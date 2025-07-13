https://ukraina.ru/20250713/kak-ozhivaet-donbass-volnovakha--gorod-podnyatyy-iz-ruin-1065142966.html

Как оживает Донбасс: Волноваха – город, поднятый из руин

Как оживает Донбасс: Волноваха – город, поднятый из руин - 13.07.2025 Украина.ру

Как оживает Донбасс: Волноваха – город, поднятый из руин

Перед поездкой в Волноваху я решил навести справки о городе, о котором будет мой репортаж. Просматривая Википедию и прочие информационные порталы, читаю, что в 2022 году, в ходе начала СВО, город был разрушен на 90%.

2025-07-13T08:59

2025-07-13T08:59

2025-07-13T08:59

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Заранее представляя себе, что по прошествии трёх лет многое восстановлено, всё же я рассчитываю увидеть здесь многочисленные руины, пустоши, разрушения. Мне есть с чем сравнивать, так как я часто бывал в городе ещё до начала боевых действий. Какой запомнилась мне довоенная Волноваха?Это был небольшой тихий городок, очень уютный и какой-то родной. Уже на въезде вас встречали зажиточные, очень благоустроенные частные дома старой застройки с невероятным количеством цветов в палисадниках. Дальше был автовокзал, памятник-танк, патриархальная улица Ленина, застроенная старыми двухэтажками из белого кирпича, множество магазинов, рынок и совсем рядом с улицей знаменитый железнодорожный вокзал, построенный ещё до революции. Он был необычен всем: старинная архитектура, железнодорожные пути, проходящие впереди и сзади здания.Вообще, всё, что связано здесь с железной дорогой, имеет огромное, можно без преувеличения сказать, градообразующее значение. Волноваха была основана именно как железнодорожная станция в 1881 году в ходе строительства Екатерининской железной дороги, которая связала уголь Донбасса и железную руду Криворожского бассейна в единый производственный цикл, давая возможность ещё и вывозить промышленную продукцию к морю.До 2014 года около половины работающих жителей Волновахи были заняты в сфере обслуживания железнодорожного транспорта. Волноваха всегда была не только крупным железнодорожным узлом, но и одним из центров пищевой промышленности Донецкой области.Жарким июньским утром я выехал в Волноваху, ожидая, повторюсь, увидеть совсем иную картину. Уже на въезде было приятно узнать тот самый ухоженный частный сектор с многочисленными цветами. Совсем не видно никаких разрушенных или заброшенных домов. Очень быстро подъезжаю к знаменитой локации Волновахи: памятнику-танку времён ВОВ. Рядом с ним был автовокзал. От него ничего не осталось, только площадка. Всё было разрушено в феврале–марте 2022 года.Двигаемся дальше по улице Ленина в сторону городской администрации. Никаких следов былой разрухи не видно. Они, конечно, есть, но только если присматриваться. Вот дом, обтянутый баннером, ждёт своей реставрации, где-то следы от осколков, но улица абсолютно жилая, ухоженная, все дома отреставрированы, утеплены, с красивыми фасадами. Но я же слышал, что этих двухэтажек на ул. Ленина нет, разрушены. А они есть. Справа и слева множество работающих магазинов, торговых точек.Подъезжаем к зданию администрации Волновахского округа. Удивлению нет предела: напротив – небольшой и очень ухоженный сквер. Старые побелённые деревья, новые лавочки, парковые украшения. Про себя отмечаю, что, если бы я не знал, куда приехал, ни за что не поверил бы, что этот город был разрушен ещё совсем недавно. Везде жизнь, на улицах множество людей, на дорогах плотный транспортный поток.Первая запланированная встреча – с главой Волновахского муниципального округа Константином Александровичем Зинченко. Он первый и единственный руководитель округа после ухода украинской власти из города. Знакомимся. Глава округа интересуется, почему мы называемся Украина.ру? Объясняю, рассказываю историю создания сайта. После знакомства начинаем наш разговор.О чём можно говорить с руководителем округа, который его восстанавливал? Конечно, о реставрациях, стройках, ремонтах. Я не скрываю, что просто потрясён масштабами и скоростью восстановления. Я-то думал, увижу руины, посреди которых возводятся очагово новые дома, а город живой, с небольшими царапинами. Цитирую Википедию, спрашиваю, действительно ли город был разрушен на 90%? Глава меня поправил, назвав цифру в 85%."