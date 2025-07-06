https://ukraina.ru/20250706/biznes-v-donbasse-vosstanavlivaetsya-no-est-problemy-1064748977.html

Бизнес в Донбассе восстанавливается. Но есть проблемы

Бизнес в Донбассе восстанавливается. Но есть проблемы - 06.07.2025 Украина.ру

Бизнес в Донбассе восстанавливается. Но есть проблемы

Донбасс ассоциируется, прежде всего, с тяжелой промышленностью: шахтами, металлургическими заводами, рудниками, коксохимом, машиностроением. Это основа донецкой промышленности.

2025-07-06T11:28

2025-07-06T11:28

2025-07-06T11:32

донецкая народная республика

россия

украина

денис пушилин

владимир путин

ринат ахметов

сбербанк

втб

"шахтер"

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057700813_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_abcf7bdd817e3ea05111461b2610a959.png

При Украине одна Донецкая область давала 20% ВВП страны. Она же приносила и 20% валютной выручки Украины, а вместе с Днепропетровской и Запорожской областями – половину. Инвестиции в нее шли из 60 стран мира. Донецкая область была в то время регионом-донором.Увы, за период с 2014 по 2022 год - за время войны, а также экономической блокады со стороны Украины и отсутствия признания молодой республики со стороны России - многое пришло в упадок. Наполняемость её бюджета напрямую стала зависеть от Российской Федерации.Российские инвестиции в возрождение ДНРПосле присоединения к России осенью 2022 года регион постепенно начинает возрождаться. При этом президент Владимир Путин во время недавнего совещания в Кремле по развитию новых регионов поставил следующую задачу: Новороссия, в том числе и Донбасс, к 2030 году должна выйти по всем экономическим и социальным показателям (по уровню жизни людей) на общероссийский уровень.Поэтому уже сейчас, начиная с момента вхождения в состав РФ, российское правительство вкладывает большие деньги в инфраструктуру ДНР – так с 2022 года отремонтировано 1500 км автомобильных дорог. До конца 2025 года будет реконструировано еще 800 км. После этого акцент перенесут на восстановление муниципальных дорог. Таких объемов дорожного строительства Республика ранее не видела. Поэтому чтобы закрыть ее потребность в гранитном щебне, необходимом для реконструкции дорог, глава ДНР Денис Пушилин подписал соглашение о восстановлении крупного Тельмановского карьера. В развитие производства там будет вложено 600 млн. рублей.По данным спикера Народного Совета ДНР Константина Кузьмина, в июне этого года руководство Республики привезло с Петербургского международного экономического форума 54 млдр. рублей инвестиций. На территории региона уже работают такие крупные российские банки, как ПСБ, Сбербанк, ВТБ.К слову, "Аэрофлот" будет поддерживать футбольную команду "Шахтер", которая заменила собой уехавший на Украину "Шахтарь" Рината Ахметова.Девелоперы приступают к строительству в Донецке, где с весны прошлого года прекратились ежедневные обстрелы, сразу четырех жилых комплексов. Вообще с 2022 года в Новороссии, в том числе и в Донбассе, построено и реконструировано почти 23 тысячи жилых домов, школ, больниц и других гражданских объектов.Среди результатов нынешнего Петербургского международного экономического форума – договоренности о модернизации донецких металлургических и добывающих предприятий и поставках новой коммунальной техники муниципалитетам.Поддержка малого и среднего бизнеса в ДНРПрисоединения ДНР к России, российские инвестиции, как в инфраструктуру, так и в промышленность Республики, государственная поддержка, а также присутствие в регионе большого числа российских военных и гражданских специалистов, получающих свыше 200 тысяч рублей в качестве зарплаты, что является большими деньгами в ДНР, увеличение зарплат и пенсий в целом по региону, подтолкнуло развитие малого и среднего бизнеса.Денис Пушилин привел следующие говорящие цифры: "Общий объем поддержки предпринимательства в республике в 2024 году приблизился к 4 млрд рублей, что положительно отразилось на предпринимательской активности: сегодня в ДНР более 93 тыс. хозяйствующих субъектов и 25 тыс. самозанятых. Это на 22% выше показателей 2023 года"В ДНР действует свободная экономическая зона, есть налоговые преференции. Фонд развития промышленности ДНР выделяет целевые займы, дает гранты, осуществляется лизинг необходимого оборудования и техники. Открылись центры "Мой бизнес": в них граждане ДНР могут оперативно открыть собственное дело и зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.Так по данным Любови Луговой, руководителя донецкого центра "Мой бизнес", на конец 2024 года 57% предприятий приходится на малый и средний бизнес. МСП создает четверть рабочих мест в ДНР. Такой же показатель, по словам Луговой, характерен и в целом по России.Однако определить долю малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте ДНР пока невозможно, так как сейчас происходит становление статистики в рамках российского правового поля, и данных по этому показателю еще нет.