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Взрывы, пожары, "что-то важное" в Луцке: ВС РФ ударили по Украине дронами и ракетами

Взрывы, пожары, "что-то важное" в Луцке: ВС РФ ударили по Украине дронами и ракетами - 09.07.2025 Украина.ру

Взрывы, пожары, "что-то важное" в Луцке: ВС РФ ударили по Украине дронами и ракетами

Поздним вечером во вторник российские военные нанесли массированный удар "Геранями" и "Искандерами" по целям в Запорожье и Днепропетровске, Полтаве, Кривом Роге, передает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-09T07:26

2025-07-09T07:26

2025-07-09T07:40

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Ночью на всей территории Украины объявили воздушную тревогу."Удары нанесены по Львовской области и Луцку (Волынская область). <...> По Харькову активно наносятся удары "Геранями". Местные ТГ-каналы пишут, что есть множество прилётов в одном месте. <...> Новый удар нанесён по Харькову, а также по Житомиру, Винницкой области и району Бучи.<...> Удары были нанесены по району Белой Церкви (Киевская область), по Броварам (Киевская область), Каневу (Черкасская область) и Сумской области.<...> Мощный пожар разгорается в Киевской области после ударов. <...> Некоторые ТГ-каналы заявляют, что две ракеты отделились от общей группы и нанесли удар по аэродрому ВСУ "Озерное" в Житомирской области", - говорится в постах.Канал много раз писал об ударах по Луцку дронами и ракетами, а также о пожарах.Телеграм-канал Condottiero указал, что ракетами "Кинжал" и "Герань" была уничтожена часть производства на заводе "Мотор" в Луцке, специализирующемся на изготовлении и ремонте авиационных и ракетных двигателей.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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