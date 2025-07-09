https://ukraina.ru/20250709/komandir-tankovogo-vzvoda-anton-palchuy-odnu-mashinu-my-unichtozhili-esche-dve-podbili-i-spasli-nashikh-1064903833.html

Командир танкового взвода Антон Пальчуй: Одну машину мы уничтожили, еще две подбили и спасли наших ребят

Командир танкового взвода Антон Пальчуй: Одну машину мы уничтожили, еще две подбили и спасли наших ребят - 09.07.2025 Украина.ру

Командир танкового взвода Антон Пальчуй: Одну машину мы уничтожили, еще две подбили и спасли наших ребят

Об освобождении населенных пунктов, спасении личного состава, достоинствах БМП-3, курьезных ситуациях на войне, будущем Донбасса и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир танкового взвода отдельного танкового линейного батальона 9-й бригады 51-й армии ЮВО, гвардии младший лейтенант Антон Пальчуй.

2025-07-09T01:42

2025-07-09T01:42

2025-07-09T01:42

горловка

донбасс

пески

украина.ру

т-62

т-80

сво

спецоперация

интервью

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- Антон, как вы попали на СВО? Каков ваш боевой путь?- Пришел в начале спецоперации, в 2022 году. Начинал службу в штурмовом батальоне "Сомали". Был штурмовиком, командиром отделения. Потом меня заметили и забрали в механизированную роту. В ее составе принимал участие в штурме населенных пунктов Пески, Водяное и Первомайское. Командовал взводом БМП, потихонечку двигался по карьерной лестнице. Имел дело с БМП-1, БМП-2, БМП-3. Затем перешел в танковый батальон 9-й бригады.Служба мне нравится. На самом деле освобождать населенные пункты очень приятно. В работе всегда помнишь, что позади наши дети, жены, матери, сестры. Бывали моменты в бою, когда лежишь и уже думаешь, что все. А затем вспоминаешь, что позади безоружные люди. Думаешь: да нет, не сегодня. И страх отступает. Появляется азарт. Уже без всякого страха думаешь, что либо ты, либо противник.- "Сомали" - подразделение безо всяких скидок легендарное…- Во времена службы там был один курьезный случай. Как-то ночью мы возвращались с задачи и по нам стал работать пулемет. На дворе зима, грязища, а мы до такой степени устали, что даже падать сил нет. И тогда мы где-то через полполя стали кричать украинскому пулеметчику, кто мы такие и что если этот нехороший человек еще хоть раз по нам выстрелит, то мы придем и убьем его. И что вы думаете? Огонь прекратился и мы спокойно дошли.- Говорят, что есть у вас за плечами история о спасении пехоты. Расскажете?- Принимал участие в освобождении населенного пункта Нью-Йорк, что под Горловкой. И был там случай, за который был награжден командованием. Дело в том, что мы в основном применяем БМП-3. Это машинка динамичная, скоростная. Поэтому стараемся беречь. Нет, мы все машины бережем, но эти обладают очень хорошими качествами, потому работать стараемся с закрытых огневых позиций. То есть мы говорим о минимальной дистанции в пять с половиной, а бывает, что и восемь километров.А случай был какой? Выдвинулись мы для работы с закрытой огневой позиции, но достаточно близко к противнику. Там около трех километров было. Получили координаты, по которым должны были отработать и вперед.Но специфика БМП-3 такова, что в основном работают в ней механик и наводчик, а командир записывает некоторые данные и наблюдает за воздухом. Война у нас такая, что больно много дронов сейчас в воздухе.Ну, в общем, сидя на командирском месте, я заметил, что украинская колонна легкобронированной техники пошла на прорыв к нашей пехоте. Принял решение уничтожить колонну из 100-миллиметрового орудия. На самом деле, конечно, в итоге туда летело все, что было: и тридцатка, и сотка.