Малый и средний бизнес в ДНР с 2014 по 2022 годыМалый и средний бизнес в Республике: розничная торговля, производство, сфера услуг, перевозки.Основными оптовыми поставщиками товаров для людей, работающих в сфере торговли, были до 2014 года Харьков, Одесса, Киев. Поначалу, когда в 2014 году появились первые блок-посты, военные, стоящие там, довольно снисходительно относились к потоку товаров, но в 2017 году Порошенко и Турчинов ввели настоящую торговую блокаду ЛДНР, с мелочными досмотрами и отъемом товаров даже в сумках обычных людей. Украинские товары хоть и поступали на Донбасс, но только контрабандой. Это заставило подавляющее большинство предпринимателей ЛДНР либо закрывать свой бизнес, либо переориентировать его на поставки из РФ.Но и здесь были огромные сложности. Главная- это таможня. Таможня была не только со стороны ДНР-РФ, но и с ЛНР. Получалось, что если товары производились за пределами ДНР, то предпринимателю необходимо было их растаможивать. Т.е. если раньше, например, предприниматель просто покупал на харьковском рынке Барабашово партию одежды и, сделав свою торговую наценку, зарабатывал себе на хлеб, то теперь нужно было заниматься внешнеэкономической деятельностью или покупать все у местных посредников. Закрывались как брендовые магазины, так и просто мелкие предприниматели, которые не смогли преодолеть новые трудности."Я занимался бизнесом в сфере легкой промышленности с начала нулевых. Бизнес развивался. В 2014 году еще удавалось легально доставлять товары из Киева. С 2015 года провозил все сам, мелкими партиями. Прибыли едва хватало, чтобы свести концы с концами. Ездил несколько раз в Иваново, пытался возить текстиль из "города невест", но очень сложная логистика, две таможни очень быстро отбили у меня всякую охоту менять поставщиков. Так продолжалось до пандемии. Она окончательно похоронила мой бизнес",- делится своими воспоминаниями Алексей Ш., бизнес которого закрылся в 2020 году.Малый бизнес после 2022 годаСитуация полностью изменилась после присоединения ЛДНР к России. Уже в конце 2023 года была ликвидирована таможня, что открыло новые возможности для всех предпринимателей региона. Началась регистрация предприятий по российским законам."Безусловно, нам сейчас стало значительно легче. Я занимаюсь торговлей продуктами питания, овощами и фруктами на одном из рынков Донецка. Еще недавно я закупала товары с дополнительными расходами, связанными с уплатой всевозможных таможенных сборов, а теперь я могу, не задумываясь, закупать с/х продукцию в любом регионе России.Единственным критерием для меня является себестоимость и логистика. О всякой таможне, проверках мы давно забыли. Я вожу огромное количество товаров из Херсонской области, с которой с 2014 по 2022 годы я даже не мечтала сотрудничать",- делится с нами Маргарита Н., хозяйка нескольких точек по торговле овощами и фруктами на рынках Донецка.Беседуя с предпринимателями, которые работают в абсолютно разных сферах малого бизнеса, нам все жаловались только на одно: введение кассовых аппаратов. Да, те бизнесмены, у которых стабильно высокие обороты, могут себе позволить купить кассовый аппарат, оплачивать его обслуживание и даже нанять бухгалтера, который будет обслуживать увеличившийся документооборот, но ведь это могут себе позволить далеко не все.На одном из рынков Донецка, мы поговорили и с закрывающими свой бизнес предпринимателями."Я уже на пенсии, с 2016 года начала свой небольшой бизнес - торговля кондитерскими изделиями. Работала и в ковид, и под бомбардировками Донецка, но сейчас нас поставили перед фактом: устанавливать кассовый аппарат или закрываться. Руководители рынка просто не подпишут новый договор аренды с предпринимателем, у которого нет кассового аппарата.Стоит он десятки тысяч рублей, после его установки, резко возрастет документальная нагрузка, ответственность и штрафы за возможные ошибки. У меня уже не то здоровье и возраст. Я решила закрыться. Не хочу новых сложностей в своей жизни. Мой заработок будет уходить в значительной части на расходы, которые будут связаны с установкой этого аппарата. Решение уже окончательное", - поделилась с нами своей проблемой предприниматель Елена Анатольевна М.Когда закончился июнь, мы специально прошли мимо кондитерской лавки этой предпринимательницы, в надежде, что возможно она передумала и продолжила работу. Увы, ее уже не было, товар был вывезен, а на дверях висел замок. Закрылся самый доступный по ценам кондитерский магазин на рынке.Те, кто остались, сейчас торгуют по совершенно иным ценам – они выше. Таких историй сейчас на рынках ДНР много. Тяжело и дорого устанавливать многим эти аппараты. Люди пережили бомбежки, ковид, блокаду, а новых правил не пережили.Совсем другая картина, когда мы беседовали с предпринимателями в сфере обслуживания. Мы поговорили с Сергеем К., владельцем небольшой мастерской по ремонту обуви и кожгалантереи."