https://ukraina.ru/20250711/dezertirstvo-i-maroderstvo-chto-proiskhodit-v-sumakh-1065056378.html

Дезертирство и мародерство. Что происходит в Сумах

Дезертирство и мародерство. Что происходит в Сумах - 11.07.2025 Украина.ру

Дезертирство и мародерство. Что происходит в Сумах

В городе Сумы, который фактически превратился в прифронтовой после Курской авантюры Зеленского, на этой неделе произошел достаточно резонансный судебный процесс.

2025-07-11T06:37

2025-07-11T06:37

2025-07-11T06:37

сумская область

сумы

курская область

трамп и зеленский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

эксклюзив

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На 7 лет лишения свободы был осужден военнослужащий, дезертировавший вместе с БТРом. Насильно мобилизованный мужчина из Полтавской области, выехал из части на БТР вроде как на заправку, но, прихватив оружие, поехал домой – в свое село. Обнаружили его за несколько сотен километров, когда он спал на обочине дороги, бросив машину, у которой закончился бензин.Случаи дезертирства нарастают в ВСУ с каждым месяцем, поскольку костяк армии составляют уже жертвы "людоловов", которые не особо горят желанием воевать за режим Зеленского. Однако в некоторых случаях они дезертируют прямо с военной техникой. По сообщениям местных жителей почти вся Сумская область утыкана блокпостами, где уже не столько ищут уклонистов, сколько дезертиров. После прорыва российских войск к Юнаковке в Сумской области, сюда спешно перебрасывают пополнения из центральных и восточных регионов.На этой неделе руководство области заявило о стабилизации ситуации под Сумами и даже о контратаках, пытаясь не подпустить российские подразделения к городу на близкое расстояние. Западные аналитики пишут, что на Сумском направлении не оправдались опасения относительно российского приближения к Сумам на расстояние стабильных ударов ствольной артиллерии и FPV-дронов.Тем не менее, в среду 9 июля украинские военные рассказывали "Сумскому информационному порталу" об ударах FPV-дронов по их пикапам приблизительно в 300 метрах от административных границ города Сумы.По словам украинских военных, россияне стали использовать здесь новую тактику: FPV-дрон садят на БПЛА самолетного типа, который "подвозит" его на расстояние десятков километров, при этом экономит батарею самого FPV-дрона. Затем БПЛА самолетного типа запускает его, а сам уходит ввысь и служит ретранслятором сигнала, объясняют украинские военные. Таким образом, в зону поражения входят военные объекты, находящиеся относительно далеко от линии соприкосновения.Западные СМИ пишут на этой неделе о хаосе и разнобое в подходах к строительству фортификаций в Сумской области. В свою очередь украинские командиры в регионе жалуются на хронический дефицит бойцов, что сильно снижает эффективность даже хорошо построенных оборонительных позиций, так как их просто некому оборонять.В Сумах и во всех райцентрах каждое воскресенье происходят так называемые "стояния" - родственники пропавших без вести военнослужащих требуют от властей заняться вопросом признания их погибшими или пленными. В Кролевце, Ахтырке, Шостке родственники рассказывают, что военнослужащие пропали без вести в Курской области в прошлом или текущем году. Хотя РФ недавно передавала тысячи тел погибших, но киевские власти планируют затягивать идентификацию на годы, чтобы не платить семьям положенные компенсации.Аграрии Сумской области тем временем жалуются не только на засуху, но и на невозможность работать из-за приближения фронта. Поля остались обрабатывать преимущественно фермеры в возрасте от 55 лет. Существенно усложняет их работу и то, что поля изрезаны теперь окопами и блиндажами украинских военных, которые только сейчас спешно строят фортификации.Многих из оставшихся фермеров не мобилизовали, но обязали три дня в неделю служить в территориальной обороне, а оставшиеся четыре дня – заниматься фермерским хозяйством, что напоминает солдатские поселения периода феодальных войн. Мелкие фермеры в таких условиях с трудом выживают, а вот крупные фермерские хозяйства вроде компании Victoria нанимают работников и все равно гонят их в поля в перерывах между обстрелами. Гендиректор компании Сергей Бондаренко рассказывает, что они сотрудничают с военными, а своим работникам начали выдавать противодроновые ружья.Украинское издание "Кордон.медиа" сообщало на этой неделе, что на Сумщине фиксируют многочисленные случаи мародерства в заброшенных домах эвакуированных жителей. Люди теряют все - от техники до мебели. "Нет морозилки, бойлера, газовой плиты, двух телевизоров, электроинструментов и мотоблока", - рассказывает журналистам Юлия, эвакуировавшаяся жительница Белополья. Она обратилась в полицию. Заявление приняли, но, по ее словам, сразу предупредили: "Никакой надежды поймать воров нет".Пенсионерка Полина Егорьевна Крамская рассказывает, что, вернувшись домой за вещами в то же село Белополье, она обнаружила, что мародеры вынесли всё, включая шторы и постельное белье. В полицию, по ее словам, тоже нет смысла обращаться – они не властны над украинскими военными, а оставшиеся соседи-пенсионеры вряд ли промышляют мародерством.Всего же, по данным Сумской военной областной администрации за пределы области за последние месяцы выехали 57 тысяч человек из приграничных районов и еще около 90 тысяч – эвакуировались в пределах области. И это тоже одно из последствий авантюры Зеленского в соседней Курской области, где и без того пропали без вести тысячи мобилизованных жителей региона.О массовом дезертирстве из ВСУ - в статье Натальи Мареевой - "200 тысяч дезертиров, пехота в бегах и на кладбище. Украинские диссиденты и журналисты о катастрофе ВСУ"

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сумская область, сумы, курская область, трамп и зеленский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, эксклюзив