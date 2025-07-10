https://ukraina.ru/20250710/kursant-shkoly-operatorov-bpla-s-pozyvnym-stpa-rasskazal-chto-oni-delayut-s-vragom-s-pomoschyu-dronov-1064873707.html
Курсант школы операторов БПЛА с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают с врагом с помощью дронов
Курсант школы операторов БПЛА с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают с врагом с помощью дронов - 10.07.2025 Украина.ру
Курсант школы операторов БПЛА с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают с врагом с помощью дронов
"Мы можем следить, наблюдать, что они делают, либо "петушить" их", - поделился с нашим изданием курсант школы операторов БПЛА "Архангел" с позывным "Стёпа"
2025-07-10T02:58
2025-07-10T02:58
2025-07-10T02:58
сво
вс рф
дроны
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами.
Украина.ру
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/08/1064873566_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ebe07f7c890a6ce40f39fdd133bf353b.jpg
Курсант школы операторов БПЛА "Архангел" с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают на фронте с помощью дронов
Курсант школы операторов БПЛА "Архангел" с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают на фронте с помощью дронов
2025-07-10T02:58
true
PT0M31S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, дроны, В десятку, Видео
Курсант школы операторов БПЛА с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают с врагом с помощью дронов
"Мы можем следить, наблюдать, что они делают, либо "петушить" их", - поделился с нашим изданием курсант школы операторов БПЛА "Архангел" с позывным "Стёпа"
2025-07-10T02:58
true
PT0M31S
Курсант школы операторов БПЛА с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают с врагом с помощью дронов
"Мы можем следить, наблюдать, что они делают, либо "петушить" их", - поделился с нашим изданием курсант школы операторов БПЛА "Архангел" с позывным "Стёпа"
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.