https://ukraina.ru/20250710/za-pogibshego-malchika-iz-kurska-boytsy-vs-rf-mstyat-za-zhertvu-ataki-vsu-1064999789.html

"За погибшего мальчика из Курска": бойцы ВС РФ мстят за жертву атаки ВСУ

"За погибшего мальчика из Курска": бойцы ВС РФ мстят за жертву атаки ВСУ - 10.07.2025 Украина.ру

"За погибшего мальчика из Курска": бойцы ВС РФ мстят за жертву атаки ВСУ

Российские военнослужащие начали посвящать снаряды мальчику, который закрыл мать от удара украинского беспилотника на пляже в Курской области. Об этом 10 июля сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Телеграм-канале

2025-07-10T10:09

2025-07-10T10:09

2025-07-10T10:09

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александр коц

вооруженные силы украины

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По его данным, военные армии России бьют по вражеским позициям снарядами с надписью "За мальчика Анатолия из Курска". Журналист добавил, что история этого ребенка, пытавшего спасти свою мать во время вражеской атаки, не оставила равнодушным участников СВО на передовой. По его словам, бойцы не планируют останавливаться и "добавят" ВСУ еще.В среду, 8 июля, украинская армия нанесла удар по пляжу "Городской" в Курске. Троих человек спасти не удалось, а семеро, включая пятилетнего мальчика, получили ранения. Ребенок закрыл собой маму при атаке дрона и получил серьезные ранения. Накануне, 9 июля, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мальчик скончался во время транспортировки в Москву для лечения. Подробности в публикации Подлый удар ВСУ, массированная атака ВС РФ и успехи под Сумами.

https://ukraina.ru/20250709/1064956375.html

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новости, россия, курская область, курск, александр коц, вооруженные силы украины, вс рф