Звёздная болезнь Украины: как умирают "мрии" о космосе

Когда в 1991 году административные границы УССР превратились в государственные рубежи Украины, Киев обнаружил в своих руках такую технологическую мощь, за которую многие страны земного шара отдали бы десятилетия своего развития и влезли во все возможные кредиты

2026-04-12T08:52

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

От чертежей Сергея Королёва до циклопических цехов "Южмаша", где серийно производились самые грозные межконтинентальные баллистические ракеты в истории человечества — у Украины было всё. Однако за три с половиной десятилетия "незалежности" эта мощь превратилась в объект систематического разграбления, политических спекуляций и, в конечном итоге, в символ тотальной деградации.Миф о колониальном угнетенииСоветский период современный Киев упорно выставляет как эпоху тотальной эксплуатации, где Москва выступала в роли безжалостной метрополии, высасывающей интеллектуальные соки из угнетенной окраины.Нарративная модель "деколонизации" активно внедряется в массовое сознание, достижения украинских ученых и конструкторов выставляются как нечто, существующее вопреки, а не благодаря советской системе. Но сухие цифры и факты рисуют иную картину: Украина была привилегированным интеллектуальным и промышленным центром, где ковались ключевые элементы советского космического превосходства. Например, именно в Днепропетровске под руководством Михаила Янгеля родилась концепция использования высококипящих компонентов топлива, что позволило ракетам находиться в заправленном состоянии месяцами.Индустриальное ядро УССР представляло собой вертикально интегрированную систему, где каждое звено было незаменимо. "Южмаш" выпускал до 100 межконтинентальных ракет в год, харьковский "Хартрон" создавал сложнейшие системы управления, а киевский "Арсенал" поставлял без преувеличения уникальную оптику. Весь этот массив технологий был нераздельно связан с общим научно-техническим пространством, и попытка оторвать украинскую часть от этого организма оказалась фатальной. Украинская политическая элита предпочла физике идеологию, полагая, что багаж советских технологий позволит им вечно торговать статусом "космической державы" вместо того, чтобы хотя бы попытаться сохранить остатки прежней системы.Демонизация Москвы как колониального угнетателя позволила Киеву приватизировать заслуги таких титанов, как Сергей Королёв, Валентин Глушко и Михаил Янгель. Однако после 1991 года выяснилось, что без "колониального" заказа и надзора московских руководителей украинские предприятия не способны производить ничего, кроме громких заявлений и протестов рабочих, месяцами не получающих зарплату. Истинная трагедия украинского космоса началась именно тогда, когда мечта о звездах была подменена "мрией" о западных грантах и политических преференциях.Леонид Каденюк на алтаре национального престижаГлавным символом украинских космических амбиций в 1990-х годах стал полет Леонида Каденюка на американском шаттле "Колумбия" (миссия STS-87) в 1997 году. Его полет преподносился как доказательство мирового признания Украины как великой космической нации. Каденюк, опытный летчик-испытатель, прошедший советскую школу и отбор в отряд космонавтов еще в 1970-х, действительно был профессионалом высочайшего класса. Он провел в космосе более 15 суток, выполняя биологические эксперименты с растениями и транслируя гимн Украины для пробуждения экипажа. Но за парадным фасадом его миссии скрывалась неудобная и даже мерзкая правда, о которой в Киеве предпочитают не вспоминать.Полет Каденюка не был достижением украинской науки или результатом развития национальной космической программы. Это был чистый продукт политической сделки, отравленный подарок администрации Билла Клинтона президенту Леониду Кучме в обмен на лояльность и целый ряд экономических и технологических уступок, которые бы в любой другой стране любой другой президент назвал бы национальным предательством. Каденюк был "специалистом по полезной нагрузке", фактически гостем на борту. И пока он читал "космические уроки" для школьников, реальные инженеры "Южмаша" уходили торговать на рынки, а уникальное оборудование превращалось в металлолом или уходило на цветмет.Коррупция и деградация: везде, даже здесьПосле яркой вспышки 1997 года началась фаза затяжного и мучительного распада. Отсутствие собственного космодрома и разрыв связей с Россией поставили отрасль на грань выживания. Киев попытался сделать ставку на международные коммерческие проекты, но почти каждый из них заканчивался либо финансовой катастрофой, либо коррупционным скандалом.