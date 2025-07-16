"Не идеология, а нефть": эксперт рассказал о реальных причинах современных конфликтов - 16.07.2025 Украина.ру
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"Не идеология, а нефть": эксперт рассказал о реальных причинах современных конфликтов
"Не идеология, а нефть": эксперт рассказал о реальных причинах современных конфликтов - 16.07.2025 Украина.ру
"Не идеология, а нефть": эксперт рассказал о реальных причинах современных конфликтов
Современные конфликты, включая украинский и ближневосточный, все чаще ведутся не за идеалы, а за контроль над стратегическими ресурсами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру философ и политолог Владимир Видеман
2025-07-16T05:00
2025-07-16T05:00
новости
ближний восток
иран
владимир видеманн
украина.ру
ресурсы
нефть
экология
конфликт
переговоры
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По его словам, идеологическая составляющая отошла на второй план: "Про сионистский фактор уже никто, кроме Ирана — да и то чисто риторически — не вспоминает".Аналогичная ситуация наблюдается в украинском конфликте: "Все переговоры Киева с западными партнерами... свелись к природным ресурсам и пресловутой "сделке"".Видеман напоминает: "Если мне не изменяет память, именно с этой темы, то есть с вопроса китайской аренды глубоководных украинских портов, и начался Майдан. По крайней мере, так утверждал экономист Михаил Хазин. И вот Китай только что открыто заявил, что не допустит поражения России в украинском конфликте".Эксперт предупреждает, что подобные конфликты будут множиться: "Сейчас дело уже доходит до Кавказа... Аналогичные проблемы... можно видеть в Центральной Азии, регионах Карибского бассейна и Южно-китайского моря", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Видеманн о том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины" на сайте Украина.ру.О том, какой "новый мир" строит Запад и почему в процессе этого строительства возникают конфликты между "старыми" и "новыми" деньгами - в статье Владимира Видеманна "Мы наш, мы новый мир построим? Вопросы классовой идентичности в эпоху постмодерна" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250708/khronika-energeticheskoy-voyny-sbu-protiv-magate-a-nemetskie-ekologi--protiv-dobychi-gaza-1064853970.html
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новости, ближний восток, иран, владимир видеманн, украина.ру, ресурсы, нефть, экология, конфликт, переговоры, центральная азия, война, эксперты, философия, аналитика
Новости, Ближний Восток, Иран, Владимир Видеманн, Украина.ру, ресурсы, нефть, экология, конфликт, переговоры, Центральная Азия, война, эксперты, философия, Аналитика

"Не идеология, а нефть": эксперт рассказал о реальных причинах современных конфликтов

05:00 16.07.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Современные конфликты, включая украинский и ближневосточный, все чаще ведутся не за идеалы, а за контроль над стратегическими ресурсами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру философ и политолог Владимир Видеман
"О конфликте на Ближнем Востоке все больше говорят с точки зрения "закопанных" там энергетических ресурсов, прежде всего нефти, которую американцы уже просто открыто присваивают", — отмечает эксперт.
По его словам, идеологическая составляющая отошла на второй план: "Про сионистский фактор уже никто, кроме Ирана — да и то чисто риторически — не вспоминает".
Аналогичная ситуация наблюдается в украинском конфликте: "Все переговоры Киева с западными партнерами... свелись к природным ресурсам и пресловутой "сделке"".
Видеман напоминает: "Если мне не изменяет память, именно с этой темы, то есть с вопроса китайской аренды глубоководных украинских портов, и начался Майдан. По крайней мере, так утверждал экономист Михаил Хазин. И вот Китай только что открыто заявил, что не допустит поражения России в украинском конфликте".
Эксперт предупреждает, что подобные конфликты будут множиться: "Сейчас дело уже доходит до Кавказа... Аналогичные проблемы... можно видеть в Центральной Азии, регионах Карибского бассейна и Южно-китайского моря", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Владимир Видеманн о том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины" на сайте Украина.ру.
О том, какой "новый мир" строит Запад и почему в процессе этого строительства возникают конфликты между "старыми" и "новыми" деньгами - в статье Владимира Видеманна "Мы наш, мы новый мир построим? Вопросы классовой идентичности в эпоху постмодерна" на сайте Украина.ру.
Хроника энергетической войны - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
8 июля, 05:28Хроника энергетической войны
Хроника энергетической войны: СБУ против МАГАТЭ, а немецкие экологи – против добычи газаСБУ воспрепятствовала отражению сбоя на Южно-Украинской АЭС в докладах МАГАТЭ. Основная проблема этой АЭС – ядерное топливо американской компании Westinghouse, на которое переведены 2-й и 3-й энергоблоки.
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