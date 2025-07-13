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ВС РФ ночью ударили по Украине дронами и ракетами
ВС РФ ночью ударили по Украине дронами и ракетами - 13.07.2025 Украина.ру
ВС РФ ночью ударили по Украине дронами и ракетами
Российские "Герани" в ночь на воскресенье ударили по целям в оккупированных Доброполье и Славянске (ДНР), а также нанесли удары по Шостке Сумской области, передает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-13T09:32
2025-07-13T09:32
2025-07-13T09:32
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"Герани" поражают цели в Харьковской области. <...> "Герани" бьют по целям во Львовской области. <...> "Искандеры" нанесли удар по целям в Днепропетровской области", - говорится в постах канала.Кроме прочего, накануне в Харькове разбушевалась непогода: мощный шторм сопровождался молниями и ураганным ветром, срывающим крыши с домов. Местные каналы сообщали о крупном пожаре в районе Харьковского тракторного завода — предположительно, горел объект энергетической инфраструктуры."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Комплексы "Искандер" представляют собой семейство высокоточных оперативно-тактических ракетных систем, разработанных в России. Основные модификации — "Искандер-М" и "Искандер-К". Комплекс принят на вооружение в 2006 году и способен поражать цели на дальности до 500 км (с возможностью увеличения). Его ключевые особенности — мобильность, сверхзвуковая скорость полета ракет, а также возможность преодоления комплексов ПРО противника."Искандер" считается одним из самых эффективных комплексов в своем классе благодаря высокой точности и разнообразию боевых частей (кассетные, фугасные, проникающие, электронно-магнитные). Он может нести как обычные, так и ядерные заряды. Система активно эксплуатируется в российской армии, а ее экспортная версия ("Искандер-Э") поставляется в ряд стран. В ходе СВО на Украине "Искандеры" применялись для ударов по критической инфраструктуре и военным объектам.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, донецкая народная республика
ВС РФ ночью ударили по Украине дронами и ракетами
Российские "Герани" в ночь на воскресенье ударили по целям в оккупированных Доброполье и Славянске (ДНР), а также нанесли удары по Шостке Сумской области, передает телеграм-канал Украина.ру
"Герани" поражают цели в Харьковской области. <...> "Герани" бьют по целям во Львовской области. <...> "Искандеры" нанесли удар по целям в Днепропетровской области", - говорится в постах канала.
Кроме прочего, накануне в Харькове разбушевалась непогода: мощный шторм сопровождался молниями и ураганным ветром, срывающим крыши с домов. Местные каналы сообщали о крупном пожаре в районе Харьковского тракторного завода — предположительно, горел объект энергетической инфраструктуры.
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
Комплексы "Искандер" представляют собой семейство высокоточных оперативно-тактических ракетных систем, разработанных в России. Основные модификации — "Искандер-М" и "Искандер-К". Комплекс принят на вооружение в 2006 году и способен поражать цели на дальности до 500 км (с возможностью увеличения). Его ключевые особенности — мобильность, сверхзвуковая скорость полета ракет, а также возможность преодоления комплексов ПРО противника.
"Искандер" считается одним из самых эффективных комплексов в своем классе благодаря высокой точности и разнообразию боевых частей (кассетные, фугасные, проникающие, электронно-магнитные). Он может нести как обычные, так и ядерные заряды. Система активно эксплуатируется в российской армии, а ее экспортная версия ("Искандер-Э") поставляется в ряд стран. В ходе СВО на Украине "Искандеры" применялись для ударов по критической инфраструктуре и военным объектам.
Следите за новостями на сайте Украина.ру
.