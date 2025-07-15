Дмитрий Суслов: Трампу нужна не победа России, а "заморозка" конфликта на Украине
11:00 15.07.2025 (обновлено: 11:03 15.07.2025)
© Фото : Public domain
© Фото : Public domain
Президент США Дональд Трамп не намерен допускать ни победы России на Украине, ни выполнения требований Киева — вместо этого он продвигает сценарий "заморозки" конфликта. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Когда Трамп говорил о том, что намерен закончить войну на Украине, он никогда не заявлял, что это будет на российских условиях. Он не говорил, что готов поддержать Россию в ее стремлении одержать победу", — подчеркнул Суслов.
Эксперт отметил, что позиция США сводится к компромиссу, который не устроит ни Москву, ни Киев. "Такой сценарий не дает Киеву возможности отвоевать утерянные территории и вступить в НАТО, и не позволяет Москве устранить первопричины конфликта", — пояснил он.
Трамп, по словам политолога, добивается "собственной победы" — формального перемирия без политического урегулирования. "Заморозка конфликта — триумф Трампа, а победа России на Украине — его поражение, которого он, естественно, не хочет допустить", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Ростислава Ищенко Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.
14 июля, 19:57Станислав Стремидловский: Трамп на 50 дней развязал себе руки по Украине, чтобы разобраться с ЕвросоюзомНе украинский конфликт сейчас грозит проблемами Евросоюзу, а тарифная война Трампа и действия Трампа, которые раскалывают ЕС по основным линиям, считает эксперт по вопросам европейской политики информационного агентства REX Станислав Стремидловский.
Подписывайся на