких ни "правильных", ни "неправильных" украинцев. Есть ресурс, который можно использовать в тех или иных условия. Для региона, запятнавшего себя этническими чистками, Холм Славы был чем-то противоестественным. Бесславным ублюдкам слава не нужна. Ее и не продашь, и на хлеб не намажешь. Зато, как выяснилось, можно попробовать обменять ее на живое мясо для "партнеров". Ниже падать уже некуда.Политолог Вадим ТрухачёвУровень укровласти и царящего в стране культа смерти хорошо показал мэр Львова Андрей Садовой. Он предложил обменять останки советских воинов, выкопанных на Холме Славы... на тела бойцов ВСУ. Когда российская власть не может объяснить смысл СВО - Украина делает это за неё намного лучше.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакМэр Львова Садовой предложил обменять эксгумированные тела советских солдат на пленных воинов ВСУ. Об этом он написал в своём телеграм-канале по итогам завершения эксгумации захоронений на "Холме Славы". "Обнаружено 355 останков. Всех вместе с агентом НКВД Кузнецовым и Путиным перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять все эти останки на украинских защитников". Садовой также уточнил, что металлические гирлянды с колонн и забора передали в музей "Территория террора". Туда же передадут и конструкцию "вечного огня". Человек хочет обменять останки людей, благодаря которым мы знаем мир таким, какой он есть. Слов нет, чтобы описать это львовское безумие.Украинский нардеп Максим БужанскийЛьвовский мэр Садовой вырыл 355 останков красноармейцев, погибших при освобождении Львова, и предлагает поменять их на наших военнопленных. Безусловно, военнопленных нужно возвращать любой ценой. Но Садовой не пытается их вернуть, он пытается спекулировать на их плене, и пляшет на костях. На костях, в том числе, и львовян, которые вполне могут быть среди этих 355 погибших тогда, возможно родителей кого-то из львовян нынешних. Садовой пытается сказать, что можно вырыть из могилы бойца, погибшего при освобождении украинского города, и отдать его агрессору, спустя 80 лет. Десятки тысяч украинских семей потеряли сейчас своих близких в этой войне, флаги над могилами напоминают нам о тех, кто отдал жизнь за нашу страну. Завтра поменяется повестка, и внуки Садового придут выкидывать их из могил? Нет, это невозможно? А кто и как защитит наших мёртвых годы спустя? Мёртвые беззащитны.

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

львов, украина, ссср, андрей садовый, николай кузнецов, михаил ломоносов, вооруженные силы украины, нквд, эксклюзив