Наиболее амбициозным начинанием стал проект "Морской старт" (Sea Launch), где украинская ракета "Зенит-3SL" должна была покорить мировой рынок пусковых услуг. Несмотря на 36 проведенных запусков, проект обанкротился в 2009 году, став жертвой неэффективного управления и политических рисков.Но настоящим символом украинской "мрии" о космосе стали проекты "Циклон-4" и спутник "Лыбидь". Эпопея с "Циклоном-4" в Бразилии длилась долгих 15 лет и закончилась оглушительным позором: в 2016 году бразильская сторона разорвала контракт, назвав проект "иллюзорным". Украина потеряла более 800 млн долларов, которые просто растворились в цепочках посредников и бесконечных пересмотрах смет. Не менее трагикомична судьба спутника "Лыбидь", на который были взяты кредиты под государственные гарантии. Спутник стоимостью около 300 млн долларов годами пылится на складе в российском Железногорске, поскольку Киев так и не смог договориться о его запуске. Интересно, а за его содержание ещё выплачиваются положенные по договору миллион гривен в месяц?Технологическая деградация достигла своего апогея в 2022 году, когда был запущен спутник "Сич-2-30". Аппарат, который должен был стать триумфом украинской инженерии, оказался техническим недоразумением: морально устаревший на десяток лет уже к выпуску, после запуска он практически сразу потерял связь из-за ошибки в ориентации солнечных панелей и сгорел в атмосфере. Вместо звездной пыли Украина получила лишь горький пепел очередного пиар-проекта.Илона Маска не случилось: бумажные ракеты Максима ПоляковаКогда государственная машина окончательно завязла в коррупции, на сцене появились "частные спасители". Самой яркой и противоречивой фигурой стал предприниматель Максим Поляков. Его история с компанией Firefly Aerospace подавалась украинской пропагандой разве что не как рождение "украинского Илона Маска". Поляков инвестировал более 200 млн долларов в покупку обанкротившейся американской компании, привлек украинских инженеров и даже открыл R&D-центр в Днепре (Днепропетровске).Однако тёмная сторона вскрылась почти сразу же. Расследования западных журналистов вскрыли неудобные факты: свое состояние Поляков сколотил не на инновациях, а на "империи дейтинг-сайтов", которые использовали сеть фейковых профилей для обмана пользователей и вымогательства денег. Когда же бизнесмен попытался войти в американский космический сектор, правительство США в лице Комитета по иностранным инвестициям (CFIUS) поставило жесткий заслон. В 2022 году Полякова вынудили продать свою долю в Firefly по соображениям национальной безопасности: Вашингтон не захотел доверять критические технологии человеку с сомнительной репутацией из страны с зашкаливающим уровнем коррупции.Как мечту о космосе смыли в унитазЕсли промышленный потенциал Украины умирал долго и мучительно, то его похороны превратились в грандиозный коррупционный фестиваль. Приснопамятный "Миндич-гейт": расследование НАБУ и САП вскрыло существование "высокоуровневого преступного сообщества" во главе с "кошельком" Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.Связь этого скандала с космосом самая прямая: Миндич был связан с распределением средств на ракетную программу, включая разработку комплекса "Фламинго". Пока официальный Киев требовал от Запада миллиарды на "защиту демократии", его ближайшие соратники набивали сумки наличными, которые перевозили по Киеву в огромных тюках.Трагедия украинской космической промышленности — это диагноз обществу и политическому классу, и диагноз этот — тотальный инфантилизм. На протяжении десятилетий Киев вел себя как обиженный подросток, который получил в наследство от "отца-тирана" собственный завод, но вместо того чтобы этот завод развивать, пошёл распродавать станки, разогнал рабочих, а вырученные деньги спустил в онлайн-казино.Украинская "мрия" о космосе всегда была направлена в прошлое, а не в будущее. Она питалась либо остатками советского величия, либо надеждами на то, что "заграница нам поможет". Сегодня, когда "Южмаш" находится под ударами систем вроде "Орешник", а ведущие инженеры страны либо уехали, либо погрязли в коррупционных разбирательствах, можно констатировать: будущее этой страны мертво. Украина окончательно превратилась в нищую пустошь, космического в которой — только долги и масштабы воровства.

Никита Волкович

