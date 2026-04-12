Российский космос: светлое прошлое, тёмное настоящее и неопределённое будущее

Не хотелось бы сгущать краски в 35-ю годовщину первого полёта человека в космос, но ситуация в мире кризисная во всех отношениях, и этот кризис проявляется в самых разных сферах. В частности – в космосе, где СССР и Россия долгое время занимали лидерские позиции. Впрочем, уже тогда не всё было однозначно…

2026-04-12T07:44

Начнём сначала – 4 октября 1957 года СССР решительно опередил США в запуске первого искусственного спутника Земли. США отстали довольно существенно – первый успешный запуск команда Вернера фон Брауна осуществила 31 января 1958 года. Отрыв 4 месяца! Даже если бы успешным оказался проект Vanguard (а он окончился провалом – полёт ракеты "Авангард" продолжался 2 секунды), отрыв всё равно составил бы два месяца.И тем не менее – для программ, которые развиваются годами (а задание на создание ракеты большой дальности было дано за семь лет до запуска спутника), несколько месяцев – не столь уж большой срок. К тому же у США были намного лучшие стартовые условия – они получили значительную часть документации немецкой ракетной программы, вывезли немалую часть участвовавших в ней инженеров, да и финансовые возможности у США были лучше… Скорее всего, это и подорвало американские позиции – расслабились.Так или иначе, но прецедент 1957 года был во многом случайным. Сам Сергей Королёв на тот момент полагал, опираясь на недостаточные данные разведки, что он идёт с американцами нос к носу и даже перенёс запуск спутника на более раннюю дату, боясь опоздать (вообще пуск был приурочен к годовщине Октябрьской революции).Выиграл СССР и в гонке с пилотируемым космическим полётом, однако тут отрыв был ещё меньше – Юрий Гагарин взлетел 12 апреля, а Алан Шеппард – 5 мая. Причём хорошо известно, что Шеппард мог полететь и раньше Гагарина – фон Браун просто не считал, что полёт достаточно подготовлен. Но здесь элемент случайности был ещё более значительным.А вот лунную гонку СССР проиграл вчистую – советские космонавты на Луну вообще не попали. Причём американцы поймали Советский Союз на той особенности, в которой мы по умолчанию считались более сильными – они сумели мобилизовать силы на одном проекте. В СССР же решили поиграть в конкуренцию и распылили силы*. Кроме того, были допущены несколько существенных ошибок – например, слишком долго решался вопрос, лететь ли на химическом или ядерном двигателе. Ну а когда американцы на Луну высадились, особого смысла становиться вторыми уже не было. Кстати, мы и сейчас не уверены, что человечеству так уж нужна база на Луне – разве что с теми же целями, с которыми проводилась высадка.В дальнейшем США и СССР шли примерно вровень, нося каждый свои рога.Советский Союз продолжал развивать уже оправдавшие себя технические решения. И правда – на настоящий момент носители семейства Р-7 совершили порядка 2000 запусков, из которых более 97% стали успешными. Лепо ль искать добра от добра?При этом многочисленные, в том числе – довольно интересные проекты многоразовых космических кораблей реализованы не были. Построен был только один "Буран", причём запускавшийся вдогонку за американскими Space Shuttle и подозрительно на него похожий, хотя технически система "Буран-Энергия" от Space Shuttle отличается очень существенно, хотя бы тем, что "Энергия" – универсальный носитель.У американцев же эта программа стала причиной отставания в более традиционной пилотируемой космонавтике и закончилась двумя катастрофами, в которых погибло 14 человек (при том, что всего в пилотируемых полётах погибло 18).Распад СССР болезненно ударил по российской космонавтике, но привёл и к существенным изменениям в космонавтике американской – сокращение военных расходов привело к перераспределению финансовых потоков в коммерческий сектор. Косвенным плодом приватизации гражданского космоса стал Илон Маск.