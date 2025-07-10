https://ukraina.ru/20250710/kursant-shkoly-operatorov-bpla-s-pozyvnym-stpa-rasskazal-chto-oni-delayut-s-vragom-s-pomoschyu-dronov-1064873707.html

Курсант школы операторов БПЛА с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают с врагом с помощью дронов

Курсант школы операторов БПЛА с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают с врагом с помощью дронов - 10.07.2025 Украина.ру

Курсант школы операторов БПЛА с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают с врагом с помощью дронов

"Мы можем следить, наблюдать, что они делают, либо "петушить" их", - поделился с нашим изданием курсант школы операторов БПЛА "Архангел" с позывным "Стёпа"

2025-07-10T02:58

2025-07-10T02:58

2025-07-10T02:58

сво

вс рф

дроны

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Курсант школы операторов БПЛА "Архангел" с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают на фронте с помощью дронов Курсант школы операторов БПЛА "Архангел" с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают на фронте с помощью дронов 2025-07-10T02:58 true PT0M31S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео