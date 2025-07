https://ukraina.ru/20250713/my-nash-my-novyy-mir-postroim-voprosy-klassovoy-identichnosti-v-epokhu-postmoderna-1065131924.html

Мы наш, мы новый мир построим? Вопросы классовой идентичности в эпоху постмодерна

Вымирание населения – горячая тема во многих странах. Здесь главные страшилки про то, что некому будет работать, некому обеспечивать стареющее население. Но разве роботы не берут на себя все большен и больше работы?

Так почему бы с работы роботов не пополнять пенсионные фонды? Впрочем, такие вопросы не укладываются в голову апологетов бесконечного экономического роста любой ценой. Но ведь это все – фантомы ментальности эпохи индустриального модерна, будь то капитализм или социализм. За экономический рост шло соревнование мировых блоков капитализма и социализма в период Холодной войны, пока капиталистическая модель, по факту, не возобладала в мире повсеместно.Но времена меняются, так же как способы производства и соответствующие им социальные модели перераспределения ВВП. Сегодня многие догмы экономической науки модерна ставятся под вопрос, особенно – в свете открывшегося горизонта пределов роста[1] и повсеместно обостряющихся кризисов, усиливающих друг друга[2]. Уже не секрет, что мир стоит на пороге какой-то глобальной перестройки, главное свидетельство которой – активный переход от мирной дипломатии к военному давлению. Соответственно, претенденты на выгодоприобретателей этой перестройки усиленно переформатируют свою внешнюю и внутреннюю политику под грядущие конфликты.Как говорят в военных кругах, стратегия и тактика – удел дилетантов, для профессионалов важна логистика. Россия, с точки зрения глобальной логистики, собрала в своей колоде почти все козыри: большая территория, четверть (или даже больше) всех мировых ископаемых ресурсов, огромные площади сельскохозяйственных угодий, грамотное население, развитая фундаментальная наука, наличие высокотехнологичных производств. Единственным минусом считается недостаточное население. В самом деле, как при 150 миллионах человек можно тягаться с объединенным Западом, Китаем или Индией? Отсюда – попытка увеличить человеческие ресурсы любой ценой, вплоть до масштабного замещения собственного населения пришлым.Надо сказать, что политика замещения собственного "бездетного" населения многодетными популяциями извне до последнего времени проводилась также в англосаксонских (США, Канада, Австралия, Великобритания) и западноевропейских странах (Германия, Франция, Бенилюкс, Италия и др.). Однако, в последнее время такая стратегия увеличения народонаселения любой ценой все больше ставится под вопрос, и прежде всего – в США, где новая администрация Трампа открыто анонсировала смену парадигмы. О провале курса на усиленный завоз беженцев и мультикультурную интеграцию объявили и европейские политики, причем категорически против новых мигрантов выступают восточноевропейцы, испытывающие при этом наибольшие сложности в плане депопуляции.И вот, голос против политики "замещения", да и вообще против необдуманной политики роста населения раздался в начале июля с высокой трибуны ГД, причем – со стороны коммунистов! По сообщению RTVI, депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев усомнился в необходимости увеличивать численность населения России "любой ценой"."По словам Матвеева, для российской власти рост численности населения является "идеей фикс", а в концепции демографической политики указана "замещающая миграция" как способ борьбы с сокращением населения. "Мне непонятно, а зачем численность населения должна расти в XXI веке? Я вот этого не понимаю", — поделился Матвеев. По его словам, в XIX веке большинство населения России составляли крестьяне, для которых основным способом производства были "плуг и лошадь". "И чем больше у тебя в семье мужиков, вообще рабочих рук, тем больше ты можешь произвести", — пояснил депутат… "Теперь посмотрим XXI век. Там, где нужно было плугом и лошадьми пахать какое-то поле, теперь один трактор это делает. Там, где надо было охранять границу десятками подразделений пограничников с мухтарами, которые всматриваются в бинокль во мглу, не ползет ли там враг — беспилотники теперь летают", — сказал Матвеев"[3].