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Российские силы ПВО за ночь расправились почти с сотней украинских дронов

Российские силы ПВО за ночь расправились почти с сотней украинских дронов - 09.07.2025 Украина.ру

Российские силы ПВО за ночь расправились почти с сотней украинских дронов

Российская система противовоздушной обороны за ночь уничтожила и перехватила 86 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ

2025-07-09T07:50

2025-07-09T07:50

2025-07-09T08:16

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Из них 23 сбили над территорией Курской области, 16 над Брянской, 15 над Тульской области, по 12 над Белгородской и Орловской областями, четыре - над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, два - над территорией Смоленской области, по одному над Воронежской и Рязанской областями.Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщал об уничтожении двух летевших на Москву БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил он.Ночью ПВО также работала над Рязанью и Тулой.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев информировал, что силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников ВСУ в регионе, пострадавших и разрушений нет.ВСУ также атаковали пляж "Городской" в Курске, пострадали семь человек, включая пятилетнего мальчика, пятеро из них, в том числе и ребенок, находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Александр Хиштейн.Кроме прочего, украинские БПЛА атаковали инфекционный корпус Рыльской ЦРБ, здание "скорой" и административное здание ЗАО "Агрофирма Рыльская".В результате атаки пострадали два человека.Накануне вечером сообщалось о массовом налете вражеских дронов по российским регионам. Опасность атаки БПЛА объявляли в Орловской, Воронежской и Тульской областях. Вражеские беспилотники били также по ДНР.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, москва, сергей собянин, россия, курская область, хинштейн, вооруженные силы украины