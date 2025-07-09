И тут кинули экс-главкома. Ничего, злее будет! - 09.07.2025 Украина.ру
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И тут кинули экс-главкома. Ничего, злее будет!
И тут кинули экс-главкома. Ничего, злее будет! - 09.07.2025 Украина.ру
И тут кинули экс-главкома. Ничего, злее будет!
Речь о том, что отставной генерал Залужный может потерять пост посла Украины в Британии. Это следует из заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, цитата: "Видение президента Украины – осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20", – сказал министр. Напомню, Великобритания входит и в G7, и в G20.
2025-07-09T17:39
2025-07-09T17:39
эксклюзив
владимир зеленский
мвф
сбу
валерий залужный
украина
банковая
британия
оксана маркарова
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Вообще, для меня очевидно, что это заявление министра Сибиги это такая себе информационная подготовка к ряду непопулярных решений, призванная продемонстрировать некий комплексный подход украинской власти в озвученном вопросе с украинским дипломатическим корпусом. Хотя, я глубоко убежден, что в данном случае речь идет конкретно о замене двух послов. В первую очередь, это отставка Оксаны Маркаровой, посла Украины в Соединенных Штатах. И мы уже неделю наблюдаем вбросы в западных медиа о грядущей замене ее, то на Шмыгаля, то на Умерова, то на Стефанишину. Жовкву, Точицкого и так далее. А собственно почему? Да потому, что она давно побила горшки с Банковой, ну и была совершенно, скажем так, не принята новой американской администрации Дональда Трампа. Маркарова тесно связана с Международным Валютным Фондом, и ставилась на эту должность, в свое время, именно под нажимом МВФ. Она никогда не была близка ни Зеленскому, ни Ермаку. Хотя вначале и пыталась выстроить с ними рабочие отношения. Не сложилось. К тому же, ее коммуникация с лоббистами нанятыми Банковой, была крайне тяжелой. Постоянные склоки и конфликты. По большому счету, они действовали в обход самой Маркаровой. Что вызывало недоумение у американского истеблишмента. В общем, смысл в том, что Маркарова спеклась, как говорится, и давно, и, конечно же, сейчас будет ее замена. Да, это, собственно, давно было понятно, и она еще прошлой осенью написала, по большому счету, прощальную публикацию в социальных сетях. А что до второй позиции посла на выход - это упоминаемая в многочисленных медиа история с отставкой Залужного. Которая несомненно хорошо укладывается в логику стратегии выбранной на Банковой, в свое время, по политической нейтрализации генерала. Смысл стратегии – постепенное выведения Залужного, как конкурента Зеленского, из официального государственного поля. То есть превратить его сначала из главкома, героя войны, победителя, главнокомандующего, стратега - в обывателя, в гражданское лицо, лишить этого военного флера, милитаристского, настолько симпатичного перегретому, экзальтированному, националистическому украинскому обществу, . И переместить его в Лондон, подальше от Украины. Ну и вполне логично, что сейчас будет второй акт этой драмы, или трагикомедии, если угодно, с Залужным. Переведение его из статуса официального лица, то есть дипломата, посла, в статус обычного экс. И здесь он уже может сколько угодно куражиться и демонстрировать политическую позицию. Но в их представлении он становится абсолютно открыт для критики, для появления уголовных дел или активизации старых уголовных дел. А они, дела, там есть еще с 2022 года в СБУ. Так же это делается для того, чтобы начать через собственных говорящих голов выливать на него "ушаты помоев". То есть начать конкретную информационную работу против экс-генерала Залужного, его дискредитации. Повторюсь, уже как против политического лица и конкурента Зеленского. Пока он находится на посту посла, есть очевидные ограничения и возможные репутационные издержки от такой любой информационной атаки на него. Пока он посол, он, пусть и формально, но "человек президента". Бить по себе, пусть и рикошетом, в Офисе, конечно же, не желают. А бить, судя по данным социологии, надо! Поэтому его, по-видимому, собираются отправить в отставку, а потом намерены добивать, превратив, в полной мере, в удобную мишень информационной обработки. То есть, вот эти две ключевые отставки сейчас, я уверен, и лежат в основе этого самого заявления Сибиги. И его заявление, по сути дела, повторюсь, это информационное прикрытие, чтобы показать якобы комплексный подход. То, что это не индивидуальная месть, не индивидуальная политическая разборка с Маркаровой и Залужным. А вот так, де решили в Офисе Зеленского, в целом, поменять послов в стратегических для выживания режима странах. Потому что меняются задачи, практики и тому подобные вещи. Ну, а на деле – подленькая игра, и кидалово! Ну и. слава Богу! Сожрите друг друга!О том, какие неожиданности возможны в будущем от режима Зеленского - в статье Павла Котова "Что для Зеленского хорошо, то для Украины смерть. О ядерных фантазиях киевского режима"
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
украина
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Михаил Павлив
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эксклюзив, владимир зеленский, мвф, сбу, валерий залужный, украина, банковая, британия, оксана маркарова
Эксклюзив, Владимир Зеленский, МВФ, СБУ, Валерий Залужный, Украина, Банковая, Британия, Оксана Маркарова

И тут кинули экс-главкома. Ничего, злее будет!

17:39 09.07.2025
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP / Efrem Lukatsky
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Речь о том, что отставной генерал Залужный может потерять пост посла Украины в Британии. Это следует из заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, цитата: "Видение президента Украины – осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20", – сказал министр. Напомню, Великобритания входит и в G7, и в G20.
Вообще, для меня очевидно, что это заявление министра Сибиги это такая себе информационная подготовка к ряду непопулярных решений, призванная продемонстрировать некий комплексный подход украинской власти в озвученном вопросе с украинским дипломатическим корпусом. Хотя, я глубоко убежден, что в данном случае речь идет конкретно о замене двух послов.
В первую очередь, это отставка Оксаны Маркаровой, посла Украины в Соединенных Штатах. И мы уже неделю наблюдаем вбросы в западных медиа о грядущей замене ее, то на Шмыгаля, то на Умерова, то на Стефанишину. Жовкву, Точицкого и так далее.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
А собственно почему? Да потому, что она давно побила горшки с Банковой, ну и была совершенно, скажем так, не принята новой американской администрации Дональда Трампа. Маркарова тесно связана с Международным Валютным Фондом, и ставилась на эту должность, в свое время, именно под нажимом МВФ. Она никогда не была близка ни Зеленскому, ни Ермаку. Хотя вначале и пыталась выстроить с ними рабочие отношения. Не сложилось. К тому же, ее коммуникация с лоббистами нанятыми Банковой, была крайне тяжелой. Постоянные склоки и конфликты. По большому счету, они действовали в обход самой Маркаровой. Что вызывало недоумение у американского истеблишмента.

В общем, смысл в том, что Маркарова спеклась, как говорится, и давно, и, конечно же, сейчас будет ее замена. Да, это, собственно, давно было понятно, и она еще прошлой осенью написала, по большому счету, прощальную публикацию в социальных сетях.

А что до второй позиции посла на выход - это упоминаемая в многочисленных медиа история с отставкой Залужного. Которая несомненно хорошо укладывается в логику стратегии выбранной на Банковой, в свое время, по политической нейтрализации генерала. Смысл стратегии – постепенное выведения Залужного, как конкурента Зеленского, из официального государственного поля. То есть превратить его сначала из главкома, героя войны, победителя, главнокомандующего, стратега - в обывателя, в гражданское лицо, лишить этого военного флера, милитаристского, настолько симпатичного перегретому, экзальтированному, националистическому украинскому обществу, .

И переместить его в Лондон, подальше от Украины. Ну и вполне логично, что сейчас будет второй акт этой драмы, или трагикомедии, если угодно, с Залужным. Переведение его из статуса официального лица, то есть дипломата, посла, в статус обычного экс.

И здесь он уже может сколько угодно куражиться и демонстрировать политическую позицию. Но в их представлении он становится абсолютно открыт для критики, для появления уголовных дел или активизации старых уголовных дел. А они, дела, там есть еще с 2022 года в СБУ.
Так же это делается для того, чтобы начать через собственных говорящих голов выливать на него "ушаты помоев". То есть начать конкретную информационную работу против экс-генерала Залужного, его дискредитации. Повторюсь, уже как против политического лица и конкурента Зеленского.

Пока он находится на посту посла, есть очевидные ограничения и возможные репутационные издержки от такой любой информационной атаки на него. Пока он посол, он, пусть и формально, но "человек президента". Бить по себе, пусть и рикошетом, в Офисе, конечно же, не желают. А бить, судя по данным социологии, надо! Поэтому его, по-видимому, собираются отправить в отставку, а потом намерены добивать, превратив, в полной мере, в удобную мишень информационной обработки.

То есть, вот эти две ключевые отставки сейчас, я уверен, и лежат в основе этого самого заявления Сибиги. И его заявление, по сути дела, повторюсь, это информационное прикрытие, чтобы показать якобы комплексный подход. То, что это не индивидуальная месть, не индивидуальная политическая разборка с Маркаровой и Залужным. А вот так, де решили в Офисе Зеленского, в целом, поменять послов в стратегических для выживания режима странах. Потому что меняются задачи, практики и тому подобные вещи. Ну, а на деле – подленькая игра, и кидалово! Ну и. слава Богу! Сожрите друг друга!
О том, какие неожиданности возможны в будущем от режима Зеленского - в статье Павла Котова "Что для Зеленского хорошо, то для Украины смерть. О ядерных фантазиях киевского режима"
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ЭксклюзивВладимир ЗеленскийМВФСБУВалерий ЗалужныйУкраинаБанковаяБританияОксана Маркарова
 
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