200 тысяч дезертиров, пехота в бегах и на кладбище. Украинские диссиденты и журналисты о катастрофе ВСУ

Украинские эксперты и политики рассуждают о том, почему отправка 10 ракет-перехватчиков Patriot не изменит ситуацию на фронте и какими последствиями обернется для украинской армии массовое дезертирство