Для чего Зеленский меняет правительство на Украине: Казаков объяснил, что это значит для России - 17.07.2025 Украина.ру
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Для чего Зеленский меняет правительство на Украине: Казаков объяснил, что это значит для России
Для чего Зеленский меняет правительство на Украине: Казаков объяснил, что это значит для России - 17.07.2025 Украина.ру
Для чего Зеленский меняет правительство на Украине: Казаков объяснил, что это значит для России
Сопредседатель Клуба народного единства Александр Казаков в эфире Украина.ру объяснил истинную цель кадровых перестановок в правительстве Украины
2025-07-17T13:51
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Украина, Россия, правительство, Видео

Для чего Зеленский меняет правительство на Украине: Казаков объяснил, что это значит для России

13:51 17.07.2025
 
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Сопредседатель Клуба народного единства Александр Казаков в эфире Украина.ру объяснил истинную цель кадровых перестановок в правительстве Украины
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