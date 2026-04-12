Партия АдГ выступает за ужесточение политики в отношении беженцев и сближение с Россией

Немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступает за сокращение социальных выплат для украинцев, ограничение их статуса беженцев и переориентацию внешнеполитического курса в сторону сближения с Россией. Об этом 12 апреля сообщает Financial Times

2026-04-12T09:32

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Украинским беженцам в Германии, возможно, стоит готовиться к изменениям: партия "АдГ предлагает ужесточить миграционную политику и пересмотреть подходы к поддержке Киева. Как сообщает Financial Times, рейтинг партии уже достигает 25–27%, что позволяет ей входить в число ведущих политических сил страны.Среди ключевых инициатив АдГ — сокращение социальных выплат для украинцев, лишение их возможности получать статус беженца и стимулирование возвращения на родину. Партия также выступает за ужесточение правил пребывания, усиление депортационной политики и снижение поддержки Украины. Одновременно АдГ предлагает наладить отношения с Россией.В 2026 году в Германии пройдут земельные выборы, которые, по мнению аналитиков, могут существенно повлиять на политический курс страны и расстановку сил в Бундестаге.23 марта сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в интервью сербскому изданию "Политика" заявила, что достижение мира в Европе невозможно без участия России. По её словам, западные страны на протяжении четырёх лет игнорировали эту реальность.