Очевидно, что в политике "открытых дверей" заинтересованы, прежде всего, представители частного бизнеса, имеющие таким образом доступ к дешевой рабочей силе, а что будет дальше – их, при наличии текущих проблем в условиях жесточайшей конкуренции за снижение издержек, не интересует. Умри ты сегодня, а я – завтра. То же самое, до недавнего времени, думало и большинство предпринимателей на Западе. Но вот глава крупнейшей в мире инвестиционной компании Black Rock, Ларри Финк, на Всемирном экономическом форуме в Давосе (2024) сказал, буквально, следующее:"В выигрыше окажутся страны с сокращающимся населением. Это то, о чём большинство не говорит… Эти страны будут быстро развивать робототехнику, искусственный интеллект и технологии. И если всё это приведёт к росту производительности… мы сможем повысить уровень жизни даже при сокращении населения"[4].Таким образом, получается, что те, кто выступают за импорт рабочей силы, выступают за стратегическое снижение конкурентоспособности собственных стран в плане развития робототехники и других высоких технологий, включая ИИ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что ИИ, в ближайшие 10 лет, затронет до 40% рабочих мест по всему миру, а в развитых странах — до 60%[5]. Что будут делать "сокращенные"? Рассчитывать на пособие в виде безусловного базового дохода (ББД) или на переквалификацию? А что же будет востребовано? Вот список профессий, которые будут востребованы после революции ИИ на трудовом рынке (по данным McKinsey Global Institute):– Инженеры по машинному обучению (Machine Learning Engineer): разрабатывает алгоритмы, обучающие ИИ-системы. Востребован в медицине, финансах, промышленности.– Разработчики ИИ (AI Developer): создают интеллектуальные решения: чат-боты, голосовые помощники, системы автоматизации.– Специалисты по анализу данных (Data Scientist): анализируют большие массивы данных, выявляет закономерности, помогает бизнесу принимать решения.– Инженеры по данным (Data Engineer): создают инфраструктуру для хранения и обработки данных, на которых обучаются ИИ-модели.– Специалисты по кибербезопасности с ИИ-инструментами: использует ИИ для защиты цифровых систем от атак и утечек.– Промпт-инженеры (Prompt Engineer): формулируют эффективные запросы к ИИ, чтобы получать точные и полезные ответы.– AI-контент-менеджеры: управляют генерацией текстов, изображений и видео с помощью нейросетей.– Интеграторы ИИ в бизнес-процессы: Внедряют ИИ в компании: автоматизация заявок, генерация документов, оптимизация логистики.– Специалисты по обучению ИИ (AI Trainers): обучают ИИ-системы на основе человеческой обратной связи.– Этические консультанты по ИИ (AI Ethics Officers): оценивают риски, связанные с внедрением ИИ, и разрабатывают этические стандарты.Однако, переучиваться на IT-специалистов у людей среднего возраста, утративших свои привычные рабочие места, вряд ли получится. Ведь молодежь не дремлет, и к тому времени займет все востребованные ниши. А дешевый неквалифицированный труд, в условиях интенсивной роботизации, станет никому не нужен.Эта проблема грядущей массовой безработицы сегодня нависает угрожающим козырьком над глобальным рынком труда и производственных цепочек. И только у России, Канады и Австралии с этим все "в шоколаде": умеренное население, развитые технологии, достаточно ресурсов и компетенций для автономного развития всех видов робототехники. Ну и, конечно, военный потенциал для защиты всей этой благодати от внешних посягательств, в том числе – от демографической агрессии (термин, введенный далай-ламой), тоже присутствует.Еще интересный вопрос – почему именно коммунисты подняли эту тему? Является ли это инициативой всей фракции КПРФ или это личная инициатива депутата Матвеева? Известно, что коммунисты, как и вообще всемирные левые, принципиально выступают за мир и дружбу между народами, за интернациональную солидарность трудящихся и, следовательно, не могут приветствовать инициативу, резонирующую по своей сути с идеологией Ларри Финка. Или мы тут что-то путаем?Если рассуждать по-существу, то следует понимать, что коммунистическая идея в XXI веке, в эпоху политического постмодерна, это не идеология периода индустриального модерна, критический анализ которого заложили еще Маркс с Энгельсом, а до ума довел Ленин в работе "Империализм как высшая стадия капитализма". Впрочем, политическая практика КПРФ, направленная на укрепление буржуазного государства, каковым сегодня является постсоветская Россия, представляет собой – согласно ленинской логике фундаментальной работы "Государство и революция" – совершенным двурушничеством, оппортунизмом и предательством пролетариата как лидера всех угнетенных масс мира. Или в КПРФ отказались от ленинского наследия и исповедуют какое-то более прогрессивное учение о природе исторического развития человечества?Предложим собственное решение этой дилеммы. На наш взгляд, прежде всего следует разобраться с тем, что такое "угнетенные" и что такое "пролетариат" в рамках современной экономической системы, отождествляемой с неолиберализмом как формой монетарного капитализма (деньги-товар-деньги). Если рассуждать обобщенно, то население мира можно разделить на две категории: тех, у кого доходы растут быстрее уровня инфляции и тех, у кого они отстают от инфляции. Первые являются бенефициарами действующей экономической системы, вторые – проигравшими, лузерами. Но если рассуждать в глобальном масштабе, то в качестве эталона инфляции следует выбрать американский доллар. С точки зрения такой долларовой арифметики, чтобы реальные доходы росли, номинальный рост должен превышать инфляцию доллара (в последние годы колебалась от 3% до 9% в год), а это удаётся лишь высококвалифицированным специалистам, инвесторам, владельцам активов и жителям экономически стабильных стран.С точки зрения глобальных показателей, быстрее инфляции доллара доходы растут у 15–20% населения мира, 30–35% находятся в серой зоне, а у 40–45% – падают. Учитывая вероятную манипулятивность официальной финансовой статистики, количество бенефициаров системы едва ли превышает 10% всего населения планеты. А учитывая грядущее сокращение позиций из-за внедрения ИИ у половины всего работающего населения, включая высокооплачиваемых специалистов среднего класса, то доля бенефициаров падет еще ниже, причем и далее будет последовательно сокращаться. Ибо деньги – к деньгам, а не наоборот. Таким образом, угнетаемые (как проигрывающие системе) составляют сегодня до 90% всего населения земли, а в развитых странах – до 70%, с перспективой дальнейшего ухудшения своего материального положения.Теперь разберемся с пролетариатом. В эпоху индустриального капитализма пролетариями считались те, кто единственным доходом к существованию имел собственную рабочую силу, продавая ее на мануфактурах и фабриках. Иными словами, пролетарий – это человек, живущий на зарплату (или трудовую ренту), в отличие от живущих на земельную (аристократы и свободные землевладельцы) или денежную (банкиры и капиталисты) ренту. Почему именно пролетариат должен стать лидером всех угнетенных? Потому что рабочие индустриальных предприятий, работая с современными оборудованием, являются наиболее технически развитым массовым классом угнетаемого большинства, и этим рабочие отличаются от ремесленников-индивидуалистов и интеллигенции.Как писал Ленин в "Государстве и революции", фабричные рабочие способны сплотиться в технически оснащенную армию с современным вооружением, а крестьяне, ремесленники и интеллигенты – нет. Для последних единственный выход – влиться в организованную армию пролетариата на правах примкнувших индивидуалистов. И здесь мы видим параллелизм между индустриальными рабочими модерна и постиндустриальными айтишниками постмодерна, так же работающих за зарплату, но уже на новом уровне технологий и образования.