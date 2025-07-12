Помощь на сотни миллионов. Главное на утро 12 июля - 12.07.2025 Украина.ру
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Помощь на сотни миллионов. Главное на утро 12 июля
Помощь на сотни миллионов. Главное на утро 12 июля - 12.07.2025 Украина.ру
Помощь на сотни миллионов. Главное на утро 12 июля
Президент США Дональд Трамп может предоставить Украине пакет помощи на сотни миллионов долларов, сообщили СМИ
2025-07-12T09:58
2025-07-12T10:03
эксклюзив
хроники
дональд трамп
джо байден
олег царев
россия
сша
украина
reuters
politico
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О том, что президент США Дональд Трамп может предоставить Украине пакет помощи на сотни миллионов долларов сообщило издание Politico со ссылкой на источник."По словам двух людей, знакомых с планом, президент Дональд Трамп рассматривает новый пакет военной помощи для Украины стоимостью в сотни миллионов долларов", — отмечалось в публикации.По информации издания, потенциальный пакет помощи подчеркнет внутренние разногласия в администрации американского лидера по вопросу дальнейшей поддержки киевского режима."Деньги поступят из фонда, утвержденного конгрессом в прошлом году при президенте Джо Байдене, который позволяет министерству обороны США изымать оружие из американских военных запасов для Украины", — сообщило издание.При этом, указывало издание, в фонде остаётся ещё около $3,8 млрд.Ранее, в ночь на 11 июля информационное агентство Reuters сообщило о том, что Трамп впервые за свой второй президентский срок сам выделит Украине пакет вооружений. До этого США отправляли поставки, которые одобрил ещё Байден."Трамп впервые направит Украине оружие в рамках президентских полномочий, которыми часто пользовался его предшественник, заявили в четверг два источника​​​. Этот шаг говорит о новом интересе президента к защите Украины", — отмечалось в публикации агентства.Как отмечалось в публикации агентства, оружие для Вооружённых сил Украины возьмут из запасов Пентагона. Стоимость пакета вооружений составит около $300 млн, в него включат ракеты для систем ПРО Patriot и боеприпасы GMLRS для HIMARS/M270 MLRS. При этом, как рассказали источники агентства, окончательное решение по содержанию пакета планировалось принять 10 июля.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв прокомментировал публикацию агентства."Теперь это война Трампа. Президент США собирается выделить Украине дополнительное вооружение примерно на $300 млн, воспользовавшись своими президентскими полномочиями, пишет Reuters. Речь о PDA — Presidential Drawdown Authority — президентское право на сокращение национальных запасов вооружения. Позволяет президенту напрямую распоряжаться уже имеющимися военными запасами США для помощи другим странам в срочном порядке. Ранее этим правом активно пользовался Байден. В отличие от стандартных программ военной помощи, PDA не требует одобрения Конгресса", — отметил Царёв.Он также подчеркнул, что "это первый случай, когда Трамп лично инициирует военную помощь Украине".В другой записи в своём телеграм-канале он отметил, что и за предыдущие поставки оружия Украине также ответственен Трамп."При этом у многих может сложиться иллюзия, будто к предыдущим поставкам Трамп не имел отношения и всё грузилось на Украину исключительно потому, что Байден это оружие выделил, и поэтому оно до сих пор поставляется. Это неправда. Все накладные на отгрузку, акты и приказы на поставки с момента прихода Трампа к власти подписывал либо он лично, либо назначенные им чиновники. Не подписывал бы — оружие не грузилось бы", — указал Царёв.В то же время, как сообщило издание The Economist, выделение Трампом денег не означает, что он поддерживает Украину."Было бы опрометчиво предполагать, что Трамп теперь поддержал идеи Украины. Восстановление военных поставок в лучшем случае означает возвращение к прежнему статусу-кво, когда американская военная поддержка скорее заканчивалась медленно, а не внезапно", — указывалось в публикацииИздание ссылалось на мнение аналитиков, которые заявили, что Трамп не заинтересован в увеличении расходов на Украину, но и не хочет, чтобы она проиграла во время его президентства. Это, по мнению издания, стало бы серьёзным геополитическим поражением для самих США.Позднее другое издание — The Financial Times —сообщило, что Трамп видит во Владимире Зеленском препятствие к заключению мира, а президента России Владимира Путина считает главным партнёром по переговорам.По словам двух высокопоставленных собеседников издания, вовлечённых в переговоры об обороне и безопасности с Вашингтоном, реальных подтверждений того, что Белый дом сейчас более расположен к Украине, чем к России, мало."Западные союзники Украины все еще полагают, что Трамп предрасположен к тому, чтобы видеть в качестве главного партнера по любым переговорам Путина, а Зеленского - важнейшим препятствием к заключению жизнеспособной мирной сделки", — отмечалось в публикации газет со ссылкой на источники.Кроме того, как сообщило издание The Times многие сторонники Трампа выразили обеспокоенность его решением отправить на Украину дополнительное вооружение."Объявление о поставке на Украину дополнительного оружия вызвало возмущение некоторых сторонников, которые заявили, что не голосовали за это", — отмечалось в публикацииКак утверждается, многие сторонники движения MAGA (Make America Great Again — "Сделаем Америку снова великой— Ред.) уже выразили недовольство прямым участием США в конфликте Израиля и Ирана. Поддержка Украины также может вызвать подобные чувства.О коррупции на Украине - в статье Захара Виноградова и Павла Котова "Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины".
https://ukraina.ru/20250711/zaskuchali-po-yanukovichu-itogi-11-iyulya-1065098977.html
https://ukraina.ru/20250711/tsitaty-zelenskogo-na-vstreche-lavrova-i-rubio-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-11-iyulya-1065077292.html
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Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, джо байден, олег царев, россия, сша, украина, reuters, politico, пентагон
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Джо Байден, Олег Царев, Россия, США, Украина, Reuters, Politico, Пентагон

Помощь на сотни миллионов. Главное на утро 12 июля

09:58 12.07.2025 (обновлено: 10:03 12.07.2025)
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP / Jacquelyn Martin
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп может предоставить Украине пакет помощи на сотни миллионов долларов, сообщили СМИ
О том, что президент США Дональд Трамп может предоставить Украине пакет помощи на сотни миллионов долларов сообщило издание Politico со ссылкой на источник.
