Эксперт Краснов объяснил, почему переговоры России и Украины не зависят от заявлений Трампа
17:45 16.07.2025 (обновлено: 17:50 16.07.2025)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Трамп заявил о поставках американского оружия Украине через НАТО
Несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа о новых санкциях и поставках оружия, реального влияния на переговорный процесс между Россией и Украиной они не окажут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"Трамп грозится санкциями и поставками оружия как раз для того, чтобы переговоры вылились в соглашения, в сделку, как он любит говорить. Но и здесь я бы не верил ему", — заявил эксперт. Он напомнил, что американский президент неоднократно менял свою позицию по ключевым международным вопросам, что делает его слова ненадёжными.
По мнению Краснова, подобные ультиматумы являются стандартным приёмом американской дипломатии.
"Это не переговоры в классическом понимании, а торговая стратегия, где каждая сторона пытается выжать максимум", — пояснил историк. Он отметил, что Россия должна продолжать последовательную политику, не реагируя на подобные провокации.
Краснов подчеркнул, что реальная дипломатическая работа ведётся не через публичные заявления, а в закрытых переговорах.
"Хватит надеяться, что кто-то в стане наших врагов, соперников или даже партнёров придёт решать за нас наши проблемы. Если мы сами не готовы защитить свои интересы, никто не станет делать это за нас", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.
Также про заявления Трампа и их возможные последствия — в интервью Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ.
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