https://ukraina.ru/20250716/1065374071.html

Майор Алексей Рамм: Россия вскрыла оборону ВСУ в днепровских степях и готовит удары по двум направлениям

Майор Алексей Рамм: Россия вскрыла оборону ВСУ в днепровских степях и готовит удары по двум направлениям - 16.07.2025 Украина.ру

Майор Алексей Рамм: Россия вскрыла оборону ВСУ в днепровских степях и готовит удары по двум направлениям

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-07-16T18:28

2025-07-16T18:28

2025-07-16T18:28

эксклюзив

спецоперация

россия

днепропетровская область

украина

вооруженные силы украины

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У Украины сейчас слишком много оперативных кризисов по всей линии фронта. Наиболее болезненный из них разворачивается на юге Донбасса, где граница Днепропетровской и Донецкой областей в районе Искры образует выступ, повернутый на запад. Если ВС РФ его займут, то смогут, разойтись лучами и ударить в любом направлении Днепропетровской области.Либо пойти на Покровское - стратегически важный населенный пункт, на котором у ВСУ держится все Запорожское направление. Либо пойти вверх, перерезав стратегически важную трассу М-30 (Днепропетровск-Павлоград-Покровск). Поэтому противник пытался до последнего удерживать этот выступ. В районе Ялты он даже контратаковать пытался атаковать нам во фланг, потому что там российским войскам тяжело было наступать.Уточню еще раз. С занятием этого выступа открываются великолепные перспективы. Но пока ты туда зайдешь, у тебя все время будет открыт фланг, куда враг может быть с севера на юг.Тем не менее, наши ребята из группировки "Восток" с этим вызовом справились. Поддубное и Мирное освободили, уже к Зеленому Гаю подходят.При этом севернее вдоль реки Волчья группировка "Центр" фактически выстроилась вдоль границы. Да, ей надо будет зачистить парочку украинских карманчиков, но она с этим не спешит, дожидаясь, пока "восточники" выступ не займут. А как только это произойдет – бей куда хочешь.Днепропетровская область вскрыта. Последние рубежи обороны нами пройдены. Если в районе Искры украинцы еще могли хоть за что-то зацепиться, то дальше уже степи. Наступай, обходи, действуй максимально эффективно с высокой подвижностью.Повторюсь, этот кризис для ВСУ настолько серьезен, что может определить исход летней кампании.

https://ukraina.ru/20250528/1063470208.html

https://ukraina.ru/20250715/1065281193.html

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днепропетровская область

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины