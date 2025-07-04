"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами - 04.07.2025 Украина.ру
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"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами - 04.07.2025 Украина.ру
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами
"Если это вражеский "Мавик", то тут можно даже поиграть в таранчики", - "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала, что они делают с коптерами противника.
2025-07-04T00:00
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сво
вс рф
дроны
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Луч" рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника.
Украина.ру
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Украина.ру
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Новости
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как следят за вражескими дронами
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как следят за вражескими дронами
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сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, дроны, В десятку, Видео
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами
"Если это вражеский "Мавик", то тут можно даже поиграть в таранчики", - "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала, что они делают с коптерами противника.
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"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами

00:00 04.07.2025
 
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"Если это вражеский "Мавик", то тут можно даже поиграть в таранчики", - "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" рассказала, что они делают с коптерами противника.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Боец с позывным "Луч" рассказал, как с помощью дрона уничтожают противника.
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00:00"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они следят за вражескими дронами 1:18
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