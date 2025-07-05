https://ukraina.ru/20250705/anatoliy-vasserman-anglosaksy-davyat-na-azerbaydzhan-so-strashnoy-siloy-chtoby-lishit-rossiyu-puti-v-1064702371.html

Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию

Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию - 05.07.2025 Украина.ру

Анатолий Вассерман: Англосаксы давят на Азербайджан со страшной силой, чтобы лишить Россию пути в Индию

Любой торговый путь по суше – это прямая угроза англосаксонскому могуществу, поскольку англосаксы уже более двух веков контролируют море. Поэтому они стараются выбить ключевые звенья из "Шелкового пути" и коридора "Север-Юг".

2025-07-05T07:00

2025-07-05T07:00

2025-07-05T07:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман.- Анатолий Александрович, почему Азербайджан пошел на резкую и жесткую конфронтацию с Россией?- На Азербайджан давят гораздо жестче, чем на ту же Сербию, где пытаются организовать Майдан против Вучича. Сербия уже находится в кольце стран, входящих в НАТО, поэтому возможностей сопротивляться у нее не очень много. При этом по соседству с Азербайджаном находятся страны, которые не горят желанием вступать в эту террористическую организацию.Кроме того, Азербайджан – это одно из ключевых звеньев торгового пути "Север-Юг", который теоретически может пройти от торговых портов на берегу Ледовитого океана до портов на берегу Индийского. Причем если в Азербайджане все будет в порядке, то весь этот маршрут можно будет проделать поездами без перевалок. Если же Азербайджан удастся перетащить на сторону "сил добра", придется делать перевалку между поездами и кораблями в Астрахани и в Бендер-Энзели (иранский порт на Каспии).То есть это не просто политический вопрос. Это вопрос мировой торговли.Еще на рубеже 19-20 веков британский адмирал Мэхэн и американский адмирал Коломб сформулировали теорию морской мощи и владения морем как основы государственного могущества в целом. Суть ее состоит в том, что страна, контролирующая море, может объявить любого своего противника угрозой всем морским перевозкам, тем самым натравив на него все страны, которые так или иначе участвуют в морских перевозках."Если вы не присоединитесь к нам, мы вас охранять не будем и на вас нападут корабли противника". Чьи это будут корабли на самом деле – и так понятно.Так вот любой торговый путь по суше – это прямая угроза англосаксонскому могуществу, поскольку англосаксы уже более двух веков контролируют море. Поэтому они стараются выбить ключевые звенья из "Шелкового пути" и коридора "Север-Юг".Давят они на Азербайджан со страшной силой. У меня даже складывается впечатление, что Баку специально изображает антирусскую активность на тех направлениях, где, по его мнению, это не угрожает экономическому единству с Россией. Другое дело, что политика, как и любая надстройка, может серьезно влиять на базис (экономику). То есть слишком большая активность в пропаганде может привести к тому, что простые азербайджанцы перестанут понимать, зачем им нужно сотрудничество с Москвой.Если это произойдет, для нас последствия будут очень неприятными. Все-таки две перевалки между поездами и судами – это дорого и медленно. Но для Азербайджана последствия будут просто катастрофическими.Надеюсь, Алиев это понимает и сможет вовремя остановиться.- Все эти майданы, репрессии так или иначе затрагивают интересы России. Есть ощущение, что все это кем-то срежиссировано, складывается антироссийский геополитический пазл. Согласитесь ли вы с такой оценкой?- Большинство специалистов считает именно так. Я тоже считаю, что нашу страну пытаются лишить всех союзников всеми способами. Законопроект Линдси Грэма* о том, что Соединённые Государства Америки будут брать с импорта стран, что-то покупающих у России, будут брать пошлину в 500%, четкий пример того, что противник понимает, насколько мы связаны со всем миром. И надеется одним махом обрубить все эти связи.Но этот законопроект, скорее, будет принят в формате "президент вправе вводить такие пошлины", нежели "президент обязан…". Используются и иные инструменты, та же методичка Шарпа. Она, как правило, работает. Но известны и исключения. Когда Лукашенко взяв в одну руку автомат, а в другую своего младшего сына, вышел на площадь перед Дворцом независимости, он показал всем силовикам, что готов драться до последнего и никуда не сбежит. И они поняли, что действовать надо всерьез.Все сверхмассовые демонстрации были рассеяны за сутки, потому что если скрутить вожаков, а их в толпе легко опознать, обрезать каналы подкормки демонстрантов деньгами, то все это быстро кончается.У поговорки против лома нет приема есть и вторая строчка – окромя другого лома.- Понятное дело, что вся эта общая нестабильность вокруг России нужна Западу. А какую роль в этих событиях играет Трамп, у которого недавно состоялся телефонный разговор с Путиным?- Трамп это не одобряет, но ему для продвижения своих планов во внутриамериканской политике приходится поддерживать внешнюю политику, которую затеяли против того, что он считает нужным. Я уже говорил, что против нас в том или ином формате выступают государства, представляющие менее половины мирового валового продукта и менее четверти реального мирового производства, а также менее восьмой части человечества. То есть весь остальной мир знает, что ему выгодно работать с Россией. Поэтому мы можем противостоять Западу.*Признан террористом в РФО телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа "Он дал Путину карт-бланш". Как на Украине реагируют на переговоры президентов России и США

https://ukraina.ru/20250704/scht-10-v-polzu-rossii-posle-razgovora-s-putinym-tramp-osoznaet-vazhnye-momenty-i-pozvonit-1064690281.html

https://ukraina.ru/20250703/spetsialisty-po-iznasilovaniyu-stran-vasserman-o-tekh-kto-podzhigaet-serbiyu-armeniyu-i-azerbaydzhan-1064610154.html

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Роман Гнатюк

интервью, азербайджан, россия, сербия, дональд трамп, владимир путин, анатолий вассерман, нато, александр лукашенко