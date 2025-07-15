https://ukraina.ru/20250715/teatralnyy-ultimatum-provaly-vsu-ruchnoy-premer-ministr-glavnoe-na-ukraine-na-1300-15-iyulya-1065260962.html

"Театральный ультиматум", провалы ВСУ, "ручной премьер-министр". Главное на Украине на 13:00 15 июля

"Театральный ультиматум", провалы ВСУ, "ручной премьер-министр". Главное на Украине на 13:00 15 июля - 15.07.2025 Украина.ру

"Театральный ультиматум", провалы ВСУ, "ручной премьер-министр". Главное на Украине на 13:00 15 июля

Европа, Россия и даже сторонники Трампа осуждают смену его риторики по Украине. Российские военные уничтожают противника и технику. Вероятного нового премьера Украины называют "ручным", а министра обороны - бесполезным

2025-07-15T13:00

2025-07-15T13:00

2025-07-15T13:05

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Президент США Дональд Трамп полностью сменил риторику относительно украинского конфликта: теперь он недоволен, тем что Россия якобы не идет на примирение (хотя Москва постоянно указывает, что сохраняет свою готовность к третьему раунду переговоров с Украиной, предложений от Киева по встрече до сих пор не получено), также Трамп накануне объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона. Плюс ко всему он анонсировал введение пошлин на товары из РФ в размере 100 процентов и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.Кроме прочего, газета Washington Post со ссылкой на источник утверждает, что в разговоре с Владимиром Зеленским на прошлой неделе Трамп спросил, почему тот не наносит ударов по Москве. Как пишет издание, в ответ Зеленский попросил у Трампа оружие для этого."Трамп заявил, что Украине нужно усилить давление... не только на Москву, но и на Санкт-Петербург", - говорится в материале.Смену курса Трампа осудили и в РФ, и в Европе, и даже его сторонники и многие республиканцы в палате представителей конгресса выступили против законов, которые бы позволили направить Украине дополнительную военную или финансовую помощь.Оно же пишет, якобы Трамп объявил о поставках оружия Украине не из-за смены взглядов по Киеву или Владимиру Зеленскому, он просто чувствует себя оскорбленным и боится показаться слабым.Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал заявление президента США о возможном введении 100% пошлин в отношении товаров из России "театральным ультиматумом", который разочаровал "воинственную Европу"."Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила", - говорится в публикации Медведева в соцсети X.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости указал, что Трамп допускает ошибку, решив сменить риторику по отношению к России на ультиматумы и угрозы."Трамп допускает стратегическую ошибку, если решил сменить риторику по отношению к России на ультиматумы и угрозы. Россия самодостаточное суверенное государство, и с ней подобные методы и приемы не сработают", - сказал Шеремет.По его словам, попытка Трампа спасти киевский режим путем поставок ему новой партии оружия бесперспективна.Он добавил, что решение Трампа не изменит расклад сил на существующем театре боевых действий и не вернет Америке былое величие, но оно может выставить президента США в дурном свете и пошатнуть его имидж миротворца.В свою очередь официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что победителей в тарифных войнах нет, принуждение и давление не решат проблем.Ну а Military Watch Magazine отмечает, что США не смогут поставить Украине системы ПВО Patriot в обозримом будущем из-за острой нехватки этого вооружения.Также издание пишет, что у США усугубился дефицит ракет-перехватчиков для ПВО Patriot после отражения удара Ирана по базе Эль-Удейд США в Катаре."Таким образом, ожидается, что пополнение запасов армии США будет конкурировать со спросом на поставки на Украину", - добавляет издание.Газета Politico со ссылкой на американского военного чиновника указывает, что поставки американского оружия Украине через НАТО могут занять несколько лет, так как союзники уже не укладываются в сроки по более ранним поставкам."Уже имеют место задержки по поставкам по большей части вооружений, поэтому эти сделки либо станут приоритетными или им придется подождать пару лет перед поставкой", - приводит издание слова неназванного чиновника.Провалы ВСУВо вторник на территории Украины гремят взрывы, в том числе в Сумах и Николаеве - Вооруженные силы России продолжают наносить массированные удары по украинским военным и инфраструктурным объектам с применением "Гераней".Новые цели поражены в Шостке, Кировограде, Харькове и Николаеве, также сообщается о серии взрывов на временно оккупированной территории Запорожской области.В несколько заходов "Герани" отрабатывают по объектам в Харькове и Чугуеве Харьковской области. Взрывы также слышны в Кривом Роге, Чернигове, Умани и Синельниково Днепропетровской области.Российские войска уничтожили два пункта ВСУ - управления БПЛА и временной дислокации – под Райским в ДНР, сообщили в Минобороны.После ударов на украинских аэродромах фиксируют очаги пожаров.Воины группировки войск "Восток" освободили Воскресенку в ДНР, а подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Петровка в ДНР.ВСУ попали в окружение в Щербиновке под Торецком. Но несмотря на незавидное положение, они не оставляют попыток атаковать территории РФ.Так, более сотни украинских беспилотников атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки, пострадали два человека, в том числе двухлетний ребенок, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Мирная жительница села Случевск у границы с Украиной ранена после того, как на ее дом с дрона сбросили взрывное устройство, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Дом был уничтожен полностью.