Впрочем, тут надо отметить, что проект Маска псевдочастный – фактически технические решения пришли к нему из государственного сектора. Проектов у Маска было много, выстрелил же только Starlink – даже медийно раскрученная Tesla устойчиво убыточна и выживает за счёт механизмов, подозрительно напоминающих схемы МММ, которые без поддержки Госдепа вряд ли сработали бы. Однако у такой системы есть свои преимущества – большая эффективность управления и скорость принятия решений.Какой же итог сейчас?А сейчас итог такой – российская спутниковая группировка составляет всего около 300 аппаратов, в то время как группировка только Starlink – свыше 10 000. Это разница на ДВА ПОРЯДКА. Конечно, спутники Маска сравнительно небольшие (260 кг) и узкоспециализированные, но роль, которую играет предоставляемая ими система связи во время войны на Украине описывалась неоднократно.Российскую группировку спутников связи нового поколения "Рассвет" начали формировать только в текущем году – отставание на 8 лет! Причём перспективы российского аналога пока непонятны, но маловероятно, чтобы мы могли повторить маркетинговый успех Маска. Скорее всего система останется чисто военной, но со всеми исходящими из этого ограничениями.В то время, когда Маск экспериментировал с многоразовыми ракетами (там, кстати, не всё однозначно, хотя само по себе направление представляется перспективным) и запускал Starlink, у нас впервые в истории на орбите был снят художественный фильм. Нет, идея классная и Юлия Пересильд – превосходная актриса (нам кажется, этим достоинства фильма исчерпываются, но мы не настаиваем), но эта отличная рекламная акция нужна была вместе, а не вместо "Рассвета". В условиях же уже очевидного отставания выбор приоритетов "Роскосмоса" оптимальным не кажется.Отставание это возникло, кстати, отнюдь не только благодаря "святым девяностым", а ещё и в силу особенностей, которые неоднократно уже демонстрировала Россия и СССР – мы можем делать открытия и отлично производить штучно-уникальную продукцию. В полном соответствии с народной мудростью – "зато мы делаем ракеты и покоряем Енисей, а что касается балета, так впереди планеты всей". Енисей у нас один, прима-балерина в любом случае штучный продукт, а вот когда речь пошла не о десятках спутников, а о тысячах… С масштабированием у нас не очень. Только за счёт качества – сравните "Лады" с отнюдь не безупречной продукцией китайского автопрома.Что же дальше? А дальше непонятно.У России есть масса наработок, и мы можем вполне догнать и перегнать Америку в вопросах производства штучно-уникальной продукции, вроде того же орбитального ядерного буксира "Зевс" (появления полётного образца изначально предполагалось в 2022-23 годах, сейчас – в 2030-м).Мы будем догонять США в наращивании спутниковой группировки, хотя этот путь тупиковый – догнать догоняя никого и никому ещё не удавалось. Тут рассчитывать можно только на кризис в США, но его последствия обраткой ударят и по России. Пока технические решения, которые позволили бы спрямить дистанцию, не просматриваются, но, может, мы просто чего-то не знаем. Предложения создать базу на Луне и слетать на Марс и Венеру способом изменить ситуацию с коммерческим использованием космоса не выглядят в любом случае.Это не говоря о том, что сейчас делом всенародной важности объявлено вовсе не освоение космоса, а борьба с ВПН, победа в которой надёжно похоронит российскую индустрию IT. Кстати, все помнят, что "Луна-25" не смогла совершить мягкую посадку из-за ошибки в программе?Вывод из всего сказанного очевидный – чтобы вернуть себе позиции в космосе, мы должны опять стать первыми. Мы это не то чтобы любим, но умеем и практикуем. Нужна только правильная расстановка приоритетов.*Справедливости ради надо сказать, что и тогда, и позже конкуренция конструкторских бюро была скорее полезна, хотя лучшие проекты не обязательно шли в серию.Об отце американского лидерства в космосе можно прочитать в статье Елены Мурзиной "Илон Маск: гениальный шоумен или великий американский мошенник"

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

