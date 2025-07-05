Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию - 05.07.2025 Украина.ру
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Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию
Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию - 05.07.2025 Украина.ру
Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию
Любой торговый путь по суше – это прямая угроза англосаксонскому могуществу, поскольку англосаксы уже более двух веков контролируют море. Поэтому они стараются выбить ключевые звенья из "Шелкового пути" и коридора "Север-Юг".
2025-07-05T07:00
2025-07-05T07:00
интервью
азербайджан
россия
сербия
дональд трамп
владимир путин
анатолий вассерман
нато
александр лукашенко
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман.- Анатолий Александрович, почему Азербайджан пошел на резкую и жесткую конфронтацию с Россией?- На Азербайджан давят гораздо жестче, чем на ту же Сербию, где пытаются организовать Майдан против Вучича. Сербия уже находится в кольце стран, входящих в НАТО, поэтому возможностей сопротивляться у нее не очень много. При этом по соседству с Азербайджаном находятся страны, которые не горят желанием вступать в эту террористическую организацию.Кроме того, Азербайджан – это одно из ключевых звеньев торгового пути "Север-Юг", который теоретически может пройти от торговых портов на берегу Ледовитого океана до портов на берегу Индийского. Причем если в Азербайджане все будет в порядке, то весь этот маршрут можно будет проделать поездами без перевалок. Если же Азербайджан удастся перетащить на сторону "сил добра", придется делать перевалку между поездами и кораблями в Астрахани и в Бендер-Энзели (иранский порт на Каспии).То есть это не просто политический вопрос. Это вопрос мировой торговли.Еще на рубеже 19-20 веков британский адмирал Мэхэн и американский адмирал Коломб сформулировали теорию морской мощи и владения морем как основы государственного могущества в целом. Суть ее состоит в том, что страна, контролирующая море, может объявить любого своего противника угрозой всем морским перевозкам, тем самым натравив на него все страны, которые так или иначе участвуют в морских перевозках."Если вы не присоединитесь к нам, мы вас охранять не будем и на вас нападут корабли противника". Чьи это будут корабли на самом деле – и так понятно.Так вот любой торговый путь по суше – это прямая угроза англосаксонскому могуществу, поскольку англосаксы уже более двух веков контролируют море. Поэтому они стараются выбить ключевые звенья из "Шелкового пути" и коридора "Север-Юг".Давят они на Азербайджан со страшной силой. У меня даже складывается впечатление, что Баку специально изображает антирусскую активность на тех направлениях, где, по его мнению, это не угрожает экономическому единству с Россией. Другое дело, что политика, как и любая надстройка, может серьезно влиять на базис (экономику). То есть слишком большая активность в пропаганде может привести к тому, что простые азербайджанцы перестанут понимать, зачем им нужно сотрудничество с Москвой.Если это произойдет, для нас последствия будут очень неприятными. Все-таки две перевалки между поездами и судами – это дорого и медленно. Но для Азербайджана последствия будут просто катастрофическими.Надеюсь, Алиев это понимает и сможет вовремя остановиться.- Все эти майданы, репрессии так или иначе затрагивают интересы России. Есть ощущение, что все это кем-то срежиссировано, складывается антироссийский геополитический пазл. Согласитесь ли вы с такой оценкой?- Большинство специалистов считает именно так. Я тоже считаю, что нашу страну пытаются лишить всех союзников всеми способами. Законопроект Линдси Грэма* о том, что Соединённые Государства Америки будут брать с импорта стран, что-то покупающих у России, будут брать пошлину в 500%, четкий пример того, что противник понимает, насколько мы связаны со всем миром. И надеется одним махом обрубить все эти связи.Но этот законопроект, скорее, будет принят в формате "президент вправе вводить такие пошлины", нежели "президент обязан…". Используются и иные инструменты, та же методичка Шарпа. Она, как правило, работает. Но известны и исключения. Когда Лукашенко взяв в одну руку автомат, а в другую своего младшего сына, вышел на площадь перед Дворцом независимости, он показал всем силовикам, что готов драться до последнего и никуда не сбежит. И они поняли, что действовать надо всерьез.Все сверхмассовые демонстрации были рассеяны за сутки, потому что если скрутить вожаков, а их в толпе легко опознать, обрезать каналы подкормки демонстрантов деньгами, то все это быстро кончается.У поговорки против лома нет приема есть и вторая строчка – окромя другого лома.- Понятное дело, что вся эта общая нестабильность вокруг России нужна Западу. А какую роль в этих событиях играет Трамп, у которого недавно состоялся телефонный разговор с Путиным?- Трамп это не одобряет, но ему для продвижения своих планов во внутриамериканской политике приходится поддерживать внешнюю политику, которую затеяли против того, что он считает нужным. Я уже говорил, что против нас в том или ином формате выступают государства, представляющие менее половины мирового валового продукта и менее четверти реального мирового производства, а также менее восьмой части человечества. То есть весь остальной мир знает, что ему выгодно работать с Россией. Поэтому мы можем противостоять Западу.*Признан террористом в РФО телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа "Он дал Путину карт-бланш". Как на Украине реагируют на переговоры президентов России и США
https://ukraina.ru/20250704/scht-10-v-polzu-rossii-posle-razgovora-s-putinym-tramp-osoznaet-vazhnye-momenty-i-pozvonit-1064690281.html
https://ukraina.ru/20250703/spetsialisty-po-iznasilovaniyu-stran-vasserman-o-tekh-kto-podzhigaet-serbiyu-armeniyu-i-azerbaydzhan-1064610154.html
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4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, азербайджан, россия, сербия, дональд трамп, владимир путин, анатолий вассерман, нато, александр лукашенко
Интервью, Азербайджан, Россия, Сербия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Анатолий Вассерман, НАТО, Александр Лукашенко

Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию

07:00 05.07.2025
 
© Александр НатрускинАнатолий Вассерман интервью
Анатолий Вассерман интервью
© Александр Натрускин
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Роман
Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
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Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
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Любой торговый путь по суше – это прямая угроза англосаксонскому могуществу, поскольку англосаксы уже более двух веков контролируют море. Поэтому они стараются выбить ключевые звенья из "Шелкового пути" и коридора "Север-Юг".
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман.
- Анатолий Александрович, почему Азербайджан пошел на резкую и жесткую конфронтацию с Россией?
- На Азербайджан давят гораздо жестче, чем на ту же Сербию, где пытаются организовать Майдан против Вучича. Сербия уже находится в кольце стран, входящих в НАТО, поэтому возможностей сопротивляться у нее не очень много. При этом по соседству с Азербайджаном находятся страны, которые не горят желанием вступать в эту террористическую организацию.
Кроме того, Азербайджан – это одно из ключевых звеньев торгового пути "Север-Юг", который теоретически может пройти от торговых портов на берегу Ледовитого океана до портов на берегу Индийского. Причем если в Азербайджане все будет в порядке, то весь этот маршрут можно будет проделать поездами без перевалок. Если же Азербайджан удастся перетащить на сторону "сил добра", придется делать перевалку между поездами и кораблями в Астрахани и в Бендер-Энзели (иранский порт на Каспии).
То есть это не просто политический вопрос. Это вопрос мировой торговли.
Еще на рубеже 19-20 веков британский адмирал Мэхэн и американский адмирал Коломб сформулировали теорию морской мощи и владения морем как основы государственного могущества в целом. Суть ее состоит в том, что страна, контролирующая море, может объявить любого своего противника угрозой всем морским перевозкам, тем самым натравив на него все страны, которые так или иначе участвуют в морских перевозках.
"Если вы не присоединитесь к нам, мы вас охранять не будем и на вас нападут корабли противника". Чьи это будут корабли на самом деле – и так понятно.
- РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Вчера, 18:55
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Так вот любой торговый путь по суше – это прямая угроза англосаксонскому могуществу, поскольку англосаксы уже более двух веков контролируют море. Поэтому они стараются выбить ключевые звенья из "Шелкового пути" и коридора "Север-Юг".
Давят они на Азербайджан со страшной силой. У меня даже складывается впечатление, что Баку специально изображает антирусскую активность на тех направлениях, где, по его мнению, это не угрожает экономическому единству с Россией. Другое дело, что политика, как и любая надстройка, может серьезно влиять на базис (экономику). То есть слишком большая активность в пропаганде может привести к тому, что простые азербайджанцы перестанут понимать, зачем им нужно сотрудничество с Москвой.
Если это произойдет, для нас последствия будут очень неприятными. Все-таки две перевалки между поездами и судами – это дорого и медленно. Но для Азербайджана последствия будут просто катастрофическими.
Надеюсь, Алиев это понимает и сможет вовремя остановиться.
- Все эти майданы, репрессии так или иначе затрагивают интересы России. Есть ощущение, что все это кем-то срежиссировано, складывается антироссийский геополитический пазл. Согласитесь ли вы с такой оценкой?
- Большинство специалистов считает именно так. Я тоже считаю, что нашу страну пытаются лишить всех союзников всеми способами. Законопроект Линдси Грэма* о том, что Соединённые Государства Америки будут брать с импорта стран, что-то покупающих у России, будут брать пошлину в 500%, четкий пример того, что противник понимает, насколько мы связаны со всем миром. И надеется одним махом обрубить все эти связи.
Но этот законопроект, скорее, будет принят в формате "президент вправе вводить такие пошлины", нежели "президент обязан…". Используются и иные инструменты, та же методичка Шарпа. Она, как правило, работает. Но известны и исключения. Когда Лукашенко взяв в одну руку автомат, а в другую своего младшего сына, вышел на площадь перед Дворцом независимости, он показал всем силовикам, что готов драться до последнего и никуда не сбежит. И они поняли, что действовать надо всерьез.
3 июля, 15:15
Специалисты по изнасилованию стран: Вассерман о тех, кто поджигает Сербию, Армению и Азербайджан
Все сверхмассовые демонстрации были рассеяны за сутки, потому что если скрутить вожаков, а их в толпе легко опознать, обрезать каналы подкормки демонстрантов деньгами, то все это быстро кончается.
У поговорки против лома нет приема есть и вторая строчка – окромя другого лома.
- Понятное дело, что вся эта общая нестабильность вокруг России нужна Западу. А какую роль в этих событиях играет Трамп, у которого недавно состоялся телефонный разговор с Путиным?
- Трамп это не одобряет, но ему для продвижения своих планов во внутриамериканской политике приходится поддерживать внешнюю политику, которую затеяли против того, что он считает нужным. Я уже говорил, что против нас в том или ином формате выступают государства, представляющие менее половины мирового валового продукта и менее четверти реального мирового производства, а также менее восьмой части человечества. То есть весь остальной мир знает, что ему выгодно работать с Россией. Поэтому мы можем противостоять Западу.
*Признан террористом в РФ
О телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа "Он дал Путину карт-бланш". Как на Украине реагируют на переговоры президентов России и США
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Заголовок открываемого материала
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07:00Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию
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