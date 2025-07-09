https://ukraina.ru/20250709/podlyy-udar-vsu-massirovannaya-ataka-vs-rf-i-uspekhi-pod-sumami-glavnoe-na-utro-9-iyulya--1064916318.html
Подлый удар ВСУ, массированная атака ВС РФ и успехи под Сумами. Главное на утро 9 июля
Подлый удар ВСУ, массированная атака ВС РФ и успехи под Сумами. Главное на утро 9 июля - 09.07.2025 Украина.ру
Подлый удар ВСУ, массированная атака ВС РФ и успехи под Сумами. Главное на утро 9 июля
Удар украинских войск по городскому пляжу Курска убил трех человек, включая росгвардейца. Тем временем "Герани" и "Искандеры" поразили цели в Запорожье, Днепропетровске, Львове и других областях Украины. ВСУ отступили из Каменского, перебросив силы на Сумское направление. Польские наемники сбежали со своих позиций
2025-07-09T09:00
2025-07-09T09:00
2025-07-09T09:00
эксклюзив
украина
россия
киев
хинштейн
дональд трамп
вооруженные силы украины
вс рф
сумская область
запорожская область
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/12/1063222853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42102b1f9b26dba5c53c9258a136d227.jpg
В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями девяти регионов России.По данным Минобороны, больше всего — 23 БПЛА — было сбито над территорией Курской области. Еще 16 дронов военные нейтрализовали над Брянской областью и 15 — над Тульской. По 12 беспилотников было уничтожено в небе над Белгородской и Орловской областями. Четыре БПЛА силы ПВО сбили над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву. Два дрона были сбиты над территорией Смоленской области, и по одному — в Воронежской и Рязанской областях.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале написал, что украинские войска целенаправленно обстреляли городской пляж в Курске, погибли три человека, шестеро пострадали."К глубокой скорби, в результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте", — сообщил он. Как отметил губернатор, пострадали две женщины, трое мужчин и ребенок, их доставили в областную больницу. По словам Хинштейна, все погибшие — мужчины.Он также заявил, что на месте атаки работают оперативные службы, у настоящий момент уточняются данные о последствиях. Врио губернатора назвал произошедшее подлым и бесчеловечным ударом.По его данным, одним из погибших в результате атаки ВСУ на городской пляж в Курскеоказался сотрудник Росгвардии. Вместе с товарищем он выехал на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, и в этот момент произошел второй взрыв.Хинштейн выразил искренние соболезнования семье погибшего росгвардейца. Он также сообщил, что уже переговорил с руководством Росгвардии о том, чтобы сотрудник, который погиб, помогая жителям, был обязательно представлен к госнаграде.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировалана обстрел ВСУ городского пляжа в Курске. Она подчеркнула, что поставщики оружия Киеву должны знать, на что оно идет — на убийство детей.Тем временем российские военные накануне вечером нанесли массированный удар "Геранями" и "Искандерами" по целям в Запорожье и Днепропетровске, Полтаве, Кривом Роге. Телеграм-канал Украина.ру сообщил, что минувшей ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.Отмечается, что удары ВС РФ нанесли по Львовской области и Луцку (Волынская область), по Харькову, Житомиру, Винницкой области и району Бучи. Кроме того, российские войска "отработали" по Киевской и Сумской областях. Агентство РИА Новости со ссылкой на антифашистское сопротивление Херсона, в свою очередь, сообщило, что мирное население города воодушевлено ударами армии России по ТЦК (территориальные центры комплектования — военкоматы). Уточняется, что многие херсонцы с воодушевлением и радостью восприняли сообщения об ударах ВС РФ по городским и районным отделам ТЦК на Украине.Ранее сообщалось, что российская армия вывела из строя больше 10 процентов ТЦК по всей Украине — это около 30 из 300 зданий, которые используют центры комплектования. В общей сложности отделения повреждены в каждом регионе страны.Что творится на УкраинеВ Киеве тем временем застрелили подполковника ВСУ, заместителя начальника городского ТЦК). Об этом заявил сбежавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. При этом он не привел каких-либо подробностей или фамилии убитого.Вместе с тем Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг информацию, что убитым был офицер и сотрудник ТЦК. Там утверждают, что погибший является "уроженцем и гражданином Украины, жителем Киева", который, однако, якобы не был военнослужащим. Конкретной информации о личности жертвы там не привели.О стрельбе и гибели мужчины в Деснянском районе Киева сегодня утром также сообщал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*. По его данным, неизвестный выстрелил в мужчину, который сидел в припаркованном автомобиле. Гончаренко также не стал раскрывать информацию о личности убитого.Между тем издание Страна.ua" со ссылкой на заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги написало, что экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может быть снят с должности. Издание обратило внимание на слова министра о том, что Владимир Зеленский планирует заменить всех послов в странах "Большой семерки" (G7) и "Большой двадцатки" (G20). Великобритания входит и в G7, и в G20, указывает "Страна.ua".