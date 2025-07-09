"Тактика выдавливания": военный эксперт о том, почему Россия пока избегает стратегических прорывов - 09.07.2025 Украина.ру
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"Тактика выдавливания": военный эксперт о том, почему Россия пока избегает стратегических прорывов
"Тактика выдавливания": военный эксперт о том, почему Россия пока избегает стратегических прорывов - 09.07.2025 Украина.ру
"Тактика выдавливания": военный эксперт о том, почему Россия пока избегает стратегических прорывов
Российское командование сознательно воздерживается от глубоких прорывов, выбирая тактику постепенного выдавливания противника. Об в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-07-09T03:15
2025-07-09T03:15
новости
россия
днепр
волчанск
михаил онуфриенко
украина.ру
прорыв
оборона
всу
украинская армия
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Онуфриенко объяснил текущий подход: "Мы наносим массу ударов на 1500-километровом фронте, пользуясь людским и огневым преимуществом". Однако он указал на упущенную возможность: "Уничтожение переправ через Днепр у нас не применялось".Эксперт также прокомментировал ситуацию с вражескими укрепрайонами: "Украинские военные строят их качественно, потому что им свою шкуру спасать. Разбирают дома, используют перекрытия".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО - в интервью Романа Насонова: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250708/ukraintsy-rady-udaram-rf-po-lyudolovam-ukrainskie-eksperty-i-politiki-obsuzhdayut-pytki-i-terror-v-ttsk-1064820431.html
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Новости, Россия, Днепр, Волчанск, Михаил Онуфриенко, Украина.ру, прорыв, оборона, ВСУ, украинская армия, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Новости Украины, Главные новости, новости России

"Тактика выдавливания": военный эксперт о том, почему Россия пока избегает стратегических прорывов

03:15 09.07.2025
 
© Фото : Марочко Live / Telegram
- РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Марочко Live / Telegram
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Российское командование сознательно воздерживается от глубоких прорывов, выбирая тактику постепенного выдавливания противника. Об в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Хотя, на мой взгляд, стратегические прорывы были бы перспективнее. Как только ты прорываешься на 10-15 км, враг теряет возможность использовать дроны-камикадзе — своё основное средство поражения", — отметил эксперт.
Онуфриенко объяснил текущий подход: "Мы наносим массу ударов на 1500-километровом фронте, пользуясь людским и огневым преимуществом". Однако он указал на упущенную возможность: "Уничтожение переправ через Днепр у нас не применялось".
Эксперт также прокомментировал ситуацию с вражескими укрепрайонами: "Украинские военные строят их качественно, потому что им свою шкуру спасать. Разбирают дома, используют перекрытия".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в зоне СВО - в интервью Романа Насонова: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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