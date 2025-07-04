https://ukraina.ru/20250704/moskva-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-kak-oni-sledyat-za-vrazheskimi-dronami--1064569157.html

"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами

"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами - 04.07.2025 Украина.ру

"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами

"Если это вражеский "Мавик", то тут можно даже поиграть в таранчики", - "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала, что они делают с коптерами противника.

2025-07-04T00:00

2025-07-04T00:00

2025-07-04T00:00

сво

вс рф

дроны

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Луч" рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как следят за вражескими дронами "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как следят за вражескими дронами 2025-07-04T00:00 true PT1M18S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео