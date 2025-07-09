https://ukraina.ru/20250709/taktika-vydavlivaniya-voennyy-ekspert-o-tom-pochemu-rossiya-poka-izbegaet-strategicheskikh-proryvov-1064882685.html

"Тактика выдавливания": военный эксперт о том, почему Россия пока избегает стратегических прорывов

"Тактика выдавливания": военный эксперт о том, почему Россия пока избегает стратегических прорывов - 09.07.2025 Украина.ру

"Тактика выдавливания": военный эксперт о том, почему Россия пока избегает стратегических прорывов

Российское командование сознательно воздерживается от глубоких прорывов, выбирая тактику постепенного выдавливания противника. Об в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-07-09T03:15

2025-07-09T03:15

2025-07-09T03:15

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прорыв

оборона

всу

украинская армия

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Онуфриенко объяснил текущий подход: "Мы наносим массу ударов на 1500-километровом фронте, пользуясь людским и огневым преимуществом". Однако он указал на упущенную возможность: "Уничтожение переправ через Днепр у нас не применялось".Эксперт также прокомментировал ситуацию с вражескими укрепрайонами: "Украинские военные строят их качественно, потому что им свою шкуру спасать. Разбирают дома, используют перекрытия".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО - в интервью Романа Насонова: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250708/ukraintsy-rady-udaram-rf-po-lyudolovam-ukrainskie-eksperty-i-politiki-obsuzhdayut-pytki-i-terror-v-ttsk-1064820431.html

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