Накануне на Украине разгорелся очередной скандал, связанный с экс-главкомом армии страны. Отмечалось, что Залужный, признанный на родине непригодным к службе, в Британии внезапно "выздоровел" и даже начал заниматься в спортзале. В то же время российские издания со ссылкой на базы данных украинского министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины сообщили, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Банка России Эльвира Набиуллина объявлены в розыск на Украине. В публикациях утверждается, что Кравцова разыскивают на Украине с апреля 2025 года по линии СБУ. Российскому министру предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе за "оправдание действий России" и "посягательство на территориальную целостность Украины".В свою очередь, Набиуллина объявлена в розыск с января 2023 года по линии МВД Украины. Ей, как и Кравцову, вменяют "посягательство на территориальную целостность Украины".Что происходит в миреВ ходе заседания кабинета в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что перспектива принятия конгрессом законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его решения. "Это полностью на мой выбор, они примут его полностью по моему выбору", — пояснил американский лидер. Он добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, отметив, что документ является "опционным".Ранее сенатор Линдси Грэм** внес законопроект, предусматривающий введение Соединенными Штатами импортных пошлин в размере 500 процентов на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть и нефтепродукты, а также природный газ и уран.Между тем, сам Трамп неоднократно признавал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы — миллиарды долларов. Он также отмечал, что не вводит санкций против России, ожидая заключения соглашения об урегулировании ситуации на Украине.Газета The Telegraph между тем, ссылаясь на источники, сообщила, что Великобритания и Евросоюз отложили в сторону планы по отправке на Украину войск, "потому что попытки Трампа достичь переговорами окончания конфликта потерпели неудачу". Теперь "коалиция желающих" сосредоточится на обсуждениях "поддержки Киева в войне на истощение". Это, как отмечает издание, является "очевидным смягчением планов". Решение членов коалиции изменить свой подход связано также с провалом переговоров об отправке военных на Украину: лишь ограниченное число союзников согласилось направить туда своих солдат, а Вашингтон отказался предоставлять им гарантии безопасности.Отмечается, что следующее заседание "коалиции желающих" пройдет 10 июля в видеоформате под председательством британского премьер-министра Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.Вместо отправки войск на Украину, участники будут обсуждать наращивание поставок боеприпасов Киеву и стимулирование украинской оборонной промышленности, а также восстановление страны после конфликта, пишет Telegraph.Фронтовая сводка Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил агентству РИА Новости о том, что российские войска выбили подразделения ВСУ из Каменского на запорожской линии фронта. Он отметил, что украинские военные отступили в сторону Степногорска.Тем временем военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ перекидывает наиболее подготовленные подразделения с участка у Часова Яра на Сумское направление. По его словам, противник подвозит на участок у Часова Яра минимальное количество военнослужащих, чтобы поддерживать минимальную боеспособность. Это, как правило, непрофессиональные, неквалифицированные кадры. При этом наиболее подготовленных снимают с данного участка, отметил эксперт."Более подготовленных сейчас перебрасывают на Сумское направление, потому что там было резкое обрушение фронта украинских боевиков", — пояснил Марочко. Он добавил, что для стабилизации обстановки в Сумской области ВСУ действительно нужно не только большое количество личного состава, но и подготовленные кадры, которые смогли бы удержать линию боевого соприкосновения.Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", в свою очередь, сообщил, что командование ВСУ перебросило в Сумскую область наемников из Польши, при этом часть иностранцев уже оставила позиции. О появлении в районе населенного пункта Садки группы польских наемников рассказали пленные украинские солдатыПо их словам, часть поляков уже "разорвала контракт с ВСУ и оставила позиции". Другие подробности не сообщаются. Численность переброшенных в Сумскую область поляков также не раскрывается.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.** Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20250709/vzryvy-pozhary-chto-to-vazhnoe-v-lutske-vs-rf-udarili-po-ukraine-dronami-i-raketami-1064916350.html
https://ukraina.ru/20250708/1064864189.html
https://ukraina.ru/20250708/amerikanskie-postavki-zapozdali-armiya-rf-zavershaet-razgrom-vsu-v-donbasse-glavnoe-na-utro-8-iyulya-1064854832.html
https://ukraina.ru/20250708/syrskiy-uderzhivaet-territorii-kotorye-vsu-uzhe-poteryali-1064869317.html
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эксклюзив, украина, россия, киев, хинштейн, дональд трамп, вооруженные силы украины, вс рф, сумская область, запорожская область, запорожское направление, тцк, росгвардия
В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями девяти регионов России.