Согласно Ленину, всякое государство есть государство классовое как форма организации власти эксплуататорского класса, доминирующего над эксплуатируемым большинством. И только индустриальный пролетариат, будучи технически продвинутым авангардом этого большинства, способен отменить такое государство (а значит – государство как таковое, согласно марксистско-ленинскому принципу) в пользу бесклассового общества. Но на первом этапе этой трансформации классовое государство эксплуататоров заменяется на диктатуру пролетариата как одного из классов, сложившегося в системе индустриального капитализма. Поэтому, согласно Ленину, говорить о "пролетарском государстве" – некорректно. Правильнее говорить о диктатуре пролетариата на стадии перехода от классового государства к бесклассовому обществу.Мы не будем здесь подробно входить в риторику марксистско-ленинской социологии и политэкономии, но заметим лишь идейную схожесть революционного ленинизма с философскими и политическими концепциями либертарианства как идеологии представителей постиндустриального технологического авангарда – от IT-пролетариата до близких им ментально техно-олигархов в роли держателей "новых денег", т. е. капиталов, "сделанных" на протяжении жизни одного поколения в условиях информационной революции, а не накопленных в течение веков состояний ("старых денег") представителями традиционных эксплуататорских элит в лице земельной и денежной аристократии.Либертарианство, в силу его пафоса в вопросе неприятия власти централизованного государства (как монополии ЦБ под управлением клановых элит "старых денег"), иногда сравнивают с анархизмом, но это – особый вид анархизма, называемый также анархо-капитализмом. Это, конечно, не ленинизм, но его цели вполне укладываются в марксистскую схему коммунизма как общества, формируемого за счет ассоциаций свободных предпринимателей, обладающих полным экономическим суверенитетом и не нуждающихся в посредничестве государства.Ожидания анархо-капиталистов основаны на том, что технократический авангард возьмет управление общественными ресурсами в свои руки, оптимизируя систему распределения ВВП согласно собственным представлениям о научно-техническом прогрессе. Разновидность этой идеологии можно видеть в модели инклюзивного капитализма, а также в разработках теневых менеджеров трампизма. Но если ранние либертарианцы (т.н. палеолибертарианцы) выступали за полную свободу экономических инициатив, максимально игнорируя вмешательство государства как "реакционной сущности" (будучи при этом радикальными антимарксистами и противниками коллективистских практик), то сегодня, в условиях растущих проблем ресурсного, экологического и демографического порядка, правые либертарианцы нового поколения стремятся не столько отменить государство, сколько подчинить его своим интересам через продвижение разного рода картельных сговоров.Такие стратегические виражи не одобряются большинством либертарианских партий, входящих в Международный альянс (International Alliance of Libertarian Parties – IALP), которые считают трампизм популистским, национал-консервативным движением, которое может лишь временно совпадать с либертарианством в критике истеблишмента, налогов или бюрократии, но противореча ему по сути. Трампизм, как они полагают, это скорее тактический союз между техно-либертарианцами и правыми популистами, основанный на общем недовольстве статус-кво, но с разными конечными целями.Но наиболее известные американские либертарианцы из Кремниевой долины, типа Питера Тиля (спонсор Джея Ди Вэнса) или Алекса Карпа (глава работающей на Пентагон цифровой корпорации "Палантир") считают, что либертарианство не может победить в чистом виде, и потому делают ставку на радикальный политический сдвиг, даже если он не полностью по своей природе либертарианский. А вот Илон Маск, крупнейший спонсор Трампа на последних выборах, разочаровавшись в сотрудничестве с администрацией объявил о создании собственной партии, которая будет действовать уже без всяких компромиссов: чистый бизнес и ничего личного.