Одну машину мы уничтожили, еще две подбили. Но боекомплект израсходован и, соответственно, поставленная задача не может быть выполнена. В рацию поступает команда – срочно прибыть на пункт управления.Ехал с тяжелыми мыслями. Думал, что накажут сейчас за невыполнение основной задачи, но командование оценило мои действия иначе, и в течение пятнадцати минут я был награжден медалью "За отвагу". Не только я, но и весь мой экипаж, который принял участие в спасении нашей пехоты.Вообще-то дело случая, но запомнилось на всю жизнь. И командование очень порадовало тем, что оценило ситуацию по справедливости и не стало наказывать за своеволие, а наоборот – поощрило за инициативность и спасение ребят.А дальше участвовал в освобождении города Селидово. Сейчас вот на Покровском направлении освобождаем населенные пункты.- Вы мобилизованный?- Да, мобилизованный. Я горловчанин. До СВО одиннадцать лет проработал на шахте имени Калинина, в Горловке. Шахтер я.- На вашей "коробочке" вижу дополнительную защитную конструкцию или, как говорят в народе, "мангал". Насколько это эффективно?- "Мангалы" очень эффективны. И не однажды у меня "мангал" спасал и экипаж, и машину. 120-я мина попадала в "мангал". Была бы машина "голой", так весь экипаж был бы "двести". Это вот сто процентов. Но мина угодила в "мангал" и его сдуло, сбило РЭБы, сбило связь. Тем не менее, экипаж выжил, а машина уехала своим ходом. Где-то даже видеозапись была. Это ночью произошло.То же самое – на БМП-3. На самом деле это легендарная машина, 870-я. До сих пор цела. Мы для нее "мангал" из обыкновенных цепей изготовили. Так он дважды спасал меня и весь экипаж от попаданий беспилотников-камикадзе. Поэтому да, сегодня "мангал" — это неотъемлемая часть боевой машины.- Как ощущается БМП-3? Есть разные мнения насчет этой машины. Многие сравнивают ее с американской "Бредли". А что думаете вы?- Ну, знаете, мне есть с чем сравнивать на самом деле. Довелось поработать и на МТЛБ, и на БМП-1, и на БМП-2 и вот теперь на БМП-3. Из того, что я перечислил, эта машина пожалуй, что лучшая. Больше скажу: у меня в подчинении танки Т-62 и с Т-80 приходилось дело иметь. И в некоторых моментах, а если конкретно, то по скорости и проходимости, БМП-3 не только не уступает танкам, но даже превосходит их. В умелых руках, да при грамотном руководстве, это очень и очень хорошая машина.- Вы упоминали о проблеме беспилотников-камикадзе. Как сейчас защищаетесь? Все же БМП – это хорошая цель для любого оператора.- Комплексно. Война в принципе сейчас комплексная. Вот мы получили машины, на которые уже установлены заводские системы РЭБ. Чтобы усилить эффект, мы дополнительно ставим свои. Дело в том, что ни одна система не может охватить весь диапазон сигналов.Далее – меры безопасности. Отправляя машину на боевую работу, мы стараемся придавать ей группу сопровождения на квадроциклах или питбайках, вооруженную многозарядными помповиками. Как это выглядит. Впереди едет группа, за ней на удалении идет БМП, а за ней идет еще одна группа. Если замечают какую-то угрозу с воздуха, то принимается решение на уничтожение угрозы или на откат машины.- Что думаете о будущем?- В первую очередь, наверное, нужно закончить войну. У меня жена и сын в Горловке, которая до сих пор под обстрелами. Вот с этим нужно заканчивать. А потом уж…знаете, я и шахтером работать могу, и электриком. Все, что мы с украинцами разрушаем в ходе боевых действий, рано или поздно придется восстанавливать. Работы впереди много, без работы мы не останемся. Но прежде, чем думать об этом, нужно довоевать.О том, как складываются непростые боевые будни - в интервью бойца с позывным "Север", который рассказал журналисту Александру Чаленко, почему подчиненные считают его своим папой и мамой.

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

горловка, донбасс, пески, украина.ру, т-62, т-80, сво, спецоперация, интервью