По данным Минобороны, больше всего — 23 БПЛА — было сбито над территорией Курской области. Еще 16 дронов военные нейтрализовали над Брянской областью и 15 — над Тульской. По 12 беспилотников было уничтожено в небе над Белгородской и Орловской областями.
Четыре БПЛА силы ПВО сбили над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву. Два дрона были сбиты над территорией Смоленской области, и по одному — в Воронежской и Рязанской областях.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале написал, что украинские войска целенаправленно обстреляли городской пляж в Курске, погибли три человека, шестеро пострадали.
"К глубокой скорби, в результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте", — сообщил он. Как отметил губернатор, пострадали две женщины, трое мужчин и ребенок, их доставили в областную больницу. По словам Хинштейна, все погибшие — мужчины.
Он также заявил, что на месте атаки работают оперативные службы, у настоящий момент уточняются данные о последствиях. Врио губернатора назвал произошедшее подлым и бесчеловечным ударом.
"Поздно вечером, в праздник, врагом сознательно был нанесен удар по месту, где находились мирные жители! Это не поддается никакому разумному объяснению!" — подчеркнул Хинштейн.
По его данным, одним из погибших в результате атаки ВСУ на городской пляж в Курскеоказался сотрудник Росгвардии. Вместе с товарищем он выехал на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, и в этот момент произошел второй взрыв.
Хинштейн выразил искренние соболезнования семье погибшего росгвардейца. Он также сообщил, что уже переговорил с руководством Росгвардии о том, чтобы сотрудник, который погиб, помогая жителям, был обязательно представлен к госнаграде.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировалана обстрел ВСУ городского пляжа в Курске. Она подчеркнула, что поставщики оружия Киеву должны знать, на что оно идет — на убийство детей.
Тем временем российские военные накануне вечером нанесли массированный удар "Геранями" и "Искандерами" по целям в Запорожье и Днепропетровске, Полтаве, Кривом Роге. Телеграм-канал Украина.ру сообщил, что минувшей ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Отмечается, что удары ВС РФ нанесли по Львовской области и Луцку (Волынская область), по Харькову, Житомиру, Винницкой области и району Бучи. Кроме того, российские войска "отработали" по Киевской и Сумской областях.
Агентство РИА Новости со ссылкой на антифашистское сопротивление Херсона, в свою очередь, сообщило, что мирное население города воодушевлено ударами армии России по ТЦК (территориальные центры комплектования — военкоматы). Уточняется, что многие херсонцы с воодушевлением и радостью восприняли сообщения об ударах ВС РФ по городским и районным отделам ТЦК на Украине.
Ранее сообщалось, что российская армия вывела из строя больше 10 процентов ТЦК по всей Украине — это около 30 из 300 зданий, которые используют центры комплектования. В общей сложности отделения повреждены в каждом регионе страны.
В Киеве тем временем застрелили подполковника ВСУ, заместителя начальника городского ТЦК). Об этом заявил сбежавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. При этом он не привел каких-либо подробностей или фамилии убитого.
Вместе с тем Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг информацию, что убитым был офицер и сотрудник ТЦК. Там утверждают, что погибший является "уроженцем и гражданином Украины, жителем Киева", который, однако, якобы не был военнослужащим. Конкретной информации о личности жертвы там не привели.
