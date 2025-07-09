Кого США выбрали новой жертвой и как они собираются реализовывать свои планы — Анпилогов - 09.07.2025 Украина.ру
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Кого США выбрали новой жертвой и как они собираются реализовывать свои планы — Анпилогов
Кого США выбрали новой жертвой и как они собираются реализовывать свои планы — Анпилогов - 09.07.2025 Украина.ру
Кого США выбрали новой жертвой и как они собираются реализовывать свои планы — Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру объяснил, откуда в ближайшие годы США будут брать новые ресурсы и кто станет... Украина.ру, 09.07.2025
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру объяснил, откуда в ближайшие годы США будут брать новые ресурсы и кто станет новым объектом для глобального ограбления.
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видео, сша, алексей анпилогов, ресурсы, в десятку
Видео, США, Алексей Анпилогов, ресурсы, В десятку

Кого США выбрали новой жертвой и как они собираются реализовывать свои планы — Анпилогов

13:58 09.07.2025 (обновлено: 13:59 09.07.2025)
 
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру объяснил, откуда в ближайшие годы США будут брать новые ресурсы и кто станет новым объектом для глобального ограбления.
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