https://ukraina.ru/20250710/boets-s-pozyvnym-leytenant-rasskazal-kak-chut-ne-pogib-pod-nyu-yorkom-v-dnr-1065021253.html
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР - 10.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР
"Когда FPV дрон появился перед глазами, все успели выпрыгнуть, а у меня просто ноги застряли", - поделился с нашим изданием военнослужащий с позывным "Лейтенант".
2025-07-10T19:18
2025-07-10T19:18
2025-07-10T19:18
сво
вс рф
дроны
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Курсант школы операторов БПЛА с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают с врагом с помощью дронов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0a/1065021108_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_19cd697c7ef4c90c9c3d5fabd7adbd6c.jpg
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР
2025-07-10T19:18
true
PT1M07S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, дроны, В десятку, Видео
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР
"Когда FPV дрон появился перед глазами, все успели выпрыгнуть, а у меня просто ноги застряли", - поделился с нашим изданием военнослужащий с позывным "Лейтенант".
2025-07-10T19:18
true
PT1M07S
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР
"Когда FPV дрон появился перед глазами, все успели выпрыгнуть, а у меня просто ноги застряли", - поделился с нашим изданием военнослужащий с позывным "Лейтенант".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.