https://ukraina.ru/20250715/bryatsayuschiy-oruzhiem-tramp-zverstva-vsu-priznanie-uspekhov-vs-rf-glavnoe-na-ukraine-na-utro-15-iyulya-1065248760.html

Бряцающий оружием Трамп, зверства ВСУ, признание успехов ВС РФ. Главное на Украине на утро 15 июля

Бряцающий оружием Трамп, зверства ВСУ, признание успехов ВС РФ. Главное на Украине на утро 15 июля - 15.07.2025 Украина.ру

Бряцающий оружием Трамп, зверства ВСУ, признание успехов ВС РФ. Главное на Украине на утро 15 июля

Трамп считает, что РФ победит в украинском конфликте, но переходит на язык ультиматума. Российские военные уничтожают противника и технику, ВСУ не оставляют попыток атаковать. МО Японии в докладе признало успехи россиян на фронте

2025-07-15T09:20

2025-07-15T09:20

2025-07-15T10:49

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В последние недели президент США Дональд Трамп демонстрирует неожиданный поворот в своей политике по отношению к конфликту на Украине. Если ранее его риторика была направлена на дистанцирование от Киева, то теперь Трамп выражает разочарование в действиях РФ, рассматривает новые санкции и готовится выделить Украине значительную военную помощь.Так, накануне Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100 процентов и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.После этого газета Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома уточнила, что планы президента США ввести пошлины коснутся покупателей российских нефти, газа и других энергоносителей.Также в понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву и восполнят свои запасы за счет новых закупок у Вашингтона.Politico пишет, что страны НАТО были в замешательстве после этого заявления президента США."Пока неясно, насколько распланированы эти меры, и военные чиновники, и союзники - все выразили некоторую растерянность в течение нескольких часов после... пресс-конференции (на которой Трамп заявил о плане поставок - ред.)", - говорится в публикации.По словам чиновников из стран НАТО, их еще полностью не проинформировали об этом плане, и они точно не знают, каким образом их страны будут в нем участвоватьГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News отметил, что предназначенное для Украины оружие США будет сначала поступать в Европу, а не напрямую Киеву, поскольку заплатят за него именно европейцы."Это является вопросом того, кто платит… Европейцы активизировались, взяв на себя ответственность за оплату этого оружия", - объяснил Рютте.Он заверил, что НАТО обеспечит логистику данных военных поставок, чтобы от них была максимальная польза."НАТО хорошо разбирается в логистике. Поэтому доставляться оружие на Украину будет так, чтобы оно использовалось максимально эффективно. Упаковано в упаковки, которые действительно полезны и максимально эффективны", - добавил генсек.При этом постоянный представитель Вашингтона при НАТО Мэттью Уитакер объяснил военную помощь Вашингтона Киеву желанием Трампа помочь экономике США."Очевидно, что президент Трамп является мастером заключения сделок. Я думаю, что он разглядел здесь возможность не только создать рабочие места в центральной части Америки, производя системы вооружения. Я видел некоторые из этих производственных предприятий, например в Лиме, штат Огайо, где производят танки. Я думаю, что здесь есть реальная возможность помочь экономике США", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.Уитакер добавил, что в результате Штаты будут помогать Украине и "Европа за это заплатит".В то же время газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома пишет, что Трамп считает, что Россия победит в украинском конфликте, - вопрос в том, сколько времени это займет.Источник подчеркнул, что у России, в частности, более крупная экономика и армия, чем у Украины.Два высокопоставленных чиновника американской администрации выступили с утверждением, что новые меры Трампа были вызваны якобы безразличием России к попыткам заключить мирное соглашение, добавляет издание. Также эти два чиновника отметили, что европейские лидеры стратегически удовлетворили требования Трампа к Европе, в частности, по дополнительным расходам в несколько миллиардов на коллективную оборону.Сам Трамп заявил, что "не заканчивает иметь дело" с российским лидером Владимиром Путиным, хотя и "разочарован" в нем. По словам американского президента, он четыре раза полагал, что сможет добиться сделки с Россией.При этом, когда Трампа спросили о доверии российскому лидеру, тот подчеркнул, что практически никому не доверяет.В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что язык ультиматума и бряцание оружием не добавит авторитета Трампу."Говорить языком ультиматума, санкций, бряцать оружием и поставлять его откровенным террористам в лице режима Зеленского не добавляет авторитета и уважения американскому президенту", - сказал Рогов.По его словам, американским элитам пора принять тот факт, что время единоличного доминирования США в мире прошло."Пора вести более взвешенную и ответственную внешнюю политику, учитывая многополярность международной политической системы", - сказал Рогов.Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает, что Трамп лавирует и пытается получить какой-то результат, чтобы выдать за свою победу."Грозит нам вторичными санкциями, но при этом не спешит принимать закон о драконовских 500-процентных пошлинах, который пропихивают русофобы в конгрессе. Раздвоение личности? Нет, он просто лавирует и пытается получить хоть какой-то результат, чтобы выдать за свою победу. С кем-то другим это, возможно, сработает, но не с нами", - написал парламентарий в своем телеграм-канале.Депутат считает, что обещания Трампа быстро "закончить войну на Украине" оказались "дешевым популизмом"."Многомиллиардные военные контракты, а не мир – вот что на самом деле волнует Трампа. Он винит во всем Байдена, но продолжает его дело, и эта война становится уже войной Трампа", - считает парламентарий."