После окончания боевых действий из семи школ осталось четыре. Эти четыре школы мы восстановили. В остальных были оборудованы украинские опорные пункты. Они пострадали так, что их пришлось снести. Но нет худа без добра, благодаря нашему шефу, Ямало-Ненецкому автономному округу, в третьей школе сделали новый прекрасный спортивный комплекс, восстановили стадион. Сейчас это не просто школа, но и центр притяжения нашего юного поколения для занятий спортом", – рассказывает глава округа.На мой вопрос о состоянии жилого фонда, его восстановлении, Константин Александрович ответил, что жилой фонд Волновахи состоит как из многоквартирных домов, так и из индивидуального жилого фонда. По их восстановлению ситуация немного отличается друг от друга."Из многоквартирных домов 18 строений были полностью разрушены, и их пришлось снести. 137 зданий осталось, хотя практически каждый дом пострадал от боевых действий. Благодаря помощи России восстановили все дома, тепловой контур, везде подали воду, газ, электричество.Что касается частных жилых домов, то 5700 строений пострадали от обстрелов (цифра не только по Волновахе, но и по всему муниципальному округу). За это время многие дома уже полностью восстановлены. Разработаны планы восстановления не только близлежащих населённых пунктов, но и Угледара.Те люди, у которых было полностью разрушено жильё, согласно постановлению ГКО №175 от 2022 года, имели право получать либо денежную компенсационную выплату, либо новое жильё. Действовало оно до августа 2023 года. Основная часть людей получила новое жильё, а построили новые дома Ямал, Челябинская область и Минстрой России. У нас осталось 45 семей, которые не хотят получать денежные выплаты, а хотят получить только жильё. По согласованию с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа и главой ДНР мы закладываем 2 дома, которые будут строиться как компенсационное жильё (ул. Ленина, д. 30А и д. 9Б). Планируем, что 48 квартир, которые будут в этих домах, закроют тему компенсационного многоквартирного жилья в Волновахе. С 2023 года у нас действует постановление №61-1. Согласно ему, компенсационное жильё не предоставляется, а компенсация за утраченное и повреждённое жильё предоставляется в виде денежных средств. Также выплачивается компенсация за повреждённое имущество", – рассказывает подробности градоначальник.Мы уточняем, все ли восстановили свои частные дома и получили компенсацию?Константин Александрович нам рассказал, что ещё с 2022 года действует программа по самостоятельному восстановлению жилья. В Волноваху завезли все необходимые строительные материалы с помощью Ямала и Челябинской области. Окна изготавливаются и устанавливаются отдельно. Человек пишет заявление, его рассматривают, а потом бесплатно выдают и завозят всё необходимое для самостоятельного строительства или ремонта.Кроме этого, есть другая программа. Человек пишет заявление на получение компенсационных выплат. Роскадастр оценивает процент разрушения и согласно нормативам получает денежную компенсацию. Если разрушения до 50% – это одна цена, свыше 50% – другая. Уже выплачено больше 2 млрд рублей по всем этим программам.По третьей программе из местного бюджета Волновахи выделяются средства на восстановление домов для социально незащищённых слоёв населения. По этой программе было восстановлено 30 домов только в 2024 году. С августа выделяют новые средства, и будет восстановлено уже 62 дома исключительно за счёт местного бюджета Волновахского округа. Внутри ремонт делать не будут, но всё, что касается теплового контура (это крыши, стены, окна), то всё за свои деньги сделает округ.Я не мог не спросить о людях, которые жили до 2022 года и живут сейчас. До начала боевых действий в городе жило около 22 тыс. человек, а сейчас проживает около 14 тыс. человек.Серьёзнейшие разрушения понесли учреждения здравоохранения. В городе было 2 больницы, и сейчас уже работают тоже 2 больницы. О впечатлениях от посещения одной из них расскажу ниже. Благодаря помощи Российской Федерации были восстановлены все медицинские учреждения. Для врачей выделена 41 квартира, но проблема нехватки кадров стоит очень остро. Эту проблему помогает решать тот же Ямал. Уже 3 года в Волновахе работают врачи-ямальцы разных специальностей. Постоянно 10–12 врачей, вахтовым методом, приезжают на помощь местным врачам. Несмотря ни на что, практически все медработники, которые работали до 2022 года, работают и сейчас. Оборудование, которое поставлено в больницы, во многом уникально, и его раньше никогда не было.