"Тактика выдавливания": военный эксперт о том, почему Россия пока избегает стратегических прорывов
© Фото : Марочко Live / Telegram
© Фото : Марочко Live / Telegram
Российское командование сознательно воздерживается от глубоких прорывов, выбирая тактику постепенного выдавливания противника. Об в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Хотя, на мой взгляд, стратегические прорывы были бы перспективнее. Как только ты прорываешься на 10-15 км, враг теряет возможность использовать дроны-камикадзе — своё основное средство поражения", — отметил эксперт.
Онуфриенко объяснил текущий подход: "Мы наносим массу ударов на 1500-километровом фронте, пользуясь людским и огневым преимуществом". Однако он указал на упущенную возможность: "Уничтожение переправ через Днепр у нас не применялось".
Эксперт также прокомментировал ситуацию с вражескими укрепрайонами: "Украинские военные строят их качественно, потому что им свою шкуру спасать. Разбирают дома, используют перекрытия".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в зоне СВО - в интервью Романа Насонова: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет на сайте Украина.ру.
Вчера, 05:00Украинцы рады ударам РФ по людоловам. Украинские эксперты и политики обсуждают пытки и террор в ТЦКУкраинские эксперты и политики обсуждают системные удары по ТЦК и думают над тем, почему пытки, убийства и вымогательства стали обычными инструментами работы территориальных центров комплектования на Украине
Подписывайся на