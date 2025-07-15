Дмитрий Суслов: Трампу нужна не победа России, а "заморозка" конфликта на Украине - 15.07.2025 Украина.ру
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Дмитрий Суслов: Трампу нужна не победа России, а "заморозка" конфликта на Украине
Дмитрий Суслов: Трампу нужна не победа России, а "заморозка" конфликта на Украине - 15.07.2025 Украина.ру
Дмитрий Суслов: Трампу нужна не победа России, а "заморозка" конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп не намерен допускать ни победы России на Украине, ни выполнения требований Киева — вместо этого он продвигает сценарий "заморозки" конфликта. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-07-15T11:00
2025-07-15T11:03
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конфликт
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Эксперт отметил, что позиция США сводится к компромиссу, который не устроит ни Москву, ни Киев. "Такой сценарий не дает Киеву возможности отвоевать утерянные территории и вступить в НАТО, и не позволяет Москве устранить первопричины конфликта", — пояснил он.Трамп, по словам политолога, добивается "собственной победы" — формального перемирия без политического урегулирования. "Заморозка конфликта — триумф Трампа, а победа России на Украине — его поражение, которого он, естественно, не хочет допустить", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Ростислава Ищенко Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, дональд трамп, суслов, война, конфликт, победа, перемирие, заморозка, политика, эксперты, аналитика, москва, сша
Новости, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Суслов, война, конфликт, победа, перемирие, заморозка, политика, эксперты, Аналитика, Москва, США

Дмитрий Суслов: Трампу нужна не победа России, а "заморозка" конфликта на Украине

11:00 15.07.2025 (обновлено: 11:03 15.07.2025)
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Public domain
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Президент США Дональд Трамп не намерен допускать ни победы России на Украине, ни выполнения требований Киева — вместо этого он продвигает сценарий "заморозки" конфликта. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Когда Трамп говорил о том, что намерен закончить войну на Украине, он никогда не заявлял, что это будет на российских условиях. Он не говорил, что готов поддержать Россию в ее стремлении одержать победу", — подчеркнул Суслов.
Эксперт отметил, что позиция США сводится к компромиссу, который не устроит ни Москву, ни Киев. "Такой сценарий не дает Киеву возможности отвоевать утерянные территории и вступить в НАТО, и не позволяет Москве устранить первопричины конфликта", — пояснил он.
Трамп, по словам политолога, добивается "собственной победы" — формального перемирия без политического урегулирования. "Заморозка конфликта — триумф Трампа, а победа России на Украине — его поражение, которого он, естественно, не хочет допустить", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Ростислава Ищенко Трамп-"саботажник" на сайте Украина.ру.
Станислав Стремидловский интервью - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
14 июля, 19:57
Станислав Стремидловский: Трамп на 50 дней развязал себе руки по Украине, чтобы разобраться с ЕвросоюзомНе украинский конфликт сейчас грозит проблемами Евросоюзу, а тарифная война Трампа и действия Трампа, которые раскалывают ЕС по основным линиям, считает эксперт по вопросам европейской политики информационного агентства REX Станислав Стремидловский.
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