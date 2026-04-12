Российский космос: светлое прошлое, тёмное настоящее и неопределённое будущее
Не хотелось бы сгущать краски в 35-ю годовщину первого полёта человека в космос, но ситуация в мире кризисная во всех отношениях, и этот кризис проявляется в самых разных сферах. В частности – в космосе, где СССР и Россия долгое время занимали лидерские позиции. Впрочем, уже тогда не всё было однозначно…
Начнём сначала – 4 октября 1957 года СССР решительно опередил США в запуске первого искусственного спутника Земли. США отстали довольно существенно – первый успешный запуск команда Вернера фон Брауна осуществила 31 января 1958 года. Отрыв 4 месяца! Даже если бы успешным оказался проект Vanguard (а он окончился провалом – полёт ракеты "Авангард" продолжался 2 секунды), отрыв всё равно составил бы два месяца.
И тем не менее – для программ, которые развиваются годами (а задание на создание ракеты большой дальности было дано за семь лет до запуска спутника), несколько месяцев – не столь уж большой срок. К тому же у США были намного лучшие стартовые условия – они получили значительную часть документации немецкой ракетной программы, вывезли немалую часть участвовавших в ней инженеров, да и финансовые возможности у США были лучше… Скорее всего, это и подорвало американские позиции – расслабились.
Так или иначе, но прецедент 1957 года был во многом случайным. Сам Сергей Королёв на тот момент полагал, опираясь на недостаточные данные разведки, что он идёт с американцами нос к носу и даже перенёс запуск спутника на более раннюю дату, боясь опоздать (вообще пуск был приурочен к годовщине Октябрьской революции).
Выиграл СССР и в гонке с пилотируемым космическим полётом, однако тут отрыв был ещё меньше – Юрий Гагарин взлетел 12 апреля, а Алан Шеппард – 5 мая. Причём хорошо известно, что Шеппард мог полететь и раньше Гагарина – фон Браун просто не считал, что полёт достаточно подготовлен. Но здесь элемент случайности был ещё более значительным.
А вот лунную гонку СССР проиграл вчистую – советские космонавты на Луну вообще не попали. Причём американцы поймали Советский Союз на той особенности, в которой мы по умолчанию считались более сильными – они сумели мобилизовать силы на одном проекте. В СССР же решили поиграть в конкуренцию и распылили силы*.
Кроме того, были допущены несколько существенных ошибок – например, слишком долго решался вопрос, лететь ли на химическом или ядерном двигателе. Ну а когда американцы на Луну высадились, особого смысла становиться вторыми уже не было. Кстати, мы и сейчас не уверены, что человечеству так уж нужна база на Луне – разве что с теми же целями, с которыми проводилась высадка.
В дальнейшем США и СССР шли примерно вровень, нося каждый свои рога.
Советский Союз продолжал развивать уже оправдавшие себя технические решения. И правда – на настоящий момент носители семейства Р-7 совершили порядка 2000 запусков, из которых более 97% стали успешными. Лепо ль искать добра от добра?
При этом многочисленные, в том числе – довольно интересные проекты многоразовых космических кораблей реализованы не были. Построен был только один "Буран", причём запускавшийся вдогонку за американскими Space Shuttle и подозрительно на него похожий, хотя технически система "Буран-Энергия" от Space Shuttle отличается очень существенно, хотя бы тем, что "Энергия" – универсальный носитель.
First artificial Earth satellite
У американцев же эта программа стала причиной отставания в более традиционной пилотируемой космонавтике и закончилась двумя катастрофами, в которых погибло 14 человек (при том, что всего в пилотируемых полётах погибло 18).
Распад СССР болезненно ударил по российской космонавтике, но привёл и к существенным изменениям в космонавтике американской – сокращение военных расходов привело к перераспределению финансовых потоков в коммерческий сектор. Косвенным плодом приватизации гражданского космоса стал Илон Маск.
