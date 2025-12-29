https://ukraina.ru/20251229/kreml-nepreklonen-mir-v-obmen-na-vyvod-voysk-zelenskogo-nazyvayut-tormozom-itogi-29-dekabrya-1073798576.html

Кремль непреклонен: мир в обмен на вывод войск. Зеленского называют "тормозом". Итоги 29 декабря

Кремль непреклонен: мир в обмен на вывод войск. Зеленского называют "тормозом". Итоги 29 декабря - 29.12.2025 Украина.ру

Кремль непреклонен: мир в обмен на вывод войск. Зеленского называют "тормозом". Итоги 29 декабря

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшаяся 28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго (Флорида), ознаменовала новый этап в переговорах по урегулированию конфликта

2025-12-29T18:01

2025-12-29T18:01

2025-12-29T18:01

эксклюзив

россия

москва

сша

трамп и зеленский

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

совет федерации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073767053_241:92:883:453_1920x0_80_0_0_faafcdeab5026c85145a03dd784d7e3b.jpg

Переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшиеся 28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго, подтвердили сближение позиций по вопросу мирного урегулирования. Однако, как последовательно заявляет Москва, подлинный прорыв наступит лишь тогда, когда Киев примет ответственное решение о признании новых территориальных реалий и окончательно откажется от курса на конфронтацию, навязываемого ему Европейским союзом и странами НАТО.Встреча продолжалась почти три часа и завершилась совместной пресс-конференцией. Стороны отметили, что согласовано от 90 до 95% положений 20-пунктного мирного плана. Владимир Зеленский заявил, что двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США проработаны на 100%, а трехсторонние гарантии с участием европейских партнеров согласованы практически полностью. Обсуждение коснулось и масштабного плана восстановления Украины. Особую значимость этим переговорам придал предварительный длительный телефонный разговор между президентами США и России Владимиром Путиным. Беседа, состоявшаяся по инициативе американской стороны, длилась более часа и носила дружественный, доброжелательный и деловой характер. Дональд Трамп неоднократно подчеркивал на пресс-конференции свою веру в мирные инициативы российского лидера и готовность Москвы к диалогу. Несмотря на заявленный прогресс, фундаментальные противоречия, блокирующие окончательное соглашение, сохраняются. Главным камнем преткновения остаются территориальные вопросы, в первую очередь будущее Донбасса. Как заявил президент Трамп, проблема не решена, хотя стороны и приближаются к её решению. Он прямо предупредил, что задержка с заключением сделки может привести Киев к новым территориальным потерям. Позиция России по этому вопросу, озвученная помощником президента Юрием Ушаковым, остается четкой и неизменной: для окончательного прекращения огня Киеву необходимо принять "смелое, ответственное политическое решение" о выводе войск ВСУ из Донбасса. Москва последовательно настаивает на том, что любые переговоры и будущие договоренности должны основываться на реальностях, сложившихся на земле, и на результатах, достигнутых на предыдущих саммитах. В то время как Москва и Вашингтон ведут прагматичный диалог, руководство Европейского союза продолжает выступать в роли "партии войны". По оценке вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, агрессивные лидеры ЕС выступают фактически "смотрящими", блокирующими любые дипломатические прорывы.Европейские политики, многие из которых имеют личные интересы в оборонном секторе, заинтересованы в продолжении конфликта. Инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона собрать в начале января в Париже встречу "коалиции желающих" лишь подтверждает стремление европейской бюрократии сохранить контроль над процессом, который объективно развивается в русле координации между Москвой и Вашингтоном. Эта позиция Брюсселя, вкупе с зависимостью Владимира Зеленского от его западных кураторов, является, по мнению ряда политиков, главным тормозом на пути к миру. На фоне активной дипломатической работы на внешнем направлении, в России продолжаются системные преобразования, направленные на укрепление государственного суверенитета и социальной стабильности. Президент Владимир Путин подписал ряд ключевых законов, призванных усилить правопорядок и защитить страну от внешнего давления. Среди нововведений — снижение возраста принесения Присяги гражданина России с 18 до 14 лет для более раннего формирования патриотического сознания у приобретающих гражданство иностранцев, введение механизмов неисполнения иностранных уголовных решений, а также дальнейшее ужесточение антикоррупционного контроля доходов госслужащих. В социальной сфере утверждена долгосрочная стратегия семейной и демографической политики до 2036 года, фокусирующаяся на поддержке многодетных семей и традиционных ценностях. Эти меры, наряду с последовательной борьбой с коррупцией, демонстрируют приверженность руководства страны созидательной повестке и обеспечению внутреннего единства. Итоги встречи в Мар-а-Лаго показали, что путь к мирному урегулированию существует. Он лежит через признание Киевом объективных реалий и отказ от милитаристских амбиций, подогреваемых Брюсселем. Как заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, Москва последовательно настаивает на построении архитектуры равноправной и неделимой европейской безопасности. Дальнейшая судьба переговоров зависит от того, найдет ли руководство Украины в себе политическую волю для самостоятельного принятия решений в интересах своего народа или продолжит следовать разрушительным указаниям "партии войны" в лице Европейского союза.Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции, на всех ключевых направлениях нанося ощутимые поражения группировкам Вооруженных сил Украины (ВСУ), подкрепляемым иностранными наемниками и техникой стран НАТО. Ситуация на фронте характеризуется последовательным улучшением тактического положения российских войск, освобождением населенных пунктов и срывом отчаянных попыток противника остановить наступление. На Купянском направлении подразделения 6-й гвардейской армии группировки "Запад" продолжают надежно удерживать свои позиции. За прошедшие сутки были успешно отражены две атаки формирований 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в районах Паламаревки и Благодатовки.Целью противника был прорыв в город Купянск, однако атаки захлебнулись, в результате чего уничтожено 26 военнослужащих ВСУ и 17 единиц военной техники. Киевский режим, стремясь любой ценой изменить ситуацию под Купянском, бросил в бой последние резервы, включая отряды спецназа Главного управления разведки (ГУР) и Сил специальных операций (ССО). Несмотря на это, попытки прорваться с северо-запада, из районов Подолы и Нечволодовки, также были пресечены. Общие потери противника в зоне ответственности группировки "Запад" за сутки составили более 210 военнослужащих, уничтожены пять единиц бронетехники иностранного производства (США, Италия, Канада), 21 пикап и пять складов с боеприпасами. На Донецком направлении войска группировок "Центр" и "Юг" методично расчленяют мощную, растянутую на 100 километров линию обороны ВСУ, которую на Западе называют "бетонным поясом". Освобождено село Диброва в Краматорском районе, что создает угрозу тылам украинской группировки в районе Красного Лимана и открывает путь для дальнейшего продвижения в сторону Славянска. В Красном Лимане начался полномасштабный штурм города. Российские подразделения установили контроль над школой №2 и, развивая успех, расширили зону влияния в городской черте. На Славянском направлении, к которому фронт неумолимо приближается, наши войска ведут бои в районе села Закотное, формируя плацдарм для будущих действий. На южной оконечности "бетонного пояса" — в Константиновке — подразделения группировки "Юг" продолжают зачистку, установив контроль над значительной частью города. На этом участке противник потерял до 205 человек, пять единиц бронетехники (включая американские M113 и Hummer), четыре артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Одновременно группировка "Центр", наступая на Покровском и Добропольском направлениях, нанесла поражение более чем десяти бригадам противника, уничтожив свыше 495 украинских военнослужащих. Особенно показательной является ситуация в недавно освобожденном Димитрове (Мирнограде). После взятия города подразделениями РФ окруженные остатки украинских формирований массово сдаются в плен, получив гарантии сохранения жизни. Этот факт свидетельствует о полной утрате боевого духа солдатами ВСУ и их доверии к российской стороне. После взятия под полный контроль стратегически важного города Гуляйполь войска группировки "Восток" не дали противнику опомниться и продолжили активное наступление на запад. Штурмовые подразделения вышли к окраинам населенного пункта Зализничное и ведут наступление на село Железнодорожное. Продолжается зачистка в районе Степногорска. Украинское командование, пытаясь переломить ход событий, предприняло в этом районе самоубийственную контратаку с использованием бронетехники. Несколько танков и бронетранспортеров ВСУ, воспользовавшись непогодой, сумели прорваться в тыл, однако были оперативно обнаружены и полностью уничтожены расчетами российских FPV-дронов. Уцелевшая пехота была ликвидирована или взята в плен. Всего на этом направлении потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, бронетранспортер и 16 автомобилей. Силы противовоздушной обороны Российской Федерации в течение суток надежно прикрыли территорию страны, уничтожив 140 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также две оперативно-тактические ракеты "Гром". Наиболее массированная атака была отражена в небе над Брянской областью, где сбито 49 дронов. Жертв и разрушений нет. Народный фронт по поручению правительства РФ продолжает масштабную работу по поддержке военнослужащих. На передовую была передана новая партия из 140 единиц транспорта, включая автомобили, багги и мотоциклы, которые помогут более чем 100 подразделениям выполнять боевые задачи. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

москва

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

эксклюзив, россия, москва, сша, трамп и зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, совет федерации