Я работал и работаю все время, несмотря на блокаду, пандемию, обстрелы. Мой бизнес зависит только от моих рук. Даже в самые тяжелые времена, люди ремонтируют обувь, чинят сумки, замки, делают ключи. После присоединения к России мне стало только легче вести бизнес.Появилась и у нас возможность зарегистрироваться самозанятым. Это очень облегчило мне жизнь. Вся моя бухгалтерия элементарна, доступна любому. Я никуда с отчетами не хожу, все делаю в телефоне, плачу налог и все. Правда, ЕСВ я не плачу, следовательно, пенсия будет минимальная, а добровольно платить нет возможности, так как нет такой прибыли.Кассовые аппараты нас не касаются, налоговое бремя минимальное. Нас больше беспокоит другое. Сейчас много завозят дешевой обуви из Китая. Ее цена, зачастую, едва превышает стоимость ремонта. Из-за этого падает спрос на наши услуги. Дешевую обувь легче выкинуть, чем ремонтировать! А сделать мы ничего не можем. А в остальном, все в порядке!",- рассказал Сергей Александрович.Расспрашиваем его о проверках, коррупции чиновников. Мастер, улыбается и говорит, что забыл о них. Никто его не трогает.Среди положительных моментов: все опрошенные нами предприниматели, отметили, что мараторий на проверки, очень помогает им в работе, но он заканчивается в 2026 году. Наши расспросы о коррупции, плавно переходили на тему маратория на проверки. Нет проверок - нет повода для коррупции. Как будет дальше, покажет время.Что касается малого бизнеса из верхнего сегмента этого класса, т.е. малого бизнеса с наибольшими оборотами, то здесь есть своя специфика.Мы поговорили на эту тему с Надеждой К., которая занимается небольшим производством товаров народного потребления. Здесь было куда больше пессимизма. У Надежды есть наемные работники, которым она платит зарплату, выплачивая за них ЕСВ, налоги и сборы.На наши расспросы о бизнесе, Надежда посетовала, что очень сложно конкурировать с китайскими товарами и большими предприятиями из РФ. Точнее, по качеству может, а вот по себестоимости трудно. Бизнес нашей собеседницы связан с поставками продукции в бюджетные организации.Особые сложности: отсутствие предоплаты. Для того, чтобы произвести большие объемы продукции, необходимо за свой счет ее произвести, отгрузить и дождаться оплаты. Вся эта растянутость резко снижает прибыльность предприятия. Особые расходы связаны с сертификацией. Ее стоимость, зачастую, делает бессмысленным сам процесс производства с точки зрения будущих доходов. К возможности взять кредит предприниматель относится скептически. При тех условиях, на которых банки кредитуют малый бизнес, нет в них никакого смысла, во всяком случае для ее предприятия.Получать помощь фондов поддержки предпринимателей тоже проблематично, прежде всего, из-за сильной бюрократизированности их работы. На вопросы о коррупции, нас ждал такой же ответ, как и от других предпринимателей: пока есть мораторий, произвола чиновников не будет.В завершении статьи о малом предпринимательстве, нельзя обойти такую тему, как пассажирские перевозки. После 2014 года в ЛДНР появился новый класс- перевозчик. Это класс предпринимателей, которые сначала возили людей из ЛДНР на Украину и в Россию и обратно. Это были люди, которые перевозили пассажиров, обходя всевозможные подводные камни.Этот вид малого бизнеса приносил всегда немалые доходы и им стали заниматься многие. Были разработаны особые схемы работы. Еще более доходным этот бизнес стал с началом СВО. Когда было перекрыто всякое сообщение между Украиной и РФ, перевозчики стали возить людей через несколько стран, выстраивая сложные схемы пересадок с одного транспорта в другой.С 2022 года все доски объявлений и интернет пестрели всевозможными предложениями поехать в Европу, Украину и обратно. Оплата за перевозку одного человека исчислялась сотнями долларов и была сопоставима с довоенными ценами на туристические путевки. Люди, работающие в этой сфере малого бизнеса, мало страдают от проблем, которые нам высказывали предприниматели из других сфер.Понятно, что требования по поводу тех же кассовых аппаратов - это как раз то самое, что уже действует в России и что должно уравнять донбасский бизнес с российским, то есть поднять его до общероссийского уровня. Но все-таки, при внедрении не только этой новации, необходимо учитывать уровень, с которого поднимается донбасский бизнес в сравнении с российским, в Донбассе он находится несравненно ниже, а так же традиции, сложившиеся за годы военных действий.При этом почти все предприниматели, с которыми нам удалось переговорить в ходе сбора материала для этой статьи, среди своих пожеланий просили отсрочить введение кассовых аппаратов, продлить мораторий на проверки, упростить систему выдачи кредитов, реально помогать предпринимателям открыть и вести свой бизнес, оградить их и в будущем от произвола чиновников на местах.

донецкая народная республика

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Чаленко

Алексей Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Чаленко

донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, владимир путин, ринат ахметов, сбербанк, втб, "шахтер", эксклюзив