Акция в память об убитом сотрудниками ТЦК венгре прошла у посольства Украины в Будапеште - 12.07.2025 Украина.ру
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Акция в память об убитом сотрудниками ТЦК венгре прошла у посольства Украины в Будапеште
Акция в память об убитом сотрудниками ТЦК венгре прошла у посольства Украины в Будапеште - 12.07.2025 Украина.ру
Акция в память об убитом сотрудниками ТЦК венгре прошла у посольства Украины в Будапеште
Акция в память об убитом сотрудниками ТЦК закарпатском венгре Йожефе Шебештьене прошла у посольства Украины в Будапеште. Об этом 11 июля сообщают РИА Новости
2025-07-12T03:04
2025-07-12T03:04
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В памятном мероприятии у украинской дипмиссии приняли участие около 500 человек, у ограды посольства зажигали восковые и электронные свечи. Некоторые участники пришли с венгерскими флагами и флагом Украины с надписью "убийцы", который по окончании собрания был прикреплен к воротам посольства. В акции принял участие вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен."Наш соотечественник погиб страшной и бесчеловечной смертью. Бессмысленно и ни за что. Мы здесь из-за него", — сказал организатор митинга, венгерский журналист и общественный деятель Жолт Байер.Ранее МИД Украины заявил, что считает "манипулятивными" заявления официального Будапешта о смерти украинского венгра с двойным гражданством в результате насильственной мобилизации."Если в Венгрии действительно существует беспокойство судьбой этнических венгров, проживающих в Украине, то целесообразно было бы им сосредоточить свои усилия на влиянии на Россию. Чтобы та прекратила для начала обстрелы, а затем и агрессию в целом", — отметил спикер МИД Георгий Тихий.Никакого сожаления по поводу данного инцидента представитель украинского МИД не выразил.Украина является членом программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство" и стремится к членству в ЕС и НАТО. Против украинского членства категорически против выступает Венгрия и некоторые другие страны этих объединений, обладающие правом вето.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Будапешт, Венгрия, Украина, МИД, ТЦК, ВСУ, МИД Украины, Новости

Акция в память об убитом сотрудниками ТЦК венгре прошла у посольства Украины в Будапеште

03:04 12.07.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ Українифлаг Венгрия Украина
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України
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Акция в память об убитом сотрудниками ТЦК закарпатском венгре Йожефе Шебештьене прошла у посольства Украины в Будапеште. Об этом 11 июля сообщают РИА Новости
В памятном мероприятии у украинской дипмиссии приняли участие около 500 человек, у ограды посольства зажигали восковые и электронные свечи. Некоторые участники пришли с венгерскими флагами и флагом Украины с надписью "убийцы", который по окончании собрания был прикреплен к воротам посольства. В акции принял участие вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен.
"Наш соотечественник погиб страшной и бесчеловечной смертью. Бессмысленно и ни за что. Мы здесь из-за него", — сказал организатор митинга, венгерский журналист и общественный деятель Жолт Байер.
Ранее МИД Украины заявил, что считает "манипулятивными" заявления официального Будапешта о смерти украинского венгра с двойным гражданством в результате насильственной мобилизации.
"Если в Венгрии действительно существует беспокойство судьбой этнических венгров, проживающих в Украине, то целесообразно было бы им сосредоточить свои усилия на влиянии на Россию. Чтобы та прекратила для начала обстрелы, а затем и агрессию в целом", — отметил спикер МИД Георгий Тихий.

Никакого сожаления по поводу данного инцидента представитель украинского МИД не выразил.
Украина является членом программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство" и стремится к членству в ЕС и НАТО. Против украинского членства категорически против выступает Венгрия и некоторые другие страны этих объединений, обладающие правом вето.
МИД Украины назвал «манипулятивными» заявления Венгрии о смерти венгра с двойным гражданством после насильственной мобилизации - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Вчера, 17:41
МИД Украины назвал "манипулятивными" заявления Венгрии о смерти венгра после насильственной мобилизацииМИД Украины считает "манипулятивными" заявления официального Будапешта о смерти украинского венгра с двойным гражданством в результате насильственной мобилизации. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
03:04Акция в память об убитом сотрудниками ТЦК венгре прошла у посольства Украины в Будапеште
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