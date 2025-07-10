Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР - 10.07.2025 Украина.ру
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Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР - 10.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР
"Когда FPV дрон появился перед глазами, все успели выпрыгнуть, а у меня просто ноги застряли", - поделился с нашим изданием военнослужащий с позывным "Лейтенант".
2025-07-10T19:18
2025-07-10T19:18
сво
вс рф
дроны
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Курсант школы операторов БПЛА с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают с врагом с помощью дронов
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5
4.7
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60
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР
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сво, вс рф, дроны, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, дроны, В десятку, Видео
Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР
"Когда FPV дрон появился перед глазами, все успели выпрыгнуть, а у меня просто ноги застряли", - поделился с нашим изданием военнослужащий с позывным "Лейтенант".
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Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР

19:18 10.07.2025
 
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"Когда FPV дрон появился перед глазами, все успели выпрыгнуть, а у меня просто ноги застряли", - поделился с нашим изданием военнослужащий с позывным "Лейтенант".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Курсант школы операторов БПЛА с позывным "Стёпа" рассказал, что они делают с врагом с помощью дронов
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