Волноваха – это прежде всего железнодорожный узел. Несмотря ни на что, железнодорожную инфраструктуру удалось сохранить. Все службы продолжают свою работу: станция, вагонное и локомотивное депо, железнодорожное полотно готово к эксплуатации. Гудки тепловозов уже слышны и как бы говорят: "Мы живы и готовы к работе в любой момент!" Пока всё только на тепловозной тяге, машинисты вспомнили старую, но такую родную технику, и бегут составы на юг – Мариуполь, Мелитополь. Пассажирского сообщения пока нет, опасно. Были случаи, когда дроны целились по кабинам машинистов.В округ заходят российские инвесторы. Работают все карьеры. Добывают щебень, дорогие белые глины (сырьё для фарфора, фаянса). Зашёл инвестор на Владимирский огнеупорный комбинат, Донской химико-металлургический комбинат. Волноваха была и будет крупным логистическим центром, здесь также восстанавливается дорожная инфраструктура. Планируется построить комбинат по производству газобетона.Говоря о Волновахе, нельзя не вспомнить, что это всегда был самый большой сельскохозяйственный район Донецкой области. Муниципальному округу удалось сохранить стадо крупного рогатого скота. Работают 2 крупные птицефабрики. Планируют запустить ещё 2 птицефабрики, новый инвестор готов вложить около 1 млрд рублей в производство.На вопрос о безработице мэр отвечает отрицательно. Округ постоянно участвует в ярмарке вакансий, работает Центр занятости. Проблема в нехватке специалистов, а не наоборот. Очень нужны врачи, учителя, квалифицированные рабочие. Если говорить о численности населения не только Волновахи, но и всего муниципального округа, то около половины жителей ещё не вернулись домой, а значит, есть нехватка трудоспособного населения.Особо главу беспокоит вопрос состояния дорог. Боевые действия нанесли огромный ущерб дорожному хозяйству, но всё это время осуществляется постоянный капитальный ремонт дорог. Первостепенную помощь и в этом оказывает тот же Ямал и Челябинская область. Должны сказать, что там, где мы ездили, мы видели вполне приличные дороги. Наверное, мэр говорил о более малых дорогах, которые примыкают к основным. Только в прошлом году по Волновахе отремонтировано 14 км дорог. Планируют отремонтировать объездную вокруг Волновахи, чтобы весь грузопоток пустить вокруг города.Удалось запустить все 14 маршрутов общественного транспорта, которые существовали раньше в городе. Волновахе передал 4 новых автобуса Ямал и 12 автобусов Министерство транспорта РФ. Запустили даже маршрут, которого не было. Кстати, новый маршрут подвозит людей прямо к Пенсионному фонду. Все населённые пункты муниципального округа связаны друг с другом автобусным сообщением. Особая гордость главы – это наличие валидаторов в общественном транспорте. Даже в более крупных городах они далеко не везде установлены. Ямал обеспечил всех муниципальных водителей специальной формой.Все храмы города полностью восстановлены и открыты для прихожан. На территории округа есть знаменитый Никольский монастырь. Волноваха помогла им со стройматериалами для ремонта. Церкви были сильно повреждены боевыми действиями. Храм, расположенный рядом с вокзалом, был в руинах. Там сгорело всё, а 2 иконы остались целыми.В городе работают ПСБ, мобильные отделения Сбера, готовится зайти ВТБ. Работают банкоматы, снять и перевести деньги не составляет проблемы. Торговля продуктами питания, промышленными товарами есть повсеместно. На ул. Ленина мы видели огромный выбор продающегося нового электротранспорта: велосипедов, самокатов, скутеров.В конце беседы Константин Александрович Зинченко предлагает показать город, чтобы его слова не казались только словами. Нас согласилась сопровождать помощник градоначальника Светлана Леонидовна Стародуб.Знакомство с городом начинаем с осмотра новых многоквартирных домов по улице Менделеева. Всё время, пока мы добираемся, смотрим по сторонам. Удивлению нет предела. Как, неужели это тот самый город, который 3 года назад был разрушен на 85%? Да, кое-где посечённые осколками дома, новый шифер напоминает о том, что старые крыши были разбиты. Кое-где встречаются частные дома, которые ещё не восстанавливали. Светлана Леонидовна объясняет, что это те дома, чьи хозяева выехали и не обращались за получением помощи в восстановлении.Останавливаемся возле роскошного детского садика, своим уровнем ремонта выше, чем практически все садики, которые мы когда-либо видели. Делаем фото, но тут же появляется охрана и вежливо просит удалить снимки. Только узнав, что мы гости главы округа, разрешают и дальше провести съёмку. Вообще, с фото- и видеосъёмкой в городе строго. Без разрешения никому не советую ничего снимать – прифронтовой город, хоть и линия фронта сравнительно далеко.