Что касается заявлений о "жестких пошлинах" через 50 дней или других сроков, то лично у меня ощущение, что эти цифры придумывает не сам Трамп, а искусственный интеллект. Вместе с генератором случайных чисел. Россия, безусловно, примет угрозы во внимание, но на ход и цели СВО это не повлияет", - заключил он.Зверства и провалы ВСУВо вторник с утра на территории Украины раздаются взрывы. В частности они гремят в подконтрольном ВСУ Херсоне, Кировограде (украинское название — Кропивницкий), Кривом Роге в Днепропетровской области и Николаеве. Также взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье.Ночью Вооруженные силы России нанесли массированные удары по целям на Украине с применением БПЛА "Герань", поразили цели в Шостке, Кировограде, Харькове и Николаеве.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, они пять раз за минувшие сутки обстреляли ДНР, выпустив восемь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины."Две вооруженные атаки - на Горловском направлении... Одна вооруженная атака - на Шахтерском направлении... Две вооруженные атаки - на Енакиевском направлении", - перечислили в управлении.Поступили сведения о двух пострадавших мирных жителях.Детский сад и жилые дома получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников по городскому округу Енакиево.Также украинские операторы БПЛА в Сумской области целенаправленно атаковали FPV-дронами двух женщин, просивших помощи у ВС РФ, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировка войск "Север" с позывным "Изя"."(Мы - ред.) при полёте (на БПЛА - ред.) в Сумской области (сопровождали - ред.) штурмовой отряд... В деревне, наблюдая как ведется бой, где позиция боевиков ВСУ, я обнаружил мирных жителей, которые просили, чтобы их вывели, помогли", — сказал "Изя".По его словам, при приближении дрона к одному из домов он заметил двух женщин с рукописной табличкой.Он пояснил, что украинские дроновые расчеты намеренно нанесли удар по людям из-за того, что гражданские обратились за помощью к российским военным."После мы увидели, что одна девушка успела отбежать, а вторая женщина упала", - добавил он.Собеседник агентства добавил, что его сослуживцы все же пытались спасти женщин от атаковавших их дронов ВСУ."Сбрасывали сети (на атакующие дроны ВСУ — ред.) — это специальные сети с магнитиками", - сказал боец.Операторы БПЛА подтвердили, что таким образом еще несколько украинских дронов были уничтожены рядом с домом.Преимущество ВС РФМинобороны Японии в ежегодном докладе – Белой книге обороны за 2025 год — отметило разработку в России всех видов нового оружия и увеличение армии."Россия, провозглашающая "сильное государство", продвигала разработку и оснащение новых вооружений всех видов, но после начала вторжения на Украину произошла ориентация на численное увеличение личного состава и реорганизацию и укрупнение войск", - говорится в докладе.Ведомство не обошло вниманием и появление на вооружении России "Орешника".В разделах Белой книги, посвященных России, фотография фрагментов "Орешника" стала единственным новым фото. Отмечается, что после того, как Украина впервые провела атаку по российской территории с использованием предоставленных западными странами ATACMS, "в тот же день атаки" Россия внесла изменения в свою ядерную доктрину.Тема "Орешника" поднимается и в главе о российских вооружениях."В ноябре 2024 года президент Путин объявил о применении ракеты средней дальности нового типа "Орешник" на Украине и настаивал, что разработка ракет малой и средней дальности является ответной мерой в отношении США, которые ведут разработку и размещение таких ракет. В декабре того же года президент Путин заявил о возможности размещения "Орешника" в Белоруссии в конце 2025 года, а также на расширенном заседании руководства министерства обороны в том же месяце заявил о его промышленном производстве", - отмечается в докладе.Что касается ВСУ, в том же докладе Япония отмечает большое число случаев дезертирства в украинской армии, а также повторяет тезис прошлого года о способности России, несмотря на санкции, долго сохранять боевую мощь."Кроме того, проблемой стало дезертирство солдат, в прошлом году из заново созданной 155-й механизированной бригады (ВСУ – ред.) дезертировало большое количество военнослужащих", - отмечается в докладе.В белой книге подчеркивается, что это заставило Владимира Зеленского подписать указ об амнистии для тех, кто добровольно вернется в часть."Вот таким образом на Украине есть трудности с обеспечением личного состава", - подчеркивает МО Японии.Ведомство также признало, что США, Великобритания и часть европейских стран в июне 2024 года разрешили Украине наступление на приграничные районы России с использованием своего оружия.Об этом говорится в новой, появившейся только в этом году главе о "продвижении России на востоке Украины и в Харьковской области и о наступлении Украины на приграничные районы России"."Отмечается, что в июне 2024 года США, Великобритания и часть европейских стран в связи с наступлением (РФ - ред.) в Харьковской области разрешили Украине наступление на приграничные районы на территории России с использованием переданного каждой страной оружия, за исключением ракет большой дальности", - говорится в подразделе "Наступление войск Украины на приграничные районы России и расширение захваченной территории на востоке армией России".Отмечается, что Зеленский в феврале 2025 года хотел использовать атакованные районы Курской области для размена.В то же время министерство особо отмечает в качестве новых тенденций рост частоты военного взаимодействия России и Китая и развитие военного сотрудничества РФ и КНДР.Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.Подробнее об успехах россиян - в материале Оттесняют ВСУ, бьют по целям врага, ликвидируют наемников: успехи ВС РФ на сайте Украина.ру.

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хроники, эксклюзив, спецоперация, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир рогов, вооруженные силы украины, нато, вс рф, атака, удары, взрыв