Впрочем, тут надо отметить, что проект Маска псевдочастный – фактически технические решения пришли к нему из государственного сектора. Проектов у Маска было много, выстрелил же только Starlink – даже медийно раскрученная Tesla устойчиво убыточна и выживает за счёт механизмов, подозрительно напоминающих схемы МММ, которые без поддержки Госдепа вряд ли сработали бы. Однако у такой системы есть свои преимущества – большая эффективность управления и скорость принятия решений.
Какой же итог сейчас?
А сейчас итог такой – российская спутниковая группировка составляет всего около 300 аппаратов, в то время как группировка только Starlink – свыше 10 000. Это разница на ДВА ПОРЯДКА. Конечно, спутники Маска сравнительно небольшие (260 кг) и узкоспециализированные, но роль, которую играет предоставляемая ими система связи во время войны на Украине описывалась неоднократно.
Российскую группировку спутников связи нового поколения "Рассвет" начали формировать только в текущем году – отставание на 8 лет! Причём перспективы российского аналога пока непонятны, но маловероятно, чтобы мы могли повторить маркетинговый успех Маска. Скорее всего система останется чисто военной, но со всеми исходящими из этого ограничениями.
В то время, когда Маск экспериментировал с многоразовыми ракетами (там, кстати, не всё однозначно, хотя само по себе направление представляется перспективным) и запускал Starlink, у нас впервые в истории на орбите был снят художественный фильм.
Нет, идея классная и Юлия Пересильд – превосходная актриса (нам кажется, этим достоинства фильма исчерпываются, но мы не настаиваем), но эта отличная рекламная акция нужна была вместе, а не вместо "Рассвета". В условиях же уже очевидного отставания выбор приоритетов "Роскосмоса" оптимальным не кажется.
Отставание это возникло, кстати, отнюдь не только благодаря "святым девяностым", а ещё и в силу особенностей, которые неоднократно уже демонстрировала Россия и СССР – мы можем делать открытия и отлично производить штучно-уникальную продукцию. В полном соответствии с народной мудростью – "зато мы делаем ракеты и покоряем Енисей, а что касается балета, так впереди планеты всей". Енисей у нас один, прима-балерина в любом случае штучный продукт, а вот когда речь пошла не о десятках спутников, а о тысячах… С масштабированием у нас не очень. Только за счёт качества – сравните "Лады" с отнюдь не безупречной продукцией китайского автопрома.
Что же дальше? А дальше непонятно.
У России есть масса наработок, и мы можем вполне догнать и перегнать Америку в вопросах производства штучно-уникальной продукции, вроде того же орбитального ядерного буксира "Зевс" (появления полётного образца изначально предполагалось в 2022-23 годах, сейчас – в 2030-м).
Мы будем догонять США в наращивании спутниковой группировки, хотя этот путь тупиковый – догнать догоняя никого и никому ещё не удавалось. Тут рассчитывать можно только на кризис в США, но его последствия обраткой ударят и по России. Пока технические решения, которые позволили бы спрямить дистанцию, не просматриваются, но, может, мы просто чего-то не знаем. Предложения создать базу на Луне и слетать на Марс и Венеру способом изменить ситуацию с коммерческим использованием космоса не выглядят в любом случае.
Это не говоря о том, что сейчас делом всенародной важности объявлено вовсе не освоение космоса, а борьба с ВПН, победа в которой надёжно похоронит российскую индустрию IT. Кстати, все помнят, что "Луна-25" не смогла совершить мягкую посадку из-за ошибки в программе?
Вывод из всего сказанного очевидный – чтобы вернуть себе позиции в космосе, мы должны опять стать первыми. Мы это не то чтобы любим, но умеем и практикуем. Нужна только правильная расстановка приоритетов.
*Справедливости ради надо сказать, что и тогда, и позже конкуренция конструкторских бюро была скорее полезна, хотя лучшие проекты не обязательно шли в серию.
