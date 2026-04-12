Партия АдГ выступает за ужесточение политики в отношении беженцев и сближение с Россией - 12.04.2026 Украина.ру
Партия АдГ выступает за ужесточение политики в отношении беженцев и сближение с Россией
Партия АдГ выступает за ужесточение политики в отношении беженцев и сближение с Россией - 12.04.2026 Украина.ру
Партия АдГ выступает за ужесточение политики в отношении беженцев и сближение с Россией
Немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступает за сокращение социальных выплат для украинцев, ограничение их статуса беженцев и переориентацию внешнеполитического курса в сторону сближения с Россией. Об этом 12 апреля сообщает Financial Times
2026-04-12T09:32
2026-04-12T09:32
Украинским беженцам в Германии, возможно, стоит готовиться к изменениям: партия "АдГ предлагает ужесточить миграционную политику и пересмотреть подходы к поддержке Киева. Как сообщает Financial Times, рейтинг партии уже достигает 25–27%, что позволяет ей входить в число ведущих политических сил страны.Среди ключевых инициатив АдГ — сокращение социальных выплат для украинцев, лишение их возможности получать статус беженца и стимулирование возвращения на родину. Партия также выступает за ужесточение правил пребывания, усиление депортационной политики и снижение поддержки Украины. Одновременно АдГ предлагает наладить отношения с Россией.В 2026 году в Германии пройдут земельные выборы, которые, по мнению аналитиков, могут существенно повлиять на политический курс страны и расстановку сил в Бундестаге.23 марта сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в интервью сербскому изданию "Политика" заявила, что достижение мира в Европе невозможно без участия России. По её словам, западные страны на протяжении четырёх лет игнорировали эту реальность. Подробнее в материале Зеленский пытается уломать Запад на мир "без подарков" для РФ. Хроника событий на 13:00 23 мартаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин встретил Пасху в храме Христа Спасителя. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
германия
украина
Украина.ру
новости, россия, германия, украина, украина.ру, бундестаг, financial times
Новости, Россия, Германия, Украина, Украина.ру, Бундестаг, Financial Times

Партия АдГ выступает за ужесточение политики в отношении беженцев и сближение с Россией

09:32 12.04.2026
 
Немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступает за сокращение социальных выплат для украинцев, ограничение их статуса беженцев и переориентацию внешнеполитического курса в сторону сближения с Россией. Об этом 12 апреля сообщает Financial Times
Украинским беженцам в Германии, возможно, стоит готовиться к изменениям: партия "АдГ предлагает ужесточить миграционную политику и пересмотреть подходы к поддержке Киева. Как сообщает Financial Times, рейтинг партии уже достигает 25–27%, что позволяет ей входить в число ведущих политических сил страны.
Среди ключевых инициатив АдГ — сокращение социальных выплат для украинцев, лишение их возможности получать статус беженца и стимулирование возвращения на родину. Партия также выступает за ужесточение правил пребывания, усиление депортационной политики и снижение поддержки Украины. Одновременно АдГ предлагает наладить отношения с Россией.
В 2026 году в Германии пройдут земельные выборы, которые, по мнению аналитиков, могут существенно повлиять на политический курс страны и расстановку сил в Бундестаге.
23 марта сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в интервью сербскому изданию "Политика" заявила, что достижение мира в Европе невозможно без участия России. По её словам, западные страны на протяжении четырёх лет игнорировали эту реальность.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
