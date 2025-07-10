https://ukraina.ru/20250710/boets-s-pozyvnym-leytenant-rasskazal-kak-chut-ne-pogib-pod-nyu-yorkom-v-dnr-1065021253.html

Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР

Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР - 10.07.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР

"Когда FPV дрон появился перед глазами, все успели выпрыгнуть, а у меня просто ноги застряли", - поделился с нашим изданием военнослужащий с позывным "Лейтенант".

2025-07-10T19:18

2025-07-10T19:18

2025-07-10T19:18

сво

вс рф

дроны

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Курсант школы операторов БПЛА с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают с врагом с помощью дронов

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР 2025-07-10T19:18 true PT1M07S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео