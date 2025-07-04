https://ukraina.ru/20250704/moskva-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-kak-oni-sledyat-za-vrazheskimi-dronami--1064569157.html
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами - 04.07.2025 Украина.ру
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами
"Если это вражеский "Мавик", то тут можно даже поиграть в таранчики", - "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала, что они делают с коптерами противника.
2025-07-04T00:00
2025-07-04T00:00
2025-07-04T00:00
сво
вс рф
дроны
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Луч" рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника.
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064569006_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5bd9cd9f6563e96eed716dc7f72403e4.jpg
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как следят за вражескими дронами
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как следят за вражескими дронами
2025-07-04T00:00
true
PT1M18S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, дроны, В десятку, Видео
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами
"Если это вражеский "Мавик", то тут можно даже поиграть в таранчики", - "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала, что они делают с коптерами противника.
2025-07-04T00:00
true
PT1M18S
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами
"Если это вражеский "Мавик", то тут можно даже поиграть в таранчики", - "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала, что они делают с коптерами противника.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.