О стрельбе и гибели мужчины в Деснянском районе Киева сегодня утром также сообщал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*. По его данным, неизвестный выстрелил в мужчину, который сидел в припаркованном автомобиле. Гончаренко также не стал раскрывать информацию о личности убитого.
Между тем издание Страна.ua" со ссылкой на заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги написало, что экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может быть снят с должности.
Издание обратило внимание на слова министра о том, что Владимир Зеленский планирует заменить всех послов в странах "Большой семерки" (G7) и "Большой двадцатки" (G20). Великобритания входит и в G7, и в G20, указывает "Страна.ua".
Накануне на Украине разгорелся очередной скандал, связанный с экс-главкомом армии страны. Отмечалось, что Залужный, признанный на родине непригодным к службе, в Британии внезапно "выздоровел" и даже начал заниматься в спортзале.
В то же время российские издания со ссылкой на базы данных украинского министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины сообщили, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Банка России Эльвира Набиуллина объявлены в розыск на Украине.
В публикациях утверждается, что Кравцова разыскивают на Украине с апреля 2025 года по линии СБУ. Российскому министру предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе за "оправдание действий России" и "посягательство на территориальную целостность Украины".
В свою очередь, Набиуллина объявлена в розыск с января 2023 года по линии МВД Украины. Ей, как и Кравцову, вменяют "посягательство на территориальную целостность Украины".
В ходе заседания кабинета в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что перспектива принятия конгрессом законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его решения.
"Это полностью на мой выбор, они примут его полностью по моему выбору", — пояснил американский лидер. Он добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, отметив, что документ является "опционным".
Ранее сенатор Линдси Грэм** внес законопроект, предусматривающий введение Соединенными Штатами импортных пошлин в размере 500 процентов на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть и нефтепродукты, а также природный газ и уран.
Между тем, сам Трамп неоднократно признавал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы — миллиарды долларов. Он также отмечал, что не вводит санкций против России, ожидая заключения соглашения об урегулировании ситуации на Украине.
Газета The Telegraph между тем, ссылаясь на источники, сообщила, что Великобритания и Евросоюз отложили в сторону планы по отправке на Украину войск, "потому что попытки Трампа достичь переговорами окончания конфликта потерпели неудачу". Теперь "коалиция желающих" сосредоточится на обсуждениях "поддержки Киева в войне на истощение".
Это, как отмечает издание, является "очевидным смягчением планов". Решение членов коалиции изменить свой подход связано также с провалом переговоров об отправке военных на Украину: лишь ограниченное число союзников согласилось направить туда своих солдат, а Вашингтон отказался предоставлять им гарантии безопасности.
Отмечается, что следующее заседание "коалиции желающих" пройдет 10 июля в видеоформате под председательством британского премьер-министра Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
Вместо отправки войск на Украину, участники будут обсуждать наращивание поставок боеприпасов Киеву и стимулирование украинской оборонной промышленности, а также восстановление страны после конфликта, пишет Telegraph.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил агентству РИА Новости о том, что российские войска выбили подразделения ВСУ из Каменского на запорожской линии фронта. Он отметил, что украинские военные отступили в сторону Степногорска.
Тем временем военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ перекидывает наиболее подготовленные подразделения с участка у Часова Яра на Сумское направление.
По его словам, противник подвозит на участок у Часова Яра минимальное количество военнослужащих, чтобы поддерживать минимальную боеспособность. Это, как правило, непрофессиональные, неквалифицированные кадры. При этом наиболее подготовленных снимают с данного участка, отметил эксперт.
"Более подготовленных сейчас перебрасывают на Сумское направление, потому что там было резкое обрушение фронта украинских боевиков", — пояснил Марочко. Он добавил, что для стабилизации обстановки в Сумской области ВСУ действительно нужно не только большое количество личного состава, но и подготовленные кадры, которые смогли бы удержать линию боевого соприкосновения.
Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", в свою очередь, сообщил, что командование ВСУ перебросило в Сумскую область наемников из Польши, при этом часть иностранцев уже оставила позиции. О появлении в районе населенного пункта Садки группы польских наемников рассказали пленные украинские солдаты
По их словам, часть поляков уже "разорвала контракт с ВСУ и оставила позиции". Другие подробности не сообщаются. Численность переброшенных в Сумскую область поляков также не раскрывается.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
** Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.