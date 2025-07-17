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ВСУ ночью атаковали РФ, пострадали люди

ВСУ ночью атаковали РФ, пострадали люди - 17.07.2025 Украина.ру

ВСУ ночью атаковали РФ, пострадали люди

В ночь на четверг российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаки украинских беспилотников в разных регионах страны, передает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-17T07:33

2025-07-17T07:33

2025-07-17T07:33

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Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале информировал о трех сбитых беспилотниках, летевших на Москву.Попытка атаки беспилотников была отражена средствами РЭБ в Кировском районе Ленинградской области, отметил губернатор Александр Дрозденко. Не менее пяти украинских беспилотников было уничтожено над Воронежем и пригородами, трое несовершеннолетних пострадали при падении фрагментов беспилотника на дом, сообщил губернатор Александр Гусев."Жильцы одного из подъездов поврежденного в Воронеже дома покинули квартиры, для них организуют пункт временного размещения", - уточнил губернатор.В Смоленской области ПВО и РЭБ сбили и подавили 14 украинских дронов, при падении обломков пострадал один человек, указал губернатор Василий Анохин."Сегодня ночью и в утренние часы на территории Смоленской области силами ПВО и средствами РЭБ министерства обороны России было сбито и подавлено 14 украинских дронов. В результате падения обломков БПЛА в одном из округов региона пострадал один человек и был незначительно поврежден гражданский объект. Пострадавшему оказана вся необходимая помощь, его жизнь вне опасности", - заверил он.Позже губернатор сообщил еще об одном сбитом в области дроне."Уважаемые смоляне, наш регион вновь атаковали украинские БПЛА. Силы ПВО Министерства обороны России сбили еще один беспилотник. По предварительной информации, в результате падения обломков пострадал один человек и незначительно поврежден гражданский объект", - написал он в телеграм-канале.Кроме прочего, женщина погибла в результате сброса взрывного устройства с БПЛА на частный дом в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. От детонации дом загорелся, на место выехали добровольные пожарные команды.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, воронеж, москва, сергей собянин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины