Майданный сценарий: Вассерман раскрыл, как Россию пытаются изолировать через давление на союзников
01:28 08.07.2025 (обновлено: 02:22 08.07.2025)
© Александр НатрускинАнатолий Вассерман интервью
© Александр Натрускин
США и их союзники используют проверенные методы, чтобы лишить Россию союзников, включая майданы, экономическое давление и пропаганду. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
"Большинство специалистов считает, что нашу страну пытаются лишить всех союзников всеми способами", — заявил эксперт. В пример он привел законопроект Линдси Грэма*, предусматривающий 500%-ные пошлины на импорт стран, сотрудничающих с Россией.
Вассерман напомнил, что подобные технологии уже применялись в других странах, но не всегда успешно. "Когда Лукашенко, взяв в одну руку автомат, а в другую своего младшего сына, вышел на площадь перед Дворцом независимости, он показал, что готов драться до последнего", — отметил депутат.
Ключ к подавлению протестов, по его словам, — нейтрализация лидеров и прекращение финансирования.
"Если скрутить вожаков, а их в толпе легко опознать, обрезать каналы подкормки демонстрантов деньгами, то все это быстро кончается", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию" на сайте Украина.ру.
О том, почему почему Азербайджан именно сейчас пошел на открытую конфронтацию с Россией — в материале "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
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