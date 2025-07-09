https://ukraina.ru/20250709/kogo-ssha-vybrali-novoy-zhertvoy-i-kak-oni-sobirayutsya-realizovyvat-svoi-plany--anpilogov-1064935309.html

Кого США выбрали новой жертвой и как они собираются реализовывать свои планы — Анпилогов

Кого США выбрали новой жертвой и как они собираются реализовывать свои планы — Анпилогов - 09.07.2025 Украина.ру

Кого США выбрали новой жертвой и как они собираются реализовывать свои планы — Анпилогов

Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру объяснил, откуда в ближайшие годы США будут брать новые ресурсы и кто станет... Украина.ру, 09.07.2025

2025-07-09T13:58

2025-07-09T13:58

2025-07-09T13:59

видео

сша

алексей анпилогов

ресурсы

в десятку

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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру объяснил, откуда в ближайшие годы США будут брать новые ресурсы и кто станет новым объектом для глобального ограбления.

https://ukraina.ru/20250709/sliv-trampa-i-drugie-novosti-k-etomu-chasu--1064926069.html

сша

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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видео, сша, алексей анпилогов, ресурсы, в десятку