Ручной премьер и бесполезный министр обороныНакануне Владимир Зеленский объявил, что предложил министру экономики Украины Юлии Свириденко возглавить правительство, не уточнив, какую должность займет в этом случае действующий премьер Денис Шмыгаль. Позднее Зеленский отметил, что опыт Шмыгаля будет полезен на посту министра обороны Украины.Это высказывание породило шквал комментариев. Так, участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник сказал, что Свириденко будет "ручным премьер-министром", который нужен будет главе Офиса Зеленского Андрею Ермаку и самому Зеленскому в случае выборов в стране."Шмыгаль не является чисто человеком Зеленского. Дело в том, что если взять биографию Шмыгаля, то перед назначением премьером он возглавлял одну из энергетических компаний Рината Ахметова. И понятно, что там был какой-то свой торг. А им нужен сегодня такой свой, ручной премьер-министр, потому что впереди выборы. А кабинет министров играет очень значительную административную роль в этом вопросе", - сказал Олейник.Он отметил, что Свириденко - член команды Ермака, она работала руководителем его Офиса, затем была рекомендована на должность первого вице-премьера и министра экономики и будет выполнять для Зеленского и Ермака все те задачи, которые ей поставят."Если кто-то будет говорить, что она может самостоятельно какие-то проводить экономические реформы, это полная чушь... Внешнее управление по вопросам экономики в Украине осуществляет исключительно Международный валютный фонд, который дает деньги и прописывает, что надо делать, какие налоги поднимать, что надо продавать. И она здесь не может ничего сделать... А внутреннее управление, с точки зрения перенаправления ресурсов, как отмывать эти деньги, коррупционные схемы... конечно, управляет Ермак", - пояснил Олейник.По его словам, Ермак понимает, что он получает большую возможность влияния на кабинет министров с назначением Свириденко, "и не случайно говорят, что он является фактическим теневым руководителем кабинета министров", поэтому "перестановка слагаемых суммы не меняет". "Потому что за какие заслуги такого великого руководителя, пребывающего самый большой срок на должности премьера, Шмыгаля, направить в министерство обороны, и где Шмыгаль, а где министерство обороны. Поэтому такая перестановка, скорее всего, это укрепление внутренних позиций Зеленского на исполнительную власть при возможном варианте выборов в Украине", - добавил экс-депутат Рады.При этом эксперт подчеркнул, что у Свириденко нет опыта управления государством."Ну и это не надо. Она, по сути, зиц-председатель. Она реально будет отвечать за то, что потом будут расследовать и будут спрашивать, почему было подписано вот такое коррупционное постановление правительства. Это ручка Ермака. Он сказал - она выполнила. Отвечать кто будет? Понятно, тот, кто подписал", - заключил Олейник.Депутат Верховной Рады Анна Скороход подтвердила, что Свириденко является любимицей Ермака, поэтому за нее проголосуют, хоть она и недотягивает до соответствующей должности."Про предложение Свириденко, скорее всего, Рада проголосует. Свириденко пойдет на место Шмыгаля, Шмыгаль на место (министра обороны Украины Рустема) Умерова, Умеров едет (послом) в Америку. У нас если кого надо куда-то послать, их отправляют послами. Свириденко - любимица Ермака. Мы должны понимать, что если ее выбрал Андрей Борисович Ермак, то она будет премьер-министром. Хотим мы этого или не хотим, за нее проголосуют", - сказала Скороход в эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция".Скороход отметила, что за кандидатуру Свириденко голосовать не намерена, потому что осведомлена о ее работе, в том числе со слов американских партнеров.Кроме прочего, Скороход назвала минобороны Украины "импотентным органом", который не взаимодействует с ВСУ и не решает важные вопросы по обороне."Минобороны – импотентный орган, об этом говорят не только военные, но и уважаемые люди. Нет нормальной работы между министерством обороны и ВСУ. Много вопросов, которые не решаются. ВСУ не выполняет многие решения минобороны... Сказать что (министр обороны Украины Рустем) Умеров был сильным министром – это ложь. Сказать, что человек (Денис Шмыгаль – ред.), не имеющий опыта в этой сфере, будет хорошо выполнять задачи – нет", - сказала Скороход.Тот же Олейник сыронизировал, что если Шмыгаль возглавит министерство обороны страны, его назначат и главой делегации Украины на переговорах с Россией, но в самих переговорах от этого ничего не поменяется, кроме того, что Шмыгаль будет в костюме.При этом он отметил, что Украина может как повысить уровень участия в переговорах, так и понизить, или вообще начать игнорировать переговорный процесс."Они получают директивы каждый раз на переговоры. Вот последняя была директива Зеленского - никаких вопросов по территориям, "буду только решать, и точка". Вот им рассказывают, что они должны сказать. Если они выйдут за рамки, а Шмыгаль очень дисциплинированный. Мы же видели, мы его не слышали практически как премьера, то, понятно, что будет наказание", - заключил Олейник.Подробнее о переговорах - в материале Представитель МИД Украины объяснил, зачем Киев на самом деле участвует в переговорах с Россией на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250715/bryatsayuschiy-oruzhiem-tramp-zverstva-vsu-priznanie-uspekhov-vs-rf-glavnoe-na-ukraine-na-utro-15-iyulya-1065248760.html

https://ukraina.ru/20250714/nakanune-groznogo-zayavleniya-ukrainu-nakachivayut-oruzhiem-glavnoe-na-utro-14-iyulya-1065204250.html

https://ukraina.ru/20250714/sbu-ubila-grazhdan-azerbaydzhana-pribytie-kelloga-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-14-iyulya-1065215463.html

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Сергей Зуев

хроники, спецоперация, эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы украины, мид, минобороны