И вот мы уже на улице Менделеева. Новые дома находятся на бывшем пустыре. Всё сделано добротно, с хорошим вкусом, во дворе отличная детская площадка. В соседнем дворе погиб в 2022 году Герой России В. Жога. Рядом установлен памятный знак.После осмотра едем к отреставрированному зданию техникума. Отреставрировано всё: здание, территория вокруг, новые деревья, цветы. Совсем рядом станция переливания крови, как и везде – отличный ремонт. Внутрь не проходим, верим на слово, что всё оборудовано по последнему слову техники. По дороге видим также отлично отреставрированную больницу, но время есть только на посещение одной из двух больниц города, поэтому ограничиваемся внешним осмотром.Останавливаемся возле памятника паровозу, дальше осматриваем город пешком. Услышав, что мне покажут музыкальную школу, я ничего особого увидеть не ожидал. За кованым забором старое здание, классический ремонт фасада под клинкерный кирпич. Да, всё с большим вкусом сделано. Тут вышел приветливый пожилой человек и пригласил пройти внутрь. Уже с порога моему изумлению нет предела. Ощущение, что попал в какой-то старинный дворянский особняк начала XX века. На втором этаже концертный зал. Всё на высочайшем уровне. Всё! Дорогой рояль, дорогая красивая мебель, элегантные занавески, кованые перила на лестнице. Везде в этом здании столичный шик. Автор этих строк сам учился в музыкальной школе, но ничего подобного видеть за жизнь не приходилось. Кто бы мог подумать, что подобное увидим в Волновахе! А всё это Ямало-Ненецкий автономный округ.Через дорогу от музыкальной школы находится единственный в городе МФЦ. Перед ним памятник двум белым медведям. Здесь тоже Ямал. Входим, охранник по личной инициативе пошёл за директором. К нам вышла молодая женщина. Знакомимся. Ирина Леонтьевна Имша показывает, каким было здание в 2022 году. Этой теме посвящён стенд на входе. Обслуживание на столичном уровне. Хорошая мебель, ремонт, множество сотрудников принимает такое же множество людей. Получение документов – всё как везде. Ирина Леонтьевна показывает нам детскую комнату со множеством инвентаря. Короткое интервью – всё хорошо, работы много, но жалоб нет. Только бы не было боевых действий.Последняя наша локация – это городская больница Волновахского муниципального округа. Когда мы подъехали к воротам больницы, то я сразу понял, что об этом объекте можно рассказывать очень долго. Не видел я такой больницы нигде и никогда. Нас встретила заместитель главврача, а в прошлом главный врач больницы Ирина Михайловна Панасенко. Главный врач занят. Нас проводят к другому заместителю главврача – Юрию Юрьевичу Юриченко. Нас встречает ещё молодой человек. Юрий Юрьевич из Москвы, приехал в Волноваху полтора года назад помогать возрождать здравоохранение. Ещё проходя по коридорам, изумляемся, неужели такое может быть в Волновахе? Всё по последнему слову техники, везде очень дорогой ремонт, нам рассказывают о новейшем медицинском оборудовании, которого в Волновахе никогда не было. КТ, маммограф…Юрий Юрьевич показывает палаты, современные койки, реанимацию. Всё повергает в изумление – не видел я такого. Как и музыкальная школа, так и эта больница. Если бы не знал, куда я приехал, то подумал бы, что нахожусь в больнице Сануправления Кремля, в "Шарите" или в израильской клинике. Такого видеть не приходилось. Те больные, которых мы встречали, – это простые пожилые люди.Нас долго не отпускали, рассказывали, объясняли. Вспоминали, как в 2022 году прятались от бомбёжек не только врачи и пациенты, но и простые горожане. В больнице был не только вместительный подвал, но и собственная скважина. Показали, где готовили еду на кострах. Не хотелось уходить от этих простых и очень добрых людей, влюблённых в своё дело. Уже на выходе нам сказали, что главная проблема – это нехватка кадров. Просили, чтобы помнили, что больница – это не только здание, врачи и оборудование, но и обслуживающий персонал: санитарки, уборщицы, люди рабочих профессий, от которых тоже многое зависит, а зарплаты у них, ну очень скромные.Прощаемся с Волновахой, с нашим гидом Светланой Леонидовной Стародуб. Степное солнце припекает уже во всю, как оно печёт летом только на юге. В хорошем настроении возвращаемся в Донецк. По обе стороны дороги везде поля, и так до самого Донецка, их нет только в населённых пунктах, которые мы проезжаем. Удачи тебе, Волноваха!Читайте также: Бизнес в Донбассе восстанавливается. Но есть проблемы

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Чаленко

эксклюзив, волноваха, россия, донецкая область, шарите, втб