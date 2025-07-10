Курсант школы операторов БПЛА с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают с врагом с помощью дронов - 10.07.2025 Украина.ру
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Курсант школы операторов БПЛА с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают с врагом с помощью дронов
Курсант школы операторов БПЛА с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают с врагом с помощью дронов - 10.07.2025 Украина.ру
Курсант школы операторов БПЛА с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают с врагом с помощью дронов
"Мы можем следить, наблюдать, что они делают, либо "петушить" их", - поделился с нашим изданием курсант школы операторов БПЛА "Архангел" с позывным "Стёпа"
2025-07-10T02:58
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сво
вс рф
дроны
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами.
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Курсант школы операторов БПЛА "Архангел" с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают на фронте с помощью дронов
Курсант школы операторов БПЛА "Архангел" с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают на фронте с помощью дронов
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сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, дроны, В десятку, Видео
Курсант школы операторов БПЛА с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают с врагом с помощью дронов
"Мы можем следить, наблюдать, что они делают, либо "петушить" их", - поделился с нашим изданием курсант школы операторов БПЛА "Архангел" с позывным "Стёпа"
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Курсант школы операторов БПЛА с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают с врагом с помощью дронов

02:58 10.07.2025
 
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"Мы можем следить, наблюдать, что они делают, либо "петушить" их", - поделился с нашим изданием курсант школы операторов БПЛА "Архангел" с позывным "Стёпа"
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами.
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