Майор Алексей Рамм: Россия вскрыла оборону ВСУ в днепровских степях и готовит удары по двум направлениям - 16.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250716/1065374071.html
Майор Алексей Рамм: Россия вскрыла оборону ВСУ в днепровских степях и готовит удары по двум направлениям
Майор Алексей Рамм: Россия вскрыла оборону ВСУ в днепровских степях и готовит удары по двум направлениям - 16.07.2025 Украина.ру
Майор Алексей Рамм: Россия вскрыла оборону ВСУ в днепровских степях и готовит удары по двум направлениям
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-07-16T18:28
2025-07-16T18:28
эксклюзив
спецоперация
россия
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060970227_5:0:3020:1696_1920x0_80_0_0_898de58b64ff9b62905d2a5660d8e115.jpg
У Украины сейчас слишком много оперативных кризисов по всей линии фронта. Наиболее болезненный из них разворачивается на юге Донбасса, где граница Днепропетровской и Донецкой областей в районе Искры образует выступ, повернутый на запад. Если ВС РФ его займут, то смогут, разойтись лучами и ударить в любом направлении Днепропетровской области.Либо пойти на Покровское - стратегически важный населенный пункт, на котором у ВСУ держится все Запорожское направление. Либо пойти вверх, перерезав стратегически важную трассу М-30 (Днепропетровск-Павлоград-Покровск). Поэтому противник пытался до последнего удерживать этот выступ. В районе Ялты он даже контратаковать пытался атаковать нам во фланг, потому что там российским войскам тяжело было наступать.Уточню еще раз. С занятием этого выступа открываются великолепные перспективы. Но пока ты туда зайдешь, у тебя все время будет открыт фланг, куда враг может быть с севера на юг.Тем не менее, наши ребята из группировки "Восток" с этим вызовом справились. Поддубное и Мирное освободили, уже к Зеленому Гаю подходят.При этом севернее вдоль реки Волчья группировка "Центр" фактически выстроилась вдоль границы. Да, ей надо будет зачистить парочку украинских карманчиков, но она с этим не спешит, дожидаясь, пока "восточники" выступ не займут. А как только это произойдет – бей куда хочешь.Днепропетровская область вскрыта. Последние рубежи обороны нами пройдены. Если в районе Искры украинцы еще могли хоть за что-то зацепиться, то дальше уже степи. Наступай, обходи, действуй максимально эффективно с высокой подвижностью.Повторюсь, этот кризис для ВСУ настолько серьезен, что может определить исход летней кампании.
https://ukraina.ru/20250528/1063470208.html
https://ukraina.ru/20250715/1065281193.html
россия
днепропетровская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060970227_382:0:2643:1696_1920x0_80_0_0_98adedfd788fb0b9caa1eec8cf79179f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины

Майор Алексей Рамм: Россия вскрыла оборону ВСУ в днепровских степях и готовит удары по двум направлениям

18:28 16.07.2025
 
© Украина.руАлексей Рамм (СВО)
Алексей Рамм (СВО) - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
У Украины сейчас слишком много оперативных кризисов по всей линии фронта. Наиболее болезненный из них разворачивается на юге Донбасса, где граница Днепропетровской и Донецкой областей в районе Искры образует выступ, повернутый на запад. Если ВС РФ его займут, то смогут, разойтись лучами и ударить в любом направлении Днепропетровской области.
Алексей Рамм (СВО) - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
28 мая, 17:06
Майор Алексей Рамм: Россия создает условия для наступления на Запорожье из района трехграничьяЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Либо пойти на Покровское - стратегически важный населенный пункт, на котором у ВСУ держится все Запорожское направление. Либо пойти вверх, перерезав стратегически важную трассу М-30 (Днепропетровск-Павлоград-Покровск). Поэтому противник пытался до последнего удерживать этот выступ. В районе Ялты он даже контратаковать пытался атаковать нам во фланг, потому что там российским войскам тяжело было наступать.
Уточню еще раз. С занятием этого выступа открываются великолепные перспективы. Но пока ты туда зайдешь, у тебя все время будет открыт фланг, куда враг может быть с севера на юг.
Тем не менее, наши ребята из группировки "Восток" с этим вызовом справились. Поддубное и Мирное освободили, уже к Зеленому Гаю подходят.
При этом севернее вдоль реки Волчья группировка "Центр" фактически выстроилась вдоль границы. Да, ей надо будет зачистить парочку украинских карманчиков, но она с этим не спешит, дожидаясь, пока "восточники" выступ не займут. А как только это произойдет – бей куда хочешь.
Днепропетровская область вскрыта. Последние рубежи обороны нами пройдены. Если в районе Искры украинцы еще могли хоть за что-то зацепиться, то дальше уже степи. Наступай, обходи, действуй максимально эффективно с высокой подвижностью.
Повторюсь, этот кризис для ВСУ настолько серьезен, что может определить исход летней кампании.
СВО
ДНР
Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
15 июля, 17:24
Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцовЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияРоссияДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:51ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву — Собянин
03:39Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс отказалась отвечать на вопрос журналистов
03:26Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем уничтожены несколько БПЛА — губернатор
03:12Главные события 16 июля. Чем запомнился день
02:53ВС РФ наносят удары по объектам противника в Полтавской и Харьковской областях
02:42Фронтовая сводка за 16 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
02:32За три часа средствами ПВО уничтожены 40 украинских БПЛА — Минобороны
02:16Отбой ракетной опасности в Курской области - оперштаб региона
01:57От террористической атаки ВСУ в Белгородской области пострадали шесть жителей, один погиб — губернатор
01:35На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА — губернатор
01:26Российские войска продолжают наступление на Красноармейском направлении
01:07В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолётов — Росавиация
01:01Российские "Герани" наносят удары по объектам противника в Синельниково Днепропетровской области
00:51Уже 16 украинских БПЛА сбиты над территорией Брянской области — губернатор
00:28По предварительным данным подразделения ВС РФ продавили оборону врага в Волчанске
22:37Союзники среди врагов России: почему страны бывшего СССР выбирают Запад — Ищенко
22:15Участвовавший во вторжении в Курскую область украинский боевик приговорён к 15 годам
22:11На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности - губернатор
22:06ВС РФ наносят удары по объектам противника в Черниговской области
22:04Семь жителей Горловки пострадали сегодня в результате вражеских атак - Пушилин
Лента новостейМолния