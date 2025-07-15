https://ukraina.ru/20250715/dmitriy-suslov-trampu-nuzhna-ne-pobeda-rossii-a-zamorozka-konflikta-na-ukraine-1065257173.html

Дмитрий Суслов: Трампу нужна не победа России, а "заморозка" конфликта на Украине

Дмитрий Суслов: Трампу нужна не победа России, а "заморозка" конфликта на Украине - 15.07.2025 Украина.ру

Дмитрий Суслов: Трампу нужна не победа России, а "заморозка" конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп не намерен допускать ни победы России на Украине, ни выполнения требований Киева — вместо этого он продвигает сценарий "заморозки" конфликта. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-07-15T11:00

2025-07-15T11:00

2025-07-15T11:03

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Эксперт отметил, что позиция США сводится к компромиссу, который не устроит ни Москву, ни Киев. "Такой сценарий не дает Киеву возможности отвоевать утерянные территории и вступить в НАТО, и не позволяет Москве устранить первопричины конфликта", — пояснил он.Трамп, по словам политолога, добивается "собственной победы" — формального перемирия без политического урегулирования. "Заморозка конфликта — триумф Трампа, а победа России на Украине — его поражение, которого он, естественно, не хочет допустить", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Ростислава Ищенко Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250714/1065234244.html

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