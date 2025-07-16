"Не идеология, а нефть": эксперт рассказал о реальных причинах современных конфликтов
Современные конфликты, включая украинский и ближневосточный, все чаще ведутся не за идеалы, а за контроль над стратегическими ресурсами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру философ и политолог Владимир Видеман
"О конфликте на Ближнем Востоке все больше говорят с точки зрения "закопанных" там энергетических ресурсов, прежде всего нефти, которую американцы уже просто открыто присваивают", — отмечает эксперт.
По его словам, идеологическая составляющая отошла на второй план: "Про сионистский фактор уже никто, кроме Ирана — да и то чисто риторически — не вспоминает".
Аналогичная ситуация наблюдается в украинском конфликте: "Все переговоры Киева с западными партнерами... свелись к природным ресурсам и пресловутой "сделке"".
Видеман напоминает: "Если мне не изменяет память, именно с этой темы, то есть с вопроса китайской аренды глубоководных украинских портов, и начался Майдан. По крайней мере, так утверждал экономист Михаил Хазин. И вот Китай только что открыто заявил, что не допустит поражения России в украинском конфликте".
Эксперт предупреждает, что подобные конфликты будут множиться: "Сейчас дело уже доходит до Кавказа... Аналогичные проблемы... можно видеть в Центральной Азии, регионах Карибского бассейна и Южно-китайского моря", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Владимир Видеманн о том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины" на сайте Украина.ру.
О том, какой "новый мир" строит Запад и почему в процессе этого строительства возникают конфликты между "старыми" и "новыми" деньгами - в статье Владимира Видеманна "Мы наш, мы новый мир построим? Вопросы классовой идентичности в эпоху постмодерна" на сайте Украина.ру.
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