"По словам двух людей, знакомых с планом, президент Дональд Трамп рассматривает новый пакет военной помощи для Украины стоимостью в сотни миллионов долларов", — отмечалось в публикации.
По информации издания, потенциальный пакет помощи подчеркнет внутренние разногласия в администрации американского лидера по вопросу дальнейшей поддержки киевского режима.
"Деньги поступят из фонда, утвержденного конгрессом в прошлом году при президенте Джо Байдене, который позволяет министерству обороны США изымать оружие из американских военных запасов для Украины", — сообщило издание.
При этом, указывало издание, в фонде остаётся ещё около $3,8 млрд.
Ранее, в ночь на 11 июля информационное агентство Reuters сообщило о том, что Трамп впервые за свой второй президентский срок сам выделит Украине пакет вооружений. До этого США отправляли поставки, которые одобрил ещё Байден.
"Трамп впервые направит Украине оружие в рамках президентских полномочий, которыми часто пользовался его предшественник, заявили в четверг два источника​​​. Этот шаг говорит о новом интересе президента к защите Украины", — отмечалось в публикации агентства.
Как отмечалось в публикации агентства, оружие для Вооружённых сил Украины возьмут из запасов Пентагона. Стоимость пакета вооружений составит около $300 млн, в него включат ракеты для систем ПРО Patriot и боеприпасы GMLRS для HIMARS/M270 MLRS. При этом, как рассказали источники агентства, окончательное решение по содержанию пакета планировалось принять 10 июля.
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Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв прокомментировал публикацию агентства.
"Теперь это война Трампа. Президент США собирается выделить Украине дополнительное вооружение примерно на $300 млн, воспользовавшись своими президентскими полномочиями, пишет Reuters. Речь о PDA — Presidential Drawdown Authority — президентское право на сокращение национальных запасов вооружения. Позволяет президенту напрямую распоряжаться уже имеющимися военными запасами США для помощи другим странам в срочном порядке. Ранее этим правом активно пользовался Байден. В отличие от стандартных программ военной помощи, PDA не требует одобрения Конгресса", — отметил Царёв.
Он также подчеркнул, что "это первый случай, когда Трамп лично инициирует военную помощь Украине".
В другой записи в своём телеграм-канале он отметил, что и за предыдущие поставки оружия Украине также ответственен Трамп.
"При этом у многих может сложиться иллюзия, будто к предыдущим поставкам Трамп не имел отношения и всё грузилось на Украину исключительно потому, что Байден это оружие выделил, и поэтому оно до сих пор поставляется. Это неправда. Все накладные на отгрузку, акты и приказы на поставки с момента прихода Трампа к власти подписывал либо он лично, либо назначенные им чиновники. Не подписывал бы — оружие не грузилось бы", — указал Царёв.
В то же время, как сообщило издание The Economist, выделение Трампом денег не означает, что он поддерживает Украину.
"Было бы опрометчиво предполагать, что Трамп теперь поддержал идеи Украины. Восстановление военных поставок в лучшем случае означает возвращение к прежнему статусу-кво, когда американская военная поддержка скорее заканчивалась медленно, а не внезапно", — указывалось в публикации
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Издание ссылалось на мнение аналитиков, которые заявили, что Трамп не заинтересован в увеличении расходов на Украину, но и не хочет, чтобы она проиграла во время его президентства. Это, по мнению издания, стало бы серьёзным геополитическим поражением для самих США.
Позднее другое издание — The Financial Times —сообщило, что Трамп видит во Владимире Зеленском препятствие к заключению мира, а президента России Владимира Путина считает главным партнёром по переговорам.
По словам двух высокопоставленных собеседников издания, вовлечённых в переговоры об обороне и безопасности с Вашингтоном, реальных подтверждений того, что Белый дом сейчас более расположен к Украине, чем к России, мало.
"Западные союзники Украины все еще полагают, что Трамп предрасположен к тому, чтобы видеть в качестве главного партнера по любым переговорам Путина, а Зеленского - важнейшим препятствием к заключению жизнеспособной мирной сделки", — отмечалось в публикации газет со ссылкой на источники.
Кроме того, как сообщило издание The Times многие сторонники Трампа выразили обеспокоенность его решением отправить на Украину дополнительное вооружение.
"Объявление о поставке на Украину дополнительного оружия вызвало возмущение некоторых сторонников, которые заявили, что не голосовали за это", — отмечалось в публикации
Как утверждается, многие сторонники движения MAGA (Make America Great Again — "Сделаем Америку снова великой— Ред.) уже выразили недовольство прямым участием США в конфликте Израиля и Ирана. Поддержка Украины также может вызвать подобные чувства.
О коррупции на Украине - в статье Захара Виноградова и Павла Котова "Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины".
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