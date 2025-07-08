Майданный сценарий: Вассерман раскрыл, как Россию пытаются изолировать через давление на союзников - 08.07.2025 Украина.ру
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Майданный сценарий: Вассерман раскрыл, как Россию пытаются изолировать через давление на союзников
Майданный сценарий: Вассерман раскрыл, как Россию пытаются изолировать через давление на союзников - 08.07.2025 Украина.ру
Майданный сценарий: Вассерман раскрыл, как Россию пытаются изолировать через давление на союзников
США и их союзники используют проверенные методы, чтобы лишить Россию союзников, включая майданы, экономическое давление и пропаганду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
2025-07-08T01:28
2025-07-08T02:22
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"Большинство специалистов считает, что нашу страну пытаются лишить всех союзников всеми способами", — заявил эксперт. В пример он привел законопроект Линдси Грэма*, предусматривающий 500%-ные пошлины на импорт стран, сотрудничающих с Россией.Вассерман напомнил, что подобные технологии уже применялись в других странах, но не всегда успешно. "Когда Лукашенко, взяв в одну руку автомат, а в другую своего младшего сына, вышел на площадь перед Дворцом независимости, он показал, что готов драться до последнего", — отметил депутат.Ключ к подавлению протестов, по его словам, — нейтрализация лидеров и прекращение финансирования. Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию" на сайте Украина.ру.О том, почему почему Азербайджан именно сейчас пошел на открытую конфронтацию с Россией — в материале "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.* признан террористом в РФ
https://ukraina.ru/20250707/morskoy-terror-kak-zapad-pytaetsya-grabit-rossiyskie-tankery--otvet-moskvy-budet-zhestkim-1064768795.html
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новости, россия, азербайджан, сша, анатолий вассерман, линдси грэм, александр лукашенко, вс рф, майдан, революционер, союзники, главные новости, новости россии, белоруссия, новости белоруссии
Новости, Россия, Азербайджан, США, Анатолий Вассерман, Линдси Грэм, Александр Лукашенко, ВС РФ, Майдан, революционер, союзники, Главные новости, новости России, Белоруссия, Новости Белоруссии

Майданный сценарий: Вассерман раскрыл, как Россию пытаются изолировать через давление на союзников

01:28 08.07.2025 (обновлено: 02:22 08.07.2025)
 
© Александр НатрускинАнатолий Вассерман интервью
Анатолий Вассерман интервью
© Александр Натрускин
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США и их союзники используют проверенные методы, чтобы лишить Россию союзников, включая майданы, экономическое давление и пропаганду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
"Большинство специалистов считает, что нашу страну пытаются лишить всех союзников всеми способами", — заявил эксперт. В пример он привел законопроект Линдси Грэма*, предусматривающий 500%-ные пошлины на импорт стран, сотрудничающих с Россией.
Вассерман напомнил, что подобные технологии уже применялись в других странах, но не всегда успешно. "Когда Лукашенко, взяв в одну руку автомат, а в другую своего младшего сына, вышел на площадь перед Дворцом независимости, он показал, что готов драться до последнего", — отметил депутат.
Ключ к подавлению протестов, по его словам, — нейтрализация лидеров и прекращение финансирования.
"Если скрутить вожаков, а их в толпе легко опознать, обрезать каналы подкормки демонстрантов деньгами, то все это быстро кончается", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию" на сайте Украина.ру.
О том, почему почему Азербайджан именно сейчас пошел на открытую конфронтацию с Россией — в материале "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
* признан террористом в РФ
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