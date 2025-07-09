Российские силы ПВО за ночь расправились почти с сотней украинских дронов - 09.07.2025 Украина.ру
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Российские силы ПВО за ночь расправились почти с сотней украинских дронов
Российские силы ПВО за ночь расправились почти с сотней украинских дронов - 09.07.2025 Украина.ру
Российские силы ПВО за ночь расправились почти с сотней украинских дронов
Российская система противовоздушной обороны за ночь уничтожила и перехватила 86 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ
2025-07-09T07:50
2025-07-09T08:16
новости
москва
сергей собянин
россия
курская область
хинштейн
вооруженные силы украины
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Из них 23 сбили над территорией Курской области, 16 над Брянской, 15 над Тульской области, по 12 над Белгородской и Орловской областями, четыре - над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, два - над территорией Смоленской области, по одному над Воронежской и Рязанской областями.Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщал об уничтожении двух летевших на Москву БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил он.Ночью ПВО также работала над Рязанью и Тулой.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев информировал, что силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников ВСУ в регионе, пострадавших и разрушений нет.ВСУ также атаковали пляж "Городской" в Курске, пострадали семь человек, включая пятилетнего мальчика, пятеро из них, в том числе и ребенок, находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Александр Хиштейн.Кроме прочего, украинские БПЛА атаковали инфекционный корпус Рыльской ЦРБ, здание "скорой" и административное здание ЗАО "Агрофирма Рыльская".В результате атаки пострадали два человека.Накануне вечером сообщалось о массовом налете вражеских дронов по российским регионам. Опасность атаки БПЛА объявляли в Орловской, Воронежской и Тульской областях. Вражеские беспилотники били также по ДНР.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, москва, сергей собянин, россия, курская область, хинштейн, вооруженные силы украины
Новости, Москва, Сергей Собянин, Россия, Курская область, Хинштейн, Вооруженные силы Украины

Российские силы ПВО за ночь расправились почти с сотней украинских дронов

07:50 09.07.2025 (обновлено: 08:16 09.07.2025)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
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Российская система противовоздушной обороны за ночь уничтожила и перехватила 86 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ
Из них 23 сбили над территорией Курской области, 16 над Брянской, 15 над Тульской области, по 12 над Белгородской и Орловской областями, четыре - над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, два - над территорией Смоленской области, по одному над Воронежской и Рязанской областями.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщал об уничтожении двух летевших на Москву БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил он.
Ночью ПВО также работала над Рязанью и Тулой.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев информировал, что силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников ВСУ в регионе, пострадавших и разрушений нет.
ВСУ также атаковали пляж "Городской" в Курске, пострадали семь человек, включая пятилетнего мальчика, пятеро из них, в том числе и ребенок, находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Александр Хиштейн.
Кроме прочего, украинские БПЛА атаковали инфекционный корпус Рыльской ЦРБ, здание "скорой" и административное здание ЗАО "Агрофирма Рыльская".
"Украинский беспилотник сегодня ночью атаковал инфекционный корпус Рыльской ЦРБ и здание скорой помощи. В результате удара посечено остекление зданий, загорелась кровля. Ещё один беспилотник совершил атаку на административное здание ЗАО "Агрофирма Рыльская", начался пожар", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
В результате атаки пострадали два человека.
Накануне вечером сообщалось о массовом налете вражеских дронов по российским регионам. Опасность атаки БПЛА объявляли в Орловской, Воронежской и Тульской областях. Вражеские беспилотники били также по ДНР.
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