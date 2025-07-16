https://ukraina.ru/20250716/ne-ideologiya-a-neft-ekspert-rasskazal-o-realnykh-prichinakh-sovremennykh-konfliktov-1065276426.html

"Не идеология, а нефть": эксперт рассказал о реальных причинах современных конфликтов

"Не идеология, а нефть": эксперт рассказал о реальных причинах современных конфликтов - 16.07.2025 Украина.ру

"Не идеология, а нефть": эксперт рассказал о реальных причинах современных конфликтов

Современные конфликты, включая украинский и ближневосточный, все чаще ведутся не за идеалы, а за контроль над стратегическими ресурсами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру философ и политолог Владимир Видеман

2025-07-16T05:00

2025-07-16T05:00

2025-07-16T05:00

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По его словам, идеологическая составляющая отошла на второй план: "Про сионистский фактор уже никто, кроме Ирана — да и то чисто риторически — не вспоминает".Аналогичная ситуация наблюдается в украинском конфликте: "Все переговоры Киева с западными партнерами... свелись к природным ресурсам и пресловутой "сделке"".Видеман напоминает: "Если мне не изменяет память, именно с этой темы, то есть с вопроса китайской аренды глубоководных украинских портов, и начался Майдан. По крайней мере, так утверждал экономист Михаил Хазин. И вот Китай только что открыто заявил, что не допустит поражения России в украинском конфликте".Эксперт предупреждает, что подобные конфликты будут множиться: "Сейчас дело уже доходит до Кавказа... Аналогичные проблемы... можно видеть в Центральной Азии, регионах Карибского бассейна и Южно-китайского моря", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Видеманн о том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины" на сайте Украина.ру.О том, какой "новый мир" строит Запад и почему в процессе этого строительства возникают конфликты между "старыми" и "новыми" деньгами - в статье Владимира Видеманна "Мы наш, мы новый мир построим? Вопросы классовой идентичности в эпоху постмодерна" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250708/khronika-energeticheskoy-voyny-sbu-protiv-magate-a-nemetskie-ekologi--protiv-dobychi-gaza-1064853970.html

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новости, ближний восток, иран, владимир видеманн, украина.ру, ресурсы, нефть, экология, конфликт, переговоры, центральная азия, война, эксперты, философия, аналитика