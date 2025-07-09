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Взрывы, пожары, "что-то важное" в Луцке: ВС РФ ударили по Украине дронами и ракетами
Взрывы, пожары, "что-то важное" в Луцке: ВС РФ ударили по Украине дронами и ракетами - 09.07.2025 Украина.ру
Взрывы, пожары, "что-то важное" в Луцке: ВС РФ ударили по Украине дронами и ракетами
Поздним вечером во вторник российские военные нанесли массированный удар "Геранями" и "Искандерами" по целям в Запорожье и Днепропетровске, Полтаве, Кривом Роге, передает телеграм-канал Украина.ру
2025-07-09T07:26
2025-07-09T07:26
2025-07-09T07:40
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Ночью на всей территории Украины объявили воздушную тревогу."Удары нанесены по Львовской области и Луцку (Волынская область). <...> По Харькову активно наносятся удары "Геранями". Местные ТГ-каналы пишут, что есть множество прилётов в одном месте. <...> Новый удар нанесён по Харькову, а также по Житомиру, Винницкой области и району Бучи.<...> Удары были нанесены по району Белой Церкви (Киевская область), по Броварам (Киевская область), Каневу (Черкасская область) и Сумской области.<...> Мощный пожар разгорается в Киевской области после ударов. <...> Некоторые ТГ-каналы заявляют, что две ракеты отделились от общей группы и нанесли удар по аэродрому ВСУ "Озерное" в Житомирской области", - говорится в постах.Канал много раз писал об ударах по Луцку дронами и ракетами, а также о пожарах.Телеграм-канал Condottiero указал, что ракетами "Кинжал" и "Герань" была уничтожена часть производства на заводе "Мотор" в Луцке, специализирующемся на изготовлении и ремонте авиационных и ракетных двигателей.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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Взрывы, пожары, "что-то важное" в Луцке: ВС РФ ударили по Украине дронами и ракетами
07:26 09.07.2025 (обновлено: 07:40 09.07.2025)
Поздним вечером во вторник российские военные нанесли массированный удар "Геранями" и "Искандерами" по целям в Запорожье и Днепропетровске, Полтаве, Кривом Роге, передает телеграм-канал Украина.ру
Ночью на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
"Удары нанесены по Львовской области и Луцку (Волынская область). <...> По Харькову активно наносятся удары "Геранями". Местные ТГ-каналы пишут, что есть множество прилётов в одном месте. <...> Новый удар нанесён по Харькову, а также по Житомиру, Винницкой области и району Бучи.<...> Удары были нанесены по району Белой Церкви (Киевская область), по Броварам (Киевская область), Каневу (Черкасская область) и Сумской области.<...> Мощный пожар разгорается в Киевской области после ударов. <...> Некоторые ТГ-каналы заявляют, что две ракеты отделились от общей группы и нанесли удар по аэродрому ВСУ "Озерное" в Житомирской области", - говорится в постах.
Канал много раз писал об ударах по Луцку дронами и ракетами, а также о пожарах.
"Гауляйтер Луцка сообщает, что после прилетов горит одно из предприятий в городе. <...> Снова "Герани" наносят удары по Луцку. Этот город сегодня привлёк много внимания. Судя по всему, ВСУ хранят там что-то важное", - добавили там.
Телеграм-канал Condottiero указал, что ракетами "Кинжал" и "Герань" была уничтожена часть производства на заводе "Мотор" в Луцке, специализирующемся на изготовлении и ремонте авиационных и ракетных двигателей.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.