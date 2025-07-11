"Гнилой пень обороны ВСУ": военный эксперт Носков рассказал о неизбежной потере Красноармейска - 11.07.2025 Украина.ру
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"Гнилой пень обороны ВСУ": военный эксперт Носков рассказал о неизбежной потере Красноармейска
"Гнилой пень обороны ВСУ": военный эксперт Носков рассказал о неизбежной потере Красноармейска - 11.07.2025 Украина.ру
"Гнилой пень обороны ВСУ": военный эксперт Носков рассказал о неизбежной потере Красноармейска
Украинское командование вынуждено выбирать между удержанием Красноармейска и защитой Константиновки из-за нехватки резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
2025-07-11T22:15
2025-07-11T22:54
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Носков пояснил логику украинского командования: "Когда в прошлом году мы пытались продвинуться к ключевым логистическим точкам, питающим Красноармейск, то встретили сопротивление. Сейчас же противник, вероятно, перебросил силы под Константиновку".При этом ключевую роль играют дроновые удары: "Наши удары по мостам через Казенный Торец затрудняют переброску резервов. Противнику приходится выбирать — защищать либо Красноармейск, либо Константиновку"."Это классическая дилемма растянутого фронта. Украина не может быть сильной везде одновременно", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду" на сайте Украина.ру.О ситуации на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву" на сайте Украина.ру.
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"Гнилой пень обороны ВСУ": военный эксперт Носков рассказал о неизбежной потере Красноармейска

22:15 11.07.2025 (обновлено: 22:54 11.07.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Украинское командование вынуждено выбирать между удержанием Красноармейска и защитой Константиновки из-за нехватки резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
"Сейчас вполне возможно, что Украина сочла Константиновку для себя более важной, чем Красноармейск. Следовательно, мы можем поковырять этот узел обороны, и он может оказаться гнилым пнем, который рассыплется", — заявил эксперт.
Носков пояснил логику украинского командования: "Когда в прошлом году мы пытались продвинуться к ключевым логистическим точкам, питающим Красноармейск, то встретили сопротивление. Сейчас же противник, вероятно, перебросил силы под Константиновку".
При этом ключевую роль играют дроновые удары: "Наши удары по мостам через Казенный Торец затрудняют переброску резервов. Противнику приходится выбирать — защищать либо Красноармейск, либо Константиновку".
"Это классическая дилемма растянутого фронта. Украина не может быть сильной везде одновременно", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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