https://ukraina.ru/20250708/maydannyy-stsenariy-vasserman-raskryl-kak-rossiyu-pytayutsya-izolirovat-cherez-davlenie-na-soyuznikov-1064845542.html

Майданный сценарий: Вассерман раскрыл, как Россию пытаются изолировать через давление на союзников

Майданный сценарий: Вассерман раскрыл, как Россию пытаются изолировать через давление на союзников - 08.07.2025 Украина.ру

Майданный сценарий: Вассерман раскрыл, как Россию пытаются изолировать через давление на союзников

США и их союзники используют проверенные методы, чтобы лишить Россию союзников, включая майданы, экономическое давление и пропаганду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман

2025-07-08T01:28

2025-07-08T01:28

2025-07-08T02:22

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"Большинство специалистов считает, что нашу страну пытаются лишить всех союзников всеми способами", — заявил эксперт. В пример он привел законопроект Линдси Грэма*, предусматривающий 500%-ные пошлины на импорт стран, сотрудничающих с Россией.Вассерман напомнил, что подобные технологии уже применялись в других странах, но не всегда успешно. "Когда Лукашенко, взяв в одну руку автомат, а в другую своего младшего сына, вышел на площадь перед Дворцом независимости, он показал, что готов драться до последнего", — отметил депутат.Ключ к подавлению протестов, по его словам, — нейтрализация лидеров и прекращение финансирования. Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию" на сайте Украина.ру.О том, почему почему Азербайджан именно сейчас пошел на открытую конфронтацию с Россией — в материале "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.* признан террористом в РФ

https://ukraina.ru/20250707/morskoy-terror-kak-zapad-pytaetsya-grabit-rossiyskie-tankery--otvet-moskvy-budet-zhestkim-1064768795.html

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