https://ukraina.ru/20250717/budet-li-kontrnastuplenie-vsu-i-pochemu-tramp-poshl-na-ultimatum-alkhin-o-vozmozhnostyakh-dlya-rossii-1065439617.html

Будет ли контрнаступление ВСУ и почему Трамп пошёл на ультиматум: Алёхин о возможностях для России

Будет ли контрнаступление ВСУ и почему Трамп пошёл на ультиматум: Алёхин о возможностях для России - 17.07.2025 Украина.ру

Будет ли контрнаступление ВСУ и почему Трамп пошёл на ультиматум: Алёхин о возможностях для России

Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании... Украина.ру, 17.07.2025

2025-07-17T15:19

2025-07-17T15:19

2025-07-17T15:19

видео

россия

украина

запад

дональд трамп

геннадий алехин

вооруженные силы украины

всу

ультиматум

минобороны рф

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Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы Запада и "50 дней" от Трампа, ситуацию в зоне боевых действий, успехи ВС России, шансы на контрнаступление Украины, а также угрозу ядерной провокации к северу от Харькова: 00:33 – Угрозы США и ультиматум Трампа; 04:14 – Ход мирного процесса; 07:30 – Шансы Украины на "контрнаступ" и главная задача для ВС России; 23:48 – Угроза в районе Пятихаток. ТГ-канал Геннадия Алёхина: https://t.me/alehingennadiy

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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