Тут мы видим проблему, напоминающую борьбу за генеральную линию в ранней советской России. С одной стороны – Интернационал и мировая революция, с другой – строительство социализма в одной стране через оседлание диктатуры пролетариата кастой партийной номенклатуры. В результате созданное "пролетарское государство" оказалось нежизнеспособным и рухнуло от накопившихся в течение жизни двух поколений советских людей внутренних противоречий. Но что нового предлагают современные российские коммунисты, в том числе – по линии КПРФ? Существует ли у них какая-то программа продвижения коммунистической идеи в ее новой ипостаси – будь то аналитический марксизм, неоленинизм или что-то еще? И до какой степени российские левые готовы к альянсу с либертарианцами наиболее близкого к ним розлива? Например, насколько КПРФ готова к сотрудничеству с трампистами? Ведь и те и другие – патриоты, стоящие за консервативные ценности, бескомпромиссный национальный суверенитет и выступающие против массовой миграции в страну неквалифицированного населения, подрывающего основы социального государства.Вопрос этот – не троллинг, но предложение серьезно разобраться в насущной теме. Парадокс состоит в том, что после демонтажа СССР и его хозяйственно-политической модели, новая российская элита, состоящая из держателей возникших "ниоткуда", абсолютно "новых денег" и ментально весьма далеких от моральных ценностей традиционной западной элиты, решила сыграть с этой элитой в панибратство, сесть с ней за один стол. Что обернулось грандиозным фиаско.А вот западные представители "новых денег" за один стол с элитами глубинного государства садиться не собираются, но, напротив, намерены это государство обнулить. Вместе со всеми его правилами и этикетами. Конечно, не революционным путем, но – технологическим, за счет продвинутых мозгов и перешагиванием через такие рудиментарные факторы старого мира, как семейно-клановые связи, личные рекомендации и прочая бутафория, не имеющая прямого отношения к эффективности хозяйственной практики. То есть без всего того, что в институциональной экономике называется "транзакционными издержками" (человеческим фактором). И здесь ИИ только в помощь. Мы наш, мы новый мир построим!И вот этот новый мир, в свете всех вышеперечисленных проблем, построить поможет только продвинутая роботизация и соответствующая алгоритмизация всего и всея – от нейросетей до глобальной логистики – ради спасения планеты от истощения и гибели как единственного космического форпоста разумного человечества. А человек разумный, как нам представляется, не может верить в сказки о грядущем всеобщем космическом благополучии согласно известной формуле Никиты Хрущева: "От каждого по возможностям, каждому по потребностям". Ибо потребности человека безграничны, но осознанное поведение в ситуации четко обозначившихся пределов экономического роста предполагает существенное сокращение массового потребления в пользу развития "спасительных" инновативных технологий, включая гуманитарные.В какой степени лидеры технократического развития смогут договориться между собой – вопрос не маловажный. Будет ли это тройка или двойка – пока тоже не ясно. Но пока стороны не сели за стол переговоров, каждая будет пытаться укрепить свои позиции, и прежде всего – в плане физической экономики. Потому что финансовая система может рухнуть в любой момент, а ресурсы, территории, производства и компетенции останутся.[1] "Преде́лы ро́ста" (англ. The Limits to Growth) — доклад Римского клуба по проекту "Проблемы человечества", опубликованный в 1972 году. Содержит результаты моделирования роста человеческой популяции и исчерпания[англ.] природных ресурсов.[2] См. А.Д.Панов. Сингулярная точка эколюции? – https://noogen.su/singular[3] https://rtvi.com/news/v-gosdume-usomnilis-v-neobhodimosti-uvelichivat-chislennost-naseleniya/?fbclid=IwY2xjawLbtcRleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETBURjZMSEx4RU1GRkxLZW5FAR7dInmJck_Q3ZLIknO1uOGza8s7CD9N58PbnBAcICvwfIShXKi1bHDQzNkMhw_aem_RNiAn3mnRm2JEG38UrTmkQ[4] https://ok.ru/video/7493026777680[5] https://corp.cnews.ru/news/top/2024-01-17_ii_mozhet_unichtozhit_bolee

