Будет ли контрнаступление ВСУ и почему Трамп пошёл на ультиматум: Алёхин о возможностях для России - 17.07.2025 Украина.ру
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Будет ли контрнаступление ВСУ и почему Трамп пошёл на ультиматум: Алёхин о возможностях для России
Будет ли контрнаступление ВСУ и почему Трамп пошёл на ультиматум: Алёхин о возможностях для России - 17.07.2025 Украина.ру
Будет ли контрнаступление ВСУ и почему Трамп пошёл на ультиматум: Алёхин о возможностях для России
Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании... Украина.ру, 17.07.2025
2025-07-17T15:19
2025-07-17T15:19
видео
россия
украина
запад
дональд трамп
геннадий алехин
вооруженные силы украины
всу
ультиматум
минобороны рф
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Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы Запада и "50 дней" от Трампа, ситуацию в зоне боевых действий, успехи ВС России, шансы на контрнаступление Украины, а также угрозу ядерной провокации к северу от Харькова: 00:33 – Угрозы США и ультиматум Трампа; 04:14 – Ход мирного процесса; 07:30 – Шансы Украины на "контрнаступ" и главная задача для ВС России; 23:48 – Угроза в районе Пятихаток. ТГ-канал Геннадия Алёхина: https://t.me/alehingennadiy
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видео, россия, украина, запад, дональд трамп, геннадий алехин, вооруженные силы украины, всу, ультиматум, минобороны рф, армия, украинская армия, контрнаступление, переговоры по украине 2025, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, когда закончится сво: прогнозы, новости сво сейчас, новости сво россия, военный эксперт, видео
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Будет ли контрнаступление ВСУ и почему Трамп пошёл на ультиматум: Алёхин о возможностях для России

15:19 17.07.2025
 
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Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы Запада и "50 дней" от Трампа, ситуацию в зоне боевых действий, успехи ВС России, шансы на контрнаступление Украины, а также угрозу ядерной провокации к северу от Харькова:
00:33 – Угрозы США и ультиматум Трампа;
04:14 – Ход мирного процесса;
07:30 – Шансы Украины на "контрнаступ" и главная задача для ВС России;
23:48 – Угроза в районе Пятихаток.
ТГ-канал Геннадия Алёхина